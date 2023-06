Vague de chaleur en Inde: près de 170 morts alors que les États du nord étouffent au milieu de la flambée des températures | Nouvelles du monde

Une vague de chaleur en Inde a fait 166 morts en quelques jours, selon des responsables de l’État.

La plupart des décès liés à la chaleur se sont produits dans l’Uttar Pradesh (119), le reste dans l’État voisin du Bihar (47).

Alors que le nord Inde est connue pour sa chaleur étouffante pendant les mois d’été, les températures de la semaine dernière ont été constamment supérieures à la moyenne, avec des sommets signalés de 43,5 ° C (110 ° F).

Les critères de l’Inde pour déclarer une vague de chaleur sont lorsque les températures sont supérieures d’au moins 4,5 ° C (40 ° F) à la normale – ou supérieures à 45 ° C (113 ° F).

Le Royaume-Uni déclare une vague de chaleur lorsque les températures sont supérieures à 25 ° C (77 ° F) pendant trois jours consécutifs.

Des avertissements de canicule ont été émis dans la région ces « derniers jours », a déclaré Atul Kumar Singh, scientifique au Département météorologique indien.

Les responsables gouvernementaux ont mis en garde les gens contre la chaleur extrême dimanche.

Le plus grand hôpital du district de Ballia dans l’Uttar Pradesh, à 1000 km au sud-est de New Delhi, est envahi par des patients souffrant d’épuisement dû à la chaleur.

Sa morgue est débordée et les familles ont été priées de ramener chez elles les corps de leurs proches.

Des coupures de courant laissant les hôpitaux sans climatisation

La situation a été aggravée par des coupures de courant régulières dans la région, laissant les gens sans eau, sans ventilateurs ni climatiseurs.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré que l’État prenait des mesures pour assurer une alimentation électrique ininterrompue.

Mais à l’intérieur de l’hôpital de district de Ballia, il n’y a pas de climatiseurs fonctionnels et d’unités de refroidissement temporaires défectueuses.

Les scènes ont été décrites comme similaires à celles de la pandémie de coronavirus – avec des cas de chaleur plus graves transférés vers des hôpitaux de grandes villes telles que Varanasi.

« Tout notre personnel est ici depuis trois jours d’affilée et est complètement débordé », a déclaré le Dr Aditya Singh, un médecin urgentiste.

« Tant de gens meurent de chaleur que nous n’avons pas le temps de nous reposer. Dimanche, j’ai transporté 26 cadavres », a ajouté Jitendra Kumar Yadav, conducteur de corbillard d’une ville située à 110 km de Ballia.

L’Inde a été avertie par des experts du climat qu’elle doit mieux se préparer à des vagues de chaleur plus régulières.

Une étude du groupe universitaire World Weather Attribution a révélé que la dernière vague de chaleur d’avril était 30 fois plus probable changement climatique.

Le début du mois de juin a été le le plus chaud jamais enregistréavec des températures moyennes mondiales de l’air supérieures de plus de 1,5 C à celles d’avant l’ère industrielle pour la toute première fois.

