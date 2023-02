Vainqueur de Bigg Boss 16: la co-vedette de Junooniyatt d’Ankit Gupta, Neha Rana, veut que Priyanka Chahar Choudhary gagne

Ankit Gupta est l’un des acteurs de télévision les plus populaires du pays. Il était l’un de ceux qui ont été enfermés dans la maison de Bigg Boss 16 aux côtés de Priyanka Chahar Choudhary et d’autres candidats célèbres. Ankit va maintenant jouer le rôle de Jahan dans la prochaine émission télévisée de Sargun Mehta et Ravie Dubey, intitulée Junooniyatt. Le spectacle met également en vedette Neha Rana et Gautam Singh Vig, un autre ancien concurrent de Bigg Boss 16. Neha Rana s’est maintenant ouverte sur la candidate qu’elle bat pour la victoire.

La co-vedette d’Ankit Gupta, Neha, veut Priyanka Chahar Choudhary pour la victoire

Maintenant, il ne reste plus que quelques jours et nous avons le TOP 6 du Bigg Boss 16. Cela fait plus de 18 semaines que Salman Khan nous a présenté les 16 concurrents. Et maintenant, nous avons le TOP 6 avec Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, MC Stan, Archana Gautam et Nimrit Kaur Ahluwalia. Ankit Gupta bat de toute façon pour la victoire de Priyanka dans Bigg Boss 16. Et maintenant, même sa co-vedette de Junooniyatt, Neha Rana, est en faveur de la victoire de la beauté Udaariyaan.

Dans une interview avec ETimes, Neha Rana a révélé qu’elle avait suivi Bigg Boss 16 pendant un mois. Elle a également vu ses co-stars sur Bigg Boss et ne les connaissait pas auparavant. Elle l’a regardé car sa mère est une adepte ardente. En raison de sa mère, Neha a commencé à suivre le spectacle. Sa mère aimait beaucoup Gautam Singh Vig et voulait qu’il gagne et par conséquent, même Neha a commencé à suivre son voyage. Cependant, après avoir été expulsé de la maison Bigg Boss 16, elle a commencé à aimer Priyanka. Et maintenant, elle pense que Priyanka va gagner le show.

Regardez la vidéo promotionnelle de Junooniyatt ici :

Qu’est-ce que Junooniyat ?

Junooniyatt suit le parcours de trois chanteurs en herbe Ilahi, Jahan et Jordan interprétés respectivement par Neha Rana, Ankit Gupta et Gautam Singh Vig. Les promos de Junooniyatt mettant en vedette chacun d’eux sont devenues virales et ont fait l’objet de buzz et de gros titres dans Entertainment News tous les jours. Junooniyatt sera présenté en première le 13 février, un jour après le retour de Priyanka de son voyage de Bigg Boss 16.