Vague mystérieuse sous le pont de Crimée quelques secondes avant l’explosion

L’explosion du pont de Kertch en Crimée devrait accroître les tensions entre les pays en guerre – la Russie et l’Ukraine. Le 9 octobre, 6ix World News a tweeté des images de l’explosion du pont indiquant qu’une “vague mystérieuse” avait été vue juste avant l’explosion.

La vidéo montre une “vague” mystérieuse sous #Crimeabridge juste avant qu’il n’explose en tuant trois : la spéculation grandit #Ukraine utilisé un bateau ou un drone chargé d’explosifs – malgré #Russe revendications de camion piégé – alors que l’attaque menace #Poutineles lignes d’approvisionnement pic.twitter.com/Ncy59kXwFt – NOUVELLES DU MONDE 6IX (@6ixworldnews) 9 octobre 2022

“La vidéo montre une ‘vague’ mystérieuse sous le pont de Crimée juste avant qu’il n’explose, tuant trois personnes : les spéculations se multiplient sur le fait que l’Ukraine a utilisé un bateau ou un drone chargé d’explosifs – malgré les affirmations russes concernant le camion piégé – alors que l’attaque menace les lignes d’approvisionnement de Poutine”, les trois les vidéos montrent la vague mise en évidence par un cercle rouge juste avant que l’explosion ne se produise. La deuxième séquence montre un angle différent de l’explosion et la troisième montre une personne ouvrant la porte arrière du camion qui a explosé et vérifiant/chargeant quelque chose avant de monter sur le pont.

De nombreuses théories circulent sur les réseaux sociaux sur qui ou quoi a causé l’explosion. BBC News a publié un article tentant d’expliquer toutes les tensions, tant à l’intérieur de la Russie qu’entre le pays et l’Ukraine.

Selon l’article, le président russe Vladamir Poutine a tenu l’Ukraine responsable de l’attaque du pont de Kertch et l’a qualifiée d'”acte de terrorisme”. Des images de sécurité diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un camion qui aurait commencé son voyage depuis Krasnodar en Russie, se déplaçant vers l’ouest à travers le pont au moment de l’explosion.

Les responsables ont nommé le propriétaire du camion comme étant un homme de Krasnodar de 25 ans nommé Samir Yusubov et le chauffeur comme un parent plus âgé nommé Makhir Yusubov.

Cependant, des explosifs de l’armée britannique ont déclaré au journaliste de la BBC que Paul Adams ne croyait pas que l’explosion avait été causée par le camion. Il a dit “J’ai vu beaucoup de gros EEI embarqués sur des véhicules [improvised explosive devices] de mon temps. Cela ne ressemble pas à un. Il a dit qu’une explication plus crédible était qu’une explosion massive s’est produite sous le pont à travers un “drone maritime clandestin”.

Alors que l’expert suggère qu’il existe suffisamment de preuves pour savoir que l’Ukraine possède “à la fois des véhicules maritimes de surveillance et de frappe télécommandés en service”, le président Volodymyr Zelensky a suggéré que les réponses à l’explosion devaient être recherchées en Russie.

Il a déclaré : « C’est une manifestation concrète du conflit entre le FSB [Russia’s internal intelligence service] / PMC [private military contractors, like the Wagner Group] d’une part, et le ministère de la Défense / état-major de la Fédération de Russie d’autre part.

Même après une analyse aussi détaillée de la BBC et de plusieurs médias, la cause de l’explosion et la question “qui est responsable de l’explosion du pont de Kertch ?” restent inconnus.

