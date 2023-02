Vainqueur de Bigg Boss 16 : un trophée serti de diamants attend le dirigeant ultime ; les fans décodent pourquoi le design indique la victoire de Shiv Thakare

Six jours et enfin Grand Patron 16 arrivera à son terme. Pendant près de quatre mois, les concurrents se sont battus pour remporter le trophée ultime Bigg Boss 16. 16 concurrents sont entrés dans la maison et maintenant seulement 6 d’entre eux sont en course pour remporter le trophée. Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, MC Stan, Archana Gautam, Shalin Bhanot et Nimrit Kaur Ahluwalia sont les six premiers. Les derniers rapports suggèrent que Nimrit Kaur Ahluwalia est sorti et que seuls les cinq premiers sont restés dans la maison. Au milieu de cela, les fans ont eu un aperçu du trophée Bigg Boss 16. Les fans de Shiv Thakare sont intervenus pour décoder pourquoi la conception du trophée indique qu’il va gagner.

Entertainment News : Le trophée Bigg Boss 16 sera-t-il remporté par Shiv Thakare ?

Cette fois, le trophée Bigg Boss 16 est en forme de cheval. C’est un trophée scintillant parsemé de diamants et de sculptures dorées, le trophée Bigg Boss de cette année est tout à fait unique. Les fans de Shiv Thakare supposent que la conception du trophée indique qu’il va gagner. Le design «ghoda» a fait croire aux fans que cette fois, un concurrent masculin gagnera. L’année dernière, Tejasswi Prakash a gagné et le trophée avait des ailes de papillon. De plus, le ‘Chunav Nishan’ de Shiv est aussi un cheval. Avec tout cela, les fans se demandent si c’est un signe.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Trophée BiggBoss :- Cheval ? Shiv Ka Chunav :- Cheval ? Signal Samajh rahe ho ? MIGHTY WINNER SHIV #ShivThakare #BiggBoss16 #ShivKiSena pic.twitter.com/loSNqqvd4Q ?????? ?????? ? (@FlyingEagleX) 5 février 2023

La conception du trophée BB14 convenait à une fille et a été remise à une femme. Le trophée BB15 était de conception papillon et a été remis à une femme. & cette fois le #BB16 trophée est un dessin de cheval et il sera certainement remis à un concurrent masculin.#ShivThakare #BiggBoss16 pic.twitter.com/FyVp0WIrP1 Gokul (@gokul_jadhav_) 6 février 2023

Ghode ki trophée gadhi ke haat mai costume nahi karti. Samajhdari ko ishara kafi hai. #ShivThakare #ShivKiSena #BiggBoss16 MIGHTY WINNER SHIV pic.twitter.com/qASHHiYA8r Soham (@SohamMarathe6) 6 février 2023

Qui va gagner, seul le temps nous le dira !