Vainqueur de Bigg Boss 16 : Dolly Bindra voit CE concurrent du trophée de levage Mandali ; qualifie Priyanka Chahar Choudhary de “critique”

Grand Patron 16 est maintenant à un peu plus d’une semaine de la Grande Finale ! Actuellement, enfermés à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 16 sont Priyanka Chahar Choudhary, MC Stan, Archana Gautam, Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare, Sumbul Touqeer Khan et Shalin Bhanot. L’épisode de ce soir de Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar était animé par Karan Johar au lieu de Salman Khan. Alors que la grande finale de Bigg Boss 16 se rapproche, de nombreux amoureux de Bigg Boss ou d’anciens concurrents ont nommé leurs concurrents préférés ou le concurrent qu’ils voient remporter le trophée. Et Dolly Bindra a maintenant donné son nom. Et étonnamment, elle ne pense pas que Priyanka gagnera.

Dolly Bindra voit CE membre de Mandali comme le gagnant

Depuis le début de Bigg Boss 16, il y a un Mandali dans la maison et il fait chaque jour la une des journaux dans Entertainment News. Certains ont rejoint le Mandali plus tard, mais ils sont finalement devenus des amis proches de toute façon. Et en ce moment, le Mandali se compose de Shiv Thakare, MC Stan, Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer Khan. Lors d’une interview avec ETimes, Dolly Bindra, une ancienne candidate de Bigg Boss, a été invitée à deviner le gagnant. Dolly, qui est connue pour ses opinions honnêtes, a déclaré qu’il n’y avait aucune conjecture nécessaire et a ajouté : “Nimrit Kaur Ahluwalia est en train de le gagner.” Dolly dit qu’au moment où elle a vu Nimrit, elle a su que l’actrice Choti Sarrdaarni allait gagner. Lorsqu’on lui a demandé de deviner, Dolly a nommé Ankit Gupta en disant que s’il était là, elle aurait ramassé le trophée.

Dolly Bindra ne pense pas que Priyanka Chahar Choudhary gagnera

On a demandé à Dolly qui d’autre, selon elle, pouvait gagner Bigg Bogg 16, hébergé par Salman Khan, auquel elle a révélé que les membres de sa famille pensaient que Priyanka Chahar Choudhary gagnerait. Cependant, elle n’est pas d’accord avec eux. Dolly ajoute ensuite que Priyanka porte un jugement. Lorsqu’on lui a demandé de nommer son top 4, Dolly a nommé Nimrit, Shiv Thakare, Sumbul Touqeer Khan et MC Stan. Elle a également félicité Stan d’être réel. Êtes-vous d’accord avec Dolly Bindra pour dire que Nimrit devrait être le gagnant ?