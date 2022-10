Vaidehi Chaudhari et Manish Sureshkumar gagnent à New Delhi

Manish Sureshkumar et Vaidehi Chaudhari ont respectivement remporté dimanche les titres masculin et féminin en simple au championnat national de tennis Fenesta Open.

Au complexe DLTA, où le temps frais a fourni aux concurrents la bonne ambiance pour jouer au bon tennis, Vaidehi et Manish ont joué solidement pour décrocher leur finale. Vaidehi a dépassé Sai Samhitha Chamarthi 6-2 6-0.

C’était décevant pour Sai Samhitha car elle avait été en bon contact la semaine dernière. L’essence d’une finale est d’élever le niveau de jeu, ce que Vaidehi a fait avec finesse.

Vaidehi joue au tennis depuis l’âge de neuf ans et attend les bonnes pauses. Gagner le Fenesta Open est un grand coup de pouce pour sa carrière car elle a participé à des événements ITF pour le rendre grand.

“C’est mon premier titre au Fenesta Open et je suis très heureuse”, a-t-elle déclaré.

La plupart des joueurs qui ont traversé l’épreuve de jouer dans le premier tournoi national ont bien réussi. La même chose pourrait être vraie pour Vaidehi car elle est encore à un stade où elle peut améliorer son jeu et devenir meilleure en tant que professionnelle sur le circuit.

Dans la finale masculine, Manish Sureshkumar a joué avec détermination en démantelant le défi de Digvijay Pratap Singh 6-2 6-3.

Lors de la finale masculine des moins de 18 ans, Denim Yadav a fait preuve d’audace et d’audace en battant Aman Dahiya 7-6 (7/2) 6-4 pour remporter le titre. Denim a eu du mal dans le premier set. Au tie-break, Denim a été plus fort sur les gros points et a tiré du set. Dans le deuxième set également, Denim a mis son meilleur pied en avant.

Dans la finale féminine des moins de 18 ans, Madhurima Sawant, la deuxième tête de série, rebondissait sur ses pieds alors qu’elle se frayait un chemin devant Suhitha Maruri 6-3 6-2.

« Je suis vraiment heureux de remporter le titre. J’ai apprécié le match et je suis vraiment heureux d’être un vainqueur national maintenant. Je remercie le Fenesta Open pour cette opportunité », a déclaré Madhurima.

