Vainqueur de Hustle 2.0, MC Square dit; “Je n’ai pas commencé ma carrière avec le rap, j’écrivais de la poésie” [Watch Video]

Vainqueur de la saison 2 de Hustle : Hustle saison 2 est l’une des émissions les plus populaires, en particulier auprès des jeunes. Le gagnant de l’émission a été annoncé : MC Square est le gagnant de Hustle 2.0. Paradox, alias Tanishq Singh, a été le premier finaliste, et Mumbaikar Nazz, alias Nihar Hodawadekar, a été annoncé comme le deuxième finaliste. L’émission a été jugée par Badshah et la grande finale de l’émission a été diffusée dimanche. MC Square a partagé son parcours jusqu’à présent. Abhishek Baisla, alias MC Square, a déclaré : “Je veux travailler comme rappeur et chanteur.” “Je dois explorer et travailler dans tous les domaines.” Dans cette vidéo, regardez les autres choses que MC Square a partagées. Regarder la vidéo.