Vainqueur de Bigg Boss 16 : Sargun Mehta, créateur d’Udaariyaan, prend racine pour Priyanka Chahar Choudhary ; partage des photos avec Ankit Gupta, Isha Malviya demandant aux fans de voter pour Tejo

Salman Khan annoncera le gagnant de Grand Patron 16 lors de la grande soirée finale qui aura lieu le 12 février 2023. Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot, Shiv Thakare, Archana Gautam et MC Stan font partie du TOP 5. Nimrit Kaur Ahluwalia a été récemment expulsé de la maison. Elle a été éliminée lors du vote du public. Lors du Weekend Ka Vaar de Bigg Boss 16, nous avons vu Sumbul Toukir Khan être éliminé de la maison par Karan Johar. Et maintenant, bientôt nous aurons notre TOP 3 et par la suite le premier dauphin et le vainqueur. De nombreuses célébrités ont partagé des photos ou les noms de leurs concurrents préférés qu’elles veulent voir gagner. Sargun Mehta soutient également sa préférée Priyanka Chahar Choudhary.

Sargun Mehta encourage Priyanka Chahar Choudhary à gagner Bigg Boss

Alors que nous nous rapprochons de la finale de Bigg Boss 16, l’émission télévisée hébergée par Salman Khan fait plus que jamais la une des journaux dans Entertainment News. Sargun Mehta, qui gagne les cœurs à la télévision, dans les films et les émissions Web, ainsi qu’en tant que producteur, a publié un message encourageant Priyanka à gagner. Elle a partagé des photos de la fête d’Udaariyaan. Les photos incluent également Ankit Gupta et Isha Malviya qui ont travaillé avec Priyanka dans la série. Sargun a révélé que sa mère disait depuis le premier jour de Bigg Boss 16 que tout le monde était venu jouer au jeu mais que Priyanka était venue pour gagner. Elle a demandé aux fans de voter pour Priyanka alias Tejo d’Udaariyaan pour la faire gagner. Consultez le message de Sargun Mehta pour Priyanka ici:

Eh bien, il va sans dire que Priyanka Chahar Choudhary est l’un des membres les plus forts de la maison. Elle a fait un formidable voyage à l’intérieur. Du soutien solide d’Ankit Gupta au jeu en solo sans amis, Priyanka a également vu ses hauts et ses bas à l’intérieur de la maison. Elle a même reçu une offre de Salman Khan lui-même. On dit aussi que c’est Salman qui a recommandé Priyanka dans Shah Rukh Khan et la vedette de Taapsee Pannu, Dunki.