Vague de chaleur en Inde : une forte chaleur liée à des décès dans le nord-est de l’Inde

Une vague de chaleur torride a balayé le nord-est de l’Inde au cours du week-end, la dernière vague de temps inhabituellement chaud qui, selon certains responsables, a causé près de 100 morts dans seulement deux régions depuis jeudi. Les températures maximales ont grimpé entre 42 et 44 degrés Celsius (107,6 à 111,2 Fahrenheit) dans au moins cinq États samedi, selon au Département météorologique de l’Inde. La température la plus élevée enregistrée ce jour-là était de 45,4 degrés Celsius (113,72 Fahrenheit), dans l’État d’Odisha, dans l’est de l’Inde. Les températures minimales quotidiennes sont également restées élevées, incitant les autorités à exhorter les personnes vulnérables à rester à l’intérieur.

Qu’est-ce que c’est que de peiner dans la chaleur dangereuse et incessante de l’Inde

Le gouvernement dimanche publié des avis de chaleur plus sévères pour certaines régions du nord-est et ont déclaré que les conditions flamboyantes se prolongeraient jusqu’à mardi. Il y a une « très forte probabilité de développer des maladies liées à la chaleur et des coups de chaleur à tous les âges », a déclaré le service météorologique.

Dans deux États, l’Uttar Pradesh et le Bihar, au moins 98 personnes sont mortes entre jeudi et samedi à cause de la chaleur, a rapporté le magazine India Today, citant un responsable local. L’Associated Press a également signalé la mort de 42 personnes dans l’État du Bihar au cours des deux derniers jours, et 54 autres décès dans l’Uttar Pradesh voisin, citant des responsables locaux.

L’Inde a subi des vagues de chaleur successives ces derniers mois, notamment en mai, lorsque des températures similaires ont brûlé la capitale, New Delhi. L’année dernière, les températures printanières ont battu des records mensuels de chaleur, un schéma qui, selon les scientifiques, s’est aggravé en raison du changement climatique. L’Asie au sens large vient également de connaître son mois d’avril le plus chaud jamais enregistré, selon certaines mesures.

L’Inde tente de s’adapter à la chaleur extrême mais paie un lourd tribut

Environ la moitié de la main-d’œuvre indienne travaille à l’extérieur, ce qui aggrave les effets de la chaleur. Les experts disent que certains endroits en Inde pourraient simplement devenir trop chauds pour que les gens puissent travailler à l’extérieur si le monde ne réduit pas considérablement les émissions qui réchauffent la planète.

Dans le district de Ballia, dans l’Uttar Pradesh, plus de 400 personnes ont été amenées dans un seul hôpital, où le personnel a augmenté le nombre de ventilateurs et de climatiseurs portables, selon le surintendant médical en chef de l’établissement, Diwakar Singh, qui s’est entretenu avec des journalistes.

La majorité des symptômes des patients comprenaient de la fièvre, des essoufflements, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et de la diarrhée, ont rapporté l’AP et India Today. Ceux qui sont décédés avaient déjà souffert de problèmes de santé préexistants, a déclaré le médecin-chef de Ballia, Jayant Kumar, à l’AP. La sortie signalé que la plupart des morts avaient plus de 60 ans.

Mais certains responsables locaux de Ballia, dont le magistrat de district Ravindra Kumar, ont tenté de nier que les décès étaient liés à la chaleur. Dimanche, il a dit il n’y avait « aucune preuve solide » liant la flambée des décès aux températures plus élevées, a rapporté le quotidien Indian Express.