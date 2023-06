Vague de chaleur en Inde: près de 100 morts sur fond d’avertissements de rester à l’intérieur

Au moins 96 personnes sont mortes dans deux des États les plus peuplés de l’Inde au cours des derniers jours, avec des pans entiers du pays sous le choc d’une vague de chaleur étouffante.

Les décès sont survenus dans l’État du nord de l’Uttar Pradesh et dans l’est du Bihar, où les autorités ont averti les résidents âgés de plus de 60 ans et d’autres souffrant de diverses maladies de rester à l’intérieur pendant la journée.

Tous les décès dans l’Uttar Pradesh, au total 54, ont été signalés dans le district de Ballia, à environ 300 km (200 miles) au sud-est de Lucknow, la capitale de l’État. Les autorités ont découvert que la plupart des personnes décédées avaient plus de 60 ans et avaient des problèmes de santé préexistants, qui pourraient avoir été exacerbés par la chaleur intense.

SK Yadav, un médecin de Ballia, a déclaré dimanche qu’au cours des trois derniers jours, quelque 300 patients avaient été admis à l’hôpital de district pour diverses affections aggravées par la chaleur.

En raison de la gravité de la situation, les autorités ont annulé les demandes de congé du personnel médical à Ballia et ont fourni des lits d’hôpital supplémentaires dans le service des urgences pour faire face à l’afflux de patients.

Les responsables ont déclaré que la plupart des patients admis avaient 60 ans ou plus et présentaient des symptômes de forte fièvre, de vomissements, de diarrhée, de difficultés respiratoires et de problèmes cardiaques.

RS Pathak, un résident de Ballia qui a perdu son père samedi, a déclaré avoir été témoin d’un flux accru de patients au service des urgences de l’hôpital alors qu’il s’occupait de son père.

« Cela ne s’est jamais produit à Ballia. Je n’ai jamais vu des gens mourir à cause de la chaleur en si grand nombre », a-t-il déclaré. « Les gens ont peur de sortir. Les routes et les marchés sont en grande partie déserts.

Ballia, ainsi que le centre et l’est de l’Uttar Pradesh, sont actuellement aux prises avec une chaleur accablante.

Dimanche, le district a connu une température maximale de 43C (109F), dépassant la plage normale de 5C. L’humidité relative a été enregistrée à 25%, intensifiant l’effet de la chaleur.

Un homme s’asperge le visage d’eau pour se rafraîchir à Lalitpur, dans l’Uttar Pradesh. Photographie : Rajesh Kumar Singh/AP

Atul Kumar Singh, un scientifique du Département météorologique indien (IMD), a déclaré que les températures dans tout l’État étaient actuellement supérieures à la normale, ajoutant: « Aucun soulagement n’est attendu dans les prochaines 24 heures ».

L’IMD a émis une alerte indiquant que les conditions de canicule dureraient jusqu’au 19 juin dans certaines parties de l’Uttar Pradesh.

Le ministre de la Santé de l’État, Brijesh Pathak, a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur la cause du décès de « tant de personnes » à Ballia.

Dans l’est du Bihar, une chaleur torride a englouti la majeure partie de l’État, entraînant 42 décès au cours des deux derniers jours. Parmi les décès, 35 sont survenus dans deux hôpitaux de la capitale de l’État, Patna, où plus de 200 patients souffrant de diarrhée et de vomissements étaient traités.

Patna a enregistré une température maximale de 44,7 ° C (113 ° F) samedi.

Les principaux mois d’été – avril, mai et juin – sont généralement les plus chauds dans la majeure partie de l’Inde, avant que les pluies de mousson n’apportent des températures plus fraîches.

Mais les températures sont devenues plus intenses au cours de la dernière décennie. Pendant les vagues de chaleur, le pays souffre généralement de graves pénuries d’eau, des dizaines de millions de ses 1,4 milliard d’habitants n’ayant pas d’eau courante.

Une étude de World Weather Attribution, un groupe universitaire qui examine la source de la chaleur extrême, a révélé qu’une vague de chaleur torride en avril qui a frappé certaines parties de l’Asie du Sud était rendue au moins 30 fois plus probable par le changement climatique.

En avril, la chaleur a causé la mort de 13 personnes lors d’un événement gouvernemental dans la capitale financière indienne de Mumbai et a incité certains États à fermer toutes les écoles pendant une semaine.