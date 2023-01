Vainqueur de Bigg Boss 16 : l’ex-concurrente Sreejita De choisit ses 3 meilleurs concurrents ; laisse les fans surpris en choisissant CETTE personne au numéro un

Bigg Boss 16: Sreejita De, qui est entrée dans la maison pour la deuxième fois en tant que joker, a choisi ses 3 meilleurs candidats et les deux candidats les plus méritants selon elle sont Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary, mais la personne que Sreejita a choisie en première position est Shalin Bhanot et les fans ne sont PAS convaincus et plutôt surpris que ce qui l’a amenée à choisir Shalin en première position. Shalin Bhanot est devenu l’un des candidats les plus ennuyeux et les moins fiables pour le moment car il ne comprend pas ce qu’il fait. Au début, il avait définitivement toutes les qualités pour gagner, mais maintenant il n’a pratiquement aucune chance d’entrer dans le top 4 car il y a des concurrents méritants par rapport à lui dans Sumbul Touqeer Khan, MC Stan et Archana Gautam.

Regardez la vidéo de Sreejita De choisissant ses 3 meilleurs concurrents de Bigg Boss 16

Sreejita De qui a fait une rentrée dans la maison a révélé à la fausse intention de Shalin Tina Datta et elle ne l’utilise que comme un avantage pour aller de l’avant dans la série et n’a pas de vrais sentiments pour lui depuis lors, l’amertume entre eux a commencé comme Shalin a perdu sa confiance en Tina. Et pour l’instant, ils ont tous deux été fortement critiqués pour leur vilaine bagarre dans la maison par l’hôte Salman Khan et pour avoir lavé leur linge sale en public. Tina a eu une énorme dépression après que Salman Khan l’ait fustigée pour avoir révélé que Shalin avait demandé des choses matérialistes et qu’elle ne pouvait pas le révéler dans la série.

Pour en revenir aux 2 meilleurs concurrents, pensez-vous que ce sera entre Priyanka et Shiv ? Et qui mérite de remporter le trophée, eh bien pour cela, nous devons attendre la finale.