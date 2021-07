Vague de chaleur, les tempêtes peuvent déclencher des incendies de forêt dans l’Oregon, en Californie.

Les températures devaient atteindre 100 degrés dans certaines parties de l’État de Washington, de l’Oregon et du nord de la Californie, qui faisaient l’objet d’un avis de chaleur.

La vague de chaleur et le potentiel de foudre pourraient aggraver les conditions d’incendie de forêt.

À travers l’Ouest, il y a 81 grands incendies qui brûlent 2 500 miles carrés dans 12 États, selon le National Interagency Fire Center.

SALEM, Oregon – Une vague de chaleur et le potentiel d’éclairs ont menacé jeudi le nord-ouest du Pacifique et le nord de la Californie, alors que les pompiers combattant déjà plusieurs incendies de forêt se préparent à l’éventualité de nouveaux incendies.

Certaines parties de Washington, de l’Oregon et du nord de la Californie faisaient l’objet d’avis de chaleur ou d’avertissements de chaleur excessive jeudi, car les températures devaient dépasser les 100 degrés au cours des prochains jours.

« Il ne fera pas aussi chaud que ce que nous avons vu il y a un mois, mais il fera toujours assez chaud », a déclaré le météorologue du National Weather Service, John Bumgardner.

La canicule de fin juin a fait des centaines de morts dans l’Oregon, Washington et la Colombie-Britannique, Canada.

Dans une grande partie du sud de l’Oregon et dans certaines parties du nord de la Californie, un avertissement de drapeau rouge était en place car les éclairs « entraîneront probablement de nouveaux départs d’incendie », a déclaré le service météorologique.

Des orages en rafales sont attendus et pourraient provoquer la propagation des incendies. Même si de la pluie est attendue, les prévisionnistes ne savaient pas si cela suffirait à empêcher de nouveaux incendies.

« Le système devrait laisser tomber la pluie », a déclaré Bumgardner. « La question sera de savoir s’il tombe partout où il y a des grèves et s’il se déplace assez lentement pour éviter les incendies qui pourraient s’allumer. »

Une demi-douzaine d’incendies qui brûlent dans l’Oregon ont brûlé plus de 780 milles carrés. À travers l’Ouest, il y a 82 grands incendies qui brûlent 2 500 miles carrés dans 13 États, selon le National Interagency Fire Center.

Plus de 21 500 pompiers forestiers et personnel de soutien luttent contre les incendies.

L’incendie de Bootleg dans l’Oregon, le troisième plus grand de l’histoire de l’État, a brûlé environ 645 milles carrés depuis qu’il a été allumé par la foudre début juillet. Les près de 2 000 pompiers travaillant sur l’incendie l’ont maîtrisé à 53%.

Alors que les pluies de cette semaine ont aidé à calmer les flammes, le US Forest Service a déclaré qu’une grande partie de la végétation sèche qui est le carburant de l’incendie a rebondi rapidement. « De fortes concentrations de combustibles sont devenues actives dans l’après-midi, soulignant l’extrême résistance à l’extinction », a déclaré le Service forestier.

Cependant, alors que les tempêtes ont peut-être contribué à un incendie, la foudre sèche dans la forêt nationale d’Umpqua a vu 40 frappes plus tôt cette semaine qui ont déclenché 21 nouveaux incendies.

Mercredi, à la frontière entre la Californie et le Nevada, Govs. Gavin Newsom et Steve Sisolak ont ​​appelé à davantage d’assistance fédérale en matière de lutte contre les incendies alors qu’ils visitaient les dégâts causés par l’incendie de Tamarack au sud du lac Tahoe.

« Nous avons besoin d’aide du côté fédéral. Nous avons besoin de plus de personnes. Nous avons besoin de plus de ressources. Nous avons besoin de plus de soutien aérien. Nous avons besoin de plus de bottes sur le terrain », a déclaré Sisolak.

Newsom a reconnu le rôle que le changement climatique a joué en rendant les incendies de forêt plus fréquents et plus intenses. « Le monde change radicalement à mesure que le climat change. Vous ne croyez peut-être pas à la science, vous l’avez de vos propres yeux », a-t-il déclaré en désignant le paysage noirci.

L’incendie de Pinnacle dans le comté de Monterey s’est enflammé jeudi, brûlant déjà 100 acres près du parc national de Pinnacles, selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire). L’incendie a entraîné la fermeture de l’entrée ouest et des sentiers de randonnée du parc, et sa cause fait toujours l’objet d’une enquête.

L’activité des incendies a également repris jeudi dans le Dixie Fire, le plus grand incendie actuellement dans le Golden State. Cal Fire a déclaré que des températures plus élevées et une humidité plus faible ont provoqué l’augmentation de l’incendie dans la partie est de l’incendie, qui brûle dans le nord de la Californie entre la forêt nationale de Lassen et la ville de Paradise.

Les équipages ont progressé dans la lutte contre les flammes par voie aérienne jeudi, a déclaré Cal Fire, mais ils s’attendaient à ce que les conditions s’aggravent à mesure que le temps se réchauffe, selon le Forest Service.

L’incendie a brûlé plus de 340 milles carrés et est contenu à 23%, selon Cal Fire.

Ailleurs, un incendie de forêt dans le sud-est du Montana a explosé et menaçait de nombreuses maisons alors qu’il brûlait à travers les prairies et les buissons de sauge autour de la réserve indienne Crow près de la frontière du Wyoming, ont annoncé jeudi des responsables. L’incendie qui s’est déclaré mardi dans la région de Poverty Flats à l’extérieur de la réserve a atteint au moins 86 miles carrés (222 kilomètres carrés), selon une estimation officielle publiée jeudi.

Dans d’autres nouvelles sur les incendies, l’Australie a envoyé un avion-citerne à réaction aux États-Unis pour aider à lutter contre les incendies de forêt, a déclaré mercredi le National Interagency Fire Center. Le jet est mis à disposition grâce à un accord entre le département américain de l’Agriculture et l’Australie.

« Nous apprécions grandement que cet avion-citerne du service d’incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud nous aide », a déclaré Kim Christensen, directeur adjoint adjoint des opérations pour le service forestier. « Nous sommes fiers de la longue histoire de coopération que nous entretenons avec l’Australie et d’autres pays.

Urness rapporté de Salem, Oregon.