Vagues de chaleur probablement déclenchées par l’activité humaine : étude

Une nouvelle étude de l’Académie chinoise des sciences a révélé que les gaz à effet de serre augmentent la probabilité de vagues de chaleur, rendant ces événements météorologiques extrêmes plus fréquents et pires.

L’étude, publiée vendredi dans Advance in Atmospheric Sciences, fait suite à une analyse de la vague de chaleur nord-américaine de 2021 qui a eu un impact significatif en Colombie-Britannique où 595 personnes et plus d’un milliard d’animaux marins sont morts. Les températures se situaient en moyenne autour de 30 °C, mais la température la plus élevée enregistrée était en Colombie-Britannique à 49,5 °C, battant le record de chaleur de tous les temps au Canada.

Les chercheurs se sont concentrés sur les modèles de circulation atmosphérique, c’est-à-dire la façon dont l’air circule et affecte les températures de l’air de surface autour de la planète.

Dans leurs données, ils ont trouvé trois modèles de circulation atmosphérique qui se sont produits simultanément pendant la canicule de 2021. Cependant, les modèles atmosphériques simultanés ne sont pas nouveaux et ils n’étaient pas connus auparavant pour déclencher des vagues de chaleur. En fin de compte, les chercheurs ont conclu que l’activité humaine par le biais des gaz à effet de serre avait probablement aggravé les schémas de circulation atmosphérique et provoqué une vague de chaleur.

“Nous avons constaté qu’il est probable que le réchauffement climatique associé aux gaz à effet de serre influence ces trois variabilités du modèle de circulation atmosphérique, ce qui, à son tour, a conduit à un événement de vague de chaleur plus extrême”, a déclaré Chunzai Wang, auteur principal de l’étude dans un communiqué de presse.

Alors que l’étude comprenait un rappel brutal de l’action climatique immédiate avant que ces événements extrêmes ne deviennent plus fréquents, une autre vague de chaleur extrême s’empare actuellement de certaines parties de l’hémisphère Nord.

Le Canada, l’Europe et les États-Unis ont tous connu des températures élevées au cours de la semaine dernière alors que l’Europe subit le plus gros de la vague de chaleur avec des températures atteignant 40,3 C. Les incendies de forêt ont forcé des centaines de personnes à quitter leur domicile en Grèce, tandis que les autorités portugaises ont signalé plus de 1 000 morts subites imputées à la canicule.

Francis Zwiers, PDG du Pacific Climate Impacts Consortium, a déclaré que les climatologues qui ont suivi de près ces modèles climatiques extrêmes ont également découvert que les gaz à effet de serre étaient l’un des principaux catalyseurs de la hausse des températures mondiales.

« Les preuves confirment que ce qui se passe est une conséquence de l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Nous voyons donc cela se produire au Canada et cela augmente le risque de températures extrêmement chaudes partout », a déclaré Francis Zwiers à CTV News Channel samedi.

Bien que les épisodes de chaleur extrême ne soient pas nouveaux, Zwiers affirme que la fréquence à laquelle ils se produisent est préoccupante.

“Entre les années 1850 et les années 1900, un événement qui, selon nous, se serait produit une fois tous les 10 ans, se produit maintenant une fois tous les trois ou trois ans et demi”, a-t-il déclaré.