Vaincre le sexisme et inspirer les générations : l’héritage de Suki Takagi

Suki’s Salons est le célèbre salon de coiffure créé par Tsukiko (Suki) Takagi, malheureusement décédé fin septembre à l’âge de 85 ans.

Beaucoup de gens connaissent Suki’s Salons comme une entreprise familiale populaire de Vancouver qui existe depuis plus de 50 ans. Mais peu de gens connaissent l’histoire du salon.

Son fils, Ken Takagi, s’est entretenu avec Daily Hive pour partager l’histoire émouvante de Suki, y compris les difficultés et l’adversité auxquelles elle a été confrontée lorsqu’elle a ouvert le salon en 1972.

Face à l’adversité, ouverture du salon Suki

Le salon de Suki a débuté dans les années 70 lorsque Suki Takagi a acheté un petit salon de coiffure connu sous le nom de Carousel.

«Elle a acheté un petit salon de coiffure, exactement là où se trouve actuellement notre salon, au 3157 Granville Street, et il s’appelait Carousel», a déclaré son fils Ken.

Takagi avait stratégiquement choisi ce salon en raison de son emplacement idéal et de l’expérience des quatre coiffeurs masculins qui y travaillaient.

Mais les choses ont pris une tournure inattendue juste un jour après qu’elle ait acheté le logement.

« Elle a acheté le salon et le lendemain, les quatre hommes sont partis », a expliqué Ken. « L’un d’eux a dit qu’il ne travaillerait pas pour une femme, et l’autre a dit qu’il ne voulait pas travailler pour une Japonaise. »

Elle a rapidement rencontré davantage de difficultés pour créer son entreprise en raison de son sexe, après que son propriétaire ait décidé qu’elle ne représentait pas un « bon risque ».

« Le propriétaire, lorsque le bail a été conclu, a dit : « Je ne pense pas que vous représentiez un bon risque » et « Je ne vois pas votre mari dans les parages » », a déclaré Ken.

« Donc, même si elle n’a jamais payé le loyer en retard, [the landlord] a dit : « Je vais céder le bail à quelqu’un d’autre. »

Takagi a été contraint de déménager au coin de Granville Street et de West 14th Avenue. Le nouveau bâtiment était un espace plus grand que le salon précédent et l’a obligée à élargir sa clientèle.

Les choses se sont rapidement améliorées et le bâtiment d’origine du salon a été mis en location. Takagi a acheté les lieux et y a depuis développé son activité.

Inspirer les générations futures

Depuis que Takagi a ouvert le premier salon Suki’s à South Granville en 1972, l’entreprise s’est étendue à cinq salons en Colombie-Britannique, dont un à Victoria et un à South Surrey.

Ken Takagi a partagé que l’expérience de sa mère dans la lutte contre les difficultés pour créer son entreprise a laissé un héritage au-delà de leur salon familial.

« Elle a simplement pensé : ‘Il y a de l’adversité devant moi, et je dois la surmonter, et donc je dois l’enseigner à d’autres personnes' », a-t-il déclaré.

Le dévouement de Takagi envers l’industrie de la beauté a culminé lorsqu’elle a inspiré d’innombrables autres personnes à suivre ses traces et à créer leur propre entreprise de coiffure.

Selon Ken, l’une des plus grandes réussites de sa mère a été d’aider une femme à créer sa propre entreprise qui se serait « retrouvée dans la rue » si elle ne l’avait pas embauchée.

« Cette personne possède maintenant un salon de coiffure et connaît beaucoup de succès. Elle dirige un salon de coiffure qui aide d’autres personnes à nourrir leur famille, à envoyer leurs enfants à l’école et à vivre une belle vie », a-t-il déclaré.

Ken Takagi a partagé à quel point il était immensément fier de tout ce que sa mère a pu accomplir et de l’impact qu’elle a eu en tant que pionnière dans l’industrie de la beauté.

« Ma mère a toujours essayé d’améliorer l’industrie et d’élever les gens autour d’elle », a-t-il partagé.

« Notre rôle dans la vie est également d’élever les gens qui nous entourent. »

Avec des fichiers d’Amir Ali.