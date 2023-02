Vainqueur de Bigg Boss 16 : Gautam Gulati pense que Priyanka Chahar Choudhary soulèvera le trophée ; La vidéo du voyage de la beauté d’Udaariyaan laisse les fans avec la chair de poule [Watch]

Il y a quelques heures, le dernier épisode de Bigg Boss 16 s’est terminé avec quelques questions enflammées des médias auxquelles sont confrontés les cinq TOP qui sont Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare, MC Stan, Archana Gautam et Shalin Bhanot. On leur a tous posé des questions très directes et nous devons les leur donner pour y répondre avec honnêteté. Eh bien, alors que nous nous rapprochons de la finale de Bigg Boss 16, de nombreuses personnes et célébrités ont recherché leurs favoris. Certains ont déjà nommé leur gagnant. Et maintenant, Gautam Gulati a choisi Priyanka Chahar Choudhary pour soulever le trophée. Oui, tu l’as bien lu.

Gautam Gulati veut que Priyanka gagne Bigg Boss 16

La grande finale de Bigg Boss 16 a fait la une des journaux dans Entertainment News chaque jour maintenant qu’il ne reste que 4 jours avant la finale. Gautam Gulati, ancien concurrent de Bigg Boss et vainqueur de Bigg Boss 8, a tweeté pour soutenir Priyanka Chahar Choudhary. Quelques heures après l’épisode de Bigg Boss 16, Gautam a tweeté en disant : “Trophée Priyanka ko Aur Stan ke gaane par bobine toh banti hai patron #bb16.” Depuis, son tweet est devenu viral en ligne.

Trophée Priyanka ko Aur Stan ke gaane par bobine toh banti hai patron #bb16 Gautam Gulati ?? (@TheGautamGulati) 8 février 2023

La vidéo du voyage de Priyanka Chahar Choudhary laisse les fans émus

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons Bigg Boss jouer les clips de voyage de chacun des candidats. Oui, désormais, les voyages de Shalin Bhanot, Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary, Shiv Thakare et MC Stan seront partagés en clips dans les épisodes de Bigg Boss 16. Et depuis quelques temps, la vidéo du voyage de Priyanak Chahar Choudhary devient virale . La magnifique beauté est à couper le souffle dans un sari noir avec un chignon sur le dessus. Elle remercie les fans réunis, l’encourageant pour sa victoire. « Kahan lekar jaau main itna sara pyaar ? » elle leur demande. Regardez la vidéo et les réactions à ce sujet ci-dessous :

Wow la vidéo du voyage de la jolie Priyanka arrive bientôtnnnnnn !!!! En sari noir ? #PriyankaChaharChoudhary #BiggBoss16 #VoterPourPriyanka pic.twitter.com/dXbPJx1LM9 ?????? ? (@ adrash110) 8 février 2023

OH MON DIEU PRIYANKA CHAHAR CHOUDHARY ? ELLE A L’AIR SUPERBE ! ET MA FILLE VOIR ENFIN L’AMOUR QU’ELLE MÉRITE IM GONNA CRY ??? ENFIN pic.twitter.com/NZdewmyru0 Mansi | #VotezPourPriyanka (@ojjitoslindos) 8 février 2023

Abb à #BIGBOSS bhi mann Gaye il ki #Priyanka salut ek aisi concurrent hai jo ki humesha sachhai & se kheli hai ou est spectacle ko nous mukaam tak lai hai jaha tak est la saison koi nahi leke aa saka. Soutenez Priyanka choudhary#VoterPourPriyanka GAGNANT PROVENANT PRIYANKA JEET KI HAQDAR PRIYANKA https://t.co/4JG8cj4Gia Aakash Choudhary (@_aakash_ch_001) 8 février 2023

La promo de demain.#Priyanka : Kaha lekar jaun mai itna sara “PYAAR” ? https://t.co/4ZQDxxPDMC sanjay taneja (@stanejaas777) 8 février 2023

Oh mon dieu, Chair de poule, Mon chéri #Priyanka je sais que tu vas gagner #BB16 Trophée. Nazar na lge tumhe kisi ki #BBJeetegiTohApniPriyanka https://t.co/yH7oPQr96c Nikita Singhaniya #BB16 #PCC (@IamSinghaniya) 8 février 2023

Bb16 ki jab bhi jana jayega tab Priyanka ki Avaj sa jana jayega quel magnifique compliment Priyanka Priyanka n’est pas une adepte, elle est une leader qui répand l’amour des fans à Priyanka t’aime #PriyankaChaharChaudhary ? #PriyankaPaltans @PriyankaChaharO @pantharsh858 pic.twitter.com/inYcmJAN5L DÉBATTEUR DUR DE PRIYANKAPALTAN (@ pantharsh858) 8 février 2023

Priyanka a reçu le soutien de nombreuses célébrités. De Arjun Bijlani à Kamya Punjabi, Rubina Dilaik et d’autres célébrités ont parlé de PCC et de son jeu.