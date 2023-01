Vainqueur de Bigg Boss 16 : Tina Datta prédit qui remportera le trophée ; se moque de CE concurrent

La saison 16 de Bigg Boss semble avoir attiré l’attention du public avec les combats et les arguments des concurrents. La finale de l’émission de téléréalité de Salman Khan a déjà enthousiasmé les téléspectateurs. Après l’expulsion de Soundarya Sharma, Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare, MC Stan, Sumbul Touqeer Khan, Shalin Bhanot, Tina Datta, Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam sont en course pour remporter le trophée Bigg Boss 16 avec le prix en argent. Les créateurs de Bigg Boss ne ménagent aucun effort pour ajouter des drames intéressants à la vie des candidats.

Il y a quelques jours, Bigg Boss a fait de Nimrit le capitaine et a annoncé le tour Ticket To Finale. D’autres concurrents ont dû retirer Nimrit de la capitainerie et ont dû assurer leur place dans le poste. La capitainerie de Nimrit et sa position étaient menacées par la nouvelle tâche.

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Bigg Boss a dit aux concurrents qu’ils devaient choisir un anneau sur le mur et expliquer également la raison pour laquelle ils arrachaient la capitainerie à Nimrit. Il a même ajouté en disant que si les concurrents parviennent à retirer 10 anneaux, alors Nimrit sera démis de ses fonctions de capitaine.

Tina sort une bague et dit également qu’il y a beaucoup de bavardages inutiles depuis que Nimrit est devenu le capitaine. Cette déclaration n’a pas été bien accueillie par Nimrit et les deux se sont disputés. Archana a également retiré l’anneau et a souligné que les toilettes n’avaient pas été nettoyées. Shiv a essayé de défendre Nimrit mais s’est battu avec Priyanka qui défendait Tina. MC Stan a pris position pour son ami en qualifiant Priyanka de “femme combattante”. Plus tard, Shiv, Priyanka et Shalin se sont disputés. Bigg Boss a interrompu les concurrents en annonçant que seuls trois anneaux avaient été retirés du mur et que Nimrit resterait capitaine pour la semaine. Tina devient furieuse et perd son calme à Nimrit. Tina crie en disant que Nimrit gagnera Bigg Boss 16 et que le trophée lui sera servi sur le plateau. Nimrit deviendra-t-il le vainqueur de Bigg Boss 16 ?