Vaincre un “signal d’avertissement” pour le Brésil blessé

LUSAIL, Qatar – Le capitaine du Brésil, Dani Alves, a déclaré que la défaite 1-0 de vendredi contre le Cameroun devrait être un “signal d’avertissement” pour l’équipe alors que l’attention se tourne vers leur match de huitièmes de finale contre la Corée du Sud, où ils sont optimistes. Danilo sera disponible alors qu’ils continuer à surveiller la condition physique de Neymar et Alex Sandro.

Lors d’une nuit où le manager brésilien Tite a fait tourner l’équipe, ils ont subi de nouveaux problèmes de blessures avec Alex Telles et Gabriel Jesus nécessitant des analyses sur les blessures contractées contre le Cameroun.

Le Brésil a dominé une grande partie du match, mais s’est incliné face au vainqueur du feu Vincent Aboubakar pour le Cameroun. Tite a apporté neuf changements à l’équipe qui avait battu la Suisse 1-0 plus tôt dans la semaine pour réserver la place du Brésil dans les huitièmes de finale, mais la nouvelle équipe n’a pas réussi à faire trois sur trois dans le groupe G.

Alves est devenu le joueur brésilien le plus âgé de la Coupe du monde en tant que capitaine de l’équipe contre le Cameroun, mais il veut que son équipe apprenne de la défaite.

Dani Alves est devenu le troisième joueur sud-américain le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde masculine contre le Cameroun. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

“C’est un signal d’alarme”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de rival faible. Voici la leçon, nous devons rester allumés tout au long du match. Un détail et c’est fini.

“Nous terminons aujourd’hui avec le sentiment qu’une belle journée a glissé entre les mains de nous, joueurs qui ne jouions pas beaucoup.”

Tite reviendra à son XI le plus fort possible pour leur affrontement contre la Corée du Sud et espère de bonnes nouvelles de la salle médicale.

Avant le match, le Brésil avait Neymar, Alex Sandro et Danilo tous blessés. Neymar et Danilo se sont blessés à la cheville lors de leur victoire 2-0 contre la Serbie, tandis qu’Alex Sandro s’est blessé à la hanche lors de leur victoire 1-0 contre la Suisse.

Le médecin brésilien Rodrigo Lasmar a fait le point sur sa blessure après le match et a déclaré : “Danilo a évolué positivement – il a fait un travail intense avec le ballon et s’est adapté fonctionnellement positivement et il devrait pouvoir s’entraîner normalement avec les joueurs. Nous avons grandes attentes il est disponible

“A propos de Neymar et Alex Sandro, nous avons encore 72 heures avant le prochain match, nous compterons sur le temps en notre faveur, nous avons encore de la chance, et nous attendrons de comprendre comment cette transition va se passer.

“Ils n’ont pas encore commencé l’entraînement au ballon, ce sera fait à partir de demain et il est important de savoir comment les joueurs réagiront à cette nouvelle relance. En fonction de cela, ils pourront ou non le faire, en fonction de ces deux jours.”

Thiago Silva a ajouté sur Neymar : “Demain, il devrait avoir plus de tests… Je ne sais pas s’il mettra une botte.”

Concernant Gabriel Jesus et Alex Telles, Lasmar a déclaré: “A propos du match d’aujourd’hui, nous avons eu deux problèmes médicaux. Alex Telles a quitté le match en se plaignant de douleurs au genou droit après un traumatisme, il a été évalué dans le vestiaire. Une IRM sera effectué demain pour découvrir son problème.

“De même, Gabriel Jesus s’est plaint de douleurs au genou droit et nous avons déjà fourni une image qui sera réalisée demain. Après les tests, nous pourrons donner plus de détails.”