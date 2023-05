Vaibhavi Upadhyaya meurt dans un accident. Les co-stars Rupali et Deven rendent hommage

Rupali Ganguly a exprimé son choc face à la disparition soudaine de Sarabhai contre Sarabhai l’acteur Vaibhavi Upadhyaya. Elle est décédée dans un accident de voiture et la nouvelle tragique a été partagée par le producteur JD Majethia dans son post Instagram.

Rupali a partagé sa photo et a écrit dans sa story sur Instagram tout en rappelant le défunt acteur, « Gone to soon Vaibhavi »

Vaibhavi a également fait partie d’émissions telles que CI D et Adaalatmais l’actrice est devenue célèbre avec son rôle dans Sarabhai contre Sarabhai.

L’acteur Deven Bhojani a également tweeté : « Choquant ! Une très bonne actrice et une amie chère Vaibhavi Upadhyay, connue sous le nom de » Jasmine » de Sarabhai contre Sarabhai décédé. Elle a rencontré un accident dans le nord il y a quelques heures. Repose en paix Vaibhavi »

Choquant! Une très bonne actrice et une amie chère Vaibhavi Upadhyay, populairement connue sous le nom de » Jasmine » de Sarabhai vs Sarabhai est décédée. Elle a rencontré un accident dans le nord il y a quelques heures. Repose en paix Vaibhavi #SarabhaiVsSarabhai ⁦⁦#Hatsoff @sats45⁩ ⁦⁦@TheRupali⁩ pic.twitter.com/I7clRrQeMq – DEVEN BHOJANI (@Deven_Bhojani) 23 mai 2023

Plus tôt, JD Majethia a informé dans son histoire sur son compte de médias sociaux de sa disparition et a écrit: « Incroyable que la vie puisse être si imprévisible. Une très bonne actrice et un cher ami Vaibhavi Upadhyay très populairement connu sous le nom de » Jasmine « de Sarabhai vs Sarabhai est décédé . Elle a rencontré un accident dans le nord et la famille l’amènera à Mumbai demain matin vers 11h pour les derniers rites. Repose en paix Vaibhavi.. »

Vaibhavi a également travaillé aux côtés de Deepika Padukone dans Chhapaak en 2020 et a été vu dans la websérie Zéro KMS avec Naseeruddin Shah.

