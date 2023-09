Vaincu par la force, le Haut-Karabakh autoproclamé déclare sa dissolution

GORIS, Arménie — Le dirigeant de la République autoproclamée du Haut-Karabakh a signé jeudi un décret dissolvant officiellement l’État séparatiste le 1er janvier, confirmant sa reddition à l’Azerbaïdjan après 32 ans de quête infructueuse d’indépendance et de reconnaissance internationale.

Une offensive militaire éclair menée par l’Azerbaïdjan la semaine dernière a contraint le gouvernement du Haut-Karabakh à capituler et à accepter de démanteler ses forces armées. L’avancée des forces azerbaïdjanaises a également déclenché un exode des habitants de souche arménienne de la région montagneuse, qui disent craindre un génocide et, en tout cas, ne veulent pas vivre sous la domination azerbaïdjanaise.

Plus de 66 000 personnes, soit plus de la moitié des habitants de la région, ont traversé la frontière avec l’Arménie, et certains responsables affirment qu’ils pensent que l’ensemble de la population va partir.