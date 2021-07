Vague de chaleur liée à des centaines de décès dans le nord-ouest du Pacifique, Canada

« Je sais que de nombreux habitants du comté prenaient soin les uns des autres et je suis profondément attristé par ce premier bilan », a déclaré Vines. « Alors que nos étés continuent de se réchauffer, je soupçonne que nous devrons à nouveau faire face à ce genre d’événement. »

Le Dr Jennifer Vines, responsable de la santé du comté de Multnomah, a déclaré que la cause préliminaire du décès était l’hyperthermie, une température corporelle anormalement élevée résultant d’une incapacité du corps à gérer la chaleur. De nombreux morts ont été retrouvés seuls et sans climatisation.

La vague de chaleur historique qui a brûlé une grande partie du nord-ouest du Pacifique et causé des températures record au Canada a été blâmée pour des centaines de décès en Oregon, à Washington et à Vancouver, en Colombie-Britannique cette semaine.

Shanton Alcaraz de la Division du Nord-Ouest de l’Armée du Salut donne de l’eau en bouteille à Eddy Norby qui vit dans un camping-car et l’invite dans son centre de refroidissement à proximité pour la nourriture et les boissons pendant une vague de chaleur à Seattle, Washington, États-Unis, le 27 juin 2021.

Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’au moins 486 décès soudains avaient été signalés entre vendredi et mercredi, et que le nombre devrait augmenter. Le nombre de décès représente une augmentation de 195 % par rapport aux quelque 165 décès qui se produiraient généralement dans la province sur une période de cinq jours.

« Bien qu’il soit trop tôt pour dire avec certitude combien de ces décès sont liés à la chaleur, il est probable que l’augmentation significative des décès signalés soit attribuable aux conditions météorologiques extrêmes qu’a connues la Colombie-Britannique », a déclaré Lapointe dans un communiqué.

Dans le comté de King, dans l’État de Washington, qui comprend Seattle, près d’une douzaine de personnes sont mortes de la chaleur mercredi, selon le bureau du médecin légiste. Deux personnes étaient également trouvé mort dans leurs appartements mardi en raison d’un stress apparent lié à la chaleur à Spokane, Washington.

« Nous ne pouvons pas simplement augmenter la climatisation; nous devons augmenter notre niveau d’efforts pour lutter contre la cause sous-jacente de notre monde en évolution – le changement climatique », a écrit mardi le gouverneur de Washington Jay Inslee dans un éditorial du Seattle Times.

« Notre récent malaise n’est que la pointe de l’iceberg en train de fondre », a écrit Inslee. « Ce que nous avons ressenti cette semaine n’est que l’acte d’ouverture d’une catastrophe mondiale imminente. »

Le changement climatique d’origine humaine provoque des vagues de chaleur plus fréquentes et plus sévères aux États-Unis. Les températures élevées cette semaine surviennent également alors que l’Occident est aux prises avec les pires conditions de sécheresse des deux dernières décennies.