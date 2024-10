Vail Bloom (Heather) brise son silence sur la sortie jeune et agitée

Jeune et agité les fans ont eu droit à un scénario épique la semaine dernière lorsque Heather Stevens de Vail Bloom est décédée après une confrontation physique avec Sharon. Maintenant, Bloom parle de son départ dans une nouvelle interview avec Insider de la télévision.

La mort lui convient

L’actrice, qui a initialement joué Heather de 2007 à 2010, est revenue dans la série en 2023, reprenant le rôle des deux Heathers par intérim, Eden Riegel (2010-11) et Jennifer Landon (2012). Après avoir rétabli la place de Heather dans l’univers de Genoa City, y compris la romance ravivée du personnage avec Daniel Romalotti de Michael Graziadei, Bloom a été surprise lorsque la série l’a informée de son intention de tuer son alter ego quelques semaines seulement avant le tournage. . Elle a déclaré à propos de la publication : « C’est toujours surprenant d’apprendre cette nouvelle, mais vous êtes conscient que cela peut arriver. C’est juste le monde des savons. Pourtant, elle a décrit l’apprentissage du sort de Heather comme « choquant parce que vous aimez le personnage et que c’était une si belle et longue série tissée sur une vingtaine d’années ».

Bloom comprend que dans le monde global des feuilletons, la mort d’un personnage comme Heather entraîne de fortes retombées dramatiques. « Vous pouvez comprendre et apprécier que pour un scénario, vous en aurez pour votre argent », a-t-elle souligné dans son interview. « Vous allez toucher le cœur du public, vous allez l’impliquer, vous allez contrebalancer et élever un scénario différent. »

Left Behind : La mort de Heather va profondément ébranler Daniel (Michael Graziadei).

Ses scènes finales de la série étaient « intenses », a expliqué Bloom, ajoutant qu’elle avait été impressionnée par le produit final lorsqu’elle l’avait vu se dérouler à l’écran. « Je pensais que le blocage jouait vraiment bien avec tous les mouvements et l’activation de la scène », s’est-elle enthousiasmée. Et elle n’a eu que des éloges à l’égard de son partenaire de scène lors de cette confrontation juteuse, disant à propos de Sharon Case : « Elle n’a pas l’ego que l’on voit parfois dans le métier d’actrice. Elle est vraiment humble et tellement détendue entre les scènes.

Par-dessus tout, Bloom a souligné à quel point elle était reconnaissante d’avoir l’opportunité de revenir dans la série 13 ans après son départ initial, qualifiant son retour de « bénédiction à un million de pour cent… c’était si beau d’avoir l’expérience de ce que j’avais vécu à mes débuts ». 20 ans, puis être capable de le voir à travers le prisme de quelqu’un de plus âgé et plus sage et qui a 10 ans de plus dans l’industrie.

Quant à savoir si Heather pourrait rejoindre la longue lignée de personnages de feuilletons pour revenir d’entre les morts, Bloom a déclaré : « Je suis un grand fan de la résurrection…. Je serais ouvert à cela si les fans voulaient vraiment revoir Heather.