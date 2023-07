Vague de chaleur en Europe : quel est son impact sur l’Espagne, l’Italie et les autres destinations de vacances les plus populaires du continent ? | Nouvelles du monde

Les météorologues préviennent que les températures atteindront de nouveaux records dans le sud de l’Europe cette semaine.

Les dernières prévisions montrent des pics de 44C (111F) sur plusieurs jours, avec des températures constamment dans les 30 degrés et les 40 degrés dans toute la région.

L’Agence spatiale européenne a averti que des pays comme l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne et la Pologne feraient face à une chaleur extrême cette semaine.

Un nouvel anticyclone, nommé Charon d’après le batelier mythologique grec qui transporte les âmes vers les enfers, est à l’origine de la canicule.

Alors, que se passe-t-il là où vous partez en vacances ?

Espagne

Les vagues de chaleur en Espagne devraient s’intensifier aujourd’hui, avec des températures qui devraient atteindre 44°C dans la vallée du Guadalquivir près de Séville.

Cela vient comme les incendies de forêt continuent de brûler hors de contrôle sur l’île espagnole des Canaries de La Palma.

Image:

Photo : AP





Plus de 4 000 habitants ont été contraints de fuir leur domicile samedi.

L’incendie a touché plus de 4 600 hectares (11 300 acres) de forêt dans le nord de l’île.

Plus de 300 pompiers, neuf hélicoptères transportant de l’eau et deux avions sont utilisés pour tenter d’éteindre l’incendie.

L’agence météorologique espagnole Aemet a déclaré que la canicule de cette semaine « affectera une grande partie des pays riverains de la Méditerranée ».

L’agence dit qu’elle s’attend à ce que les températures baissent mercredi.

Italie

Des alertes de temps chaud ont été émises pour au moins 16 villes d’Italie alors que le le pays se prépare pour des températures record.

Des sommets de 45C (113F) ont été prédits.

Le les alertes sont en place pour les principales destinations touristiques dont Rome, Florence et Bologne ainsi que Palerme en Sicile et Bari au sud-est de la péninsule.

Image:

Photo : AP





Le ministre italien de la Santé, Orazio Schillaci, a exhorté les gens à faire attention lorsqu’ils visitent des sites touristiques, notamment les célèbres ruines de Rome.

« Aller au Colisée quand il fait 43C (109,4F) n’est pas conseillé, surtout pour une personne âgée », a-t-il déclaré au journal Il Messaggero, affirmant que les gens devraient rester à l’abri et éviter la lumière directe du soleil entre 11h et 18h.

Les météorologues ont déclaré que la température la plus élevée enregistrée en Europe de 48,8 ° C (119,8 ° F), enregistrée en Sicile il y a deux ans, pourrait être dépassée dans les prochains jours sur l’île italienne de Sardaigne.

Des pannes de courant frappaient certaines parties de Rome alors que les réseaux électriques connaissaient des difficultés en raison de la demande accrue des climatiseurs.

Grèce

Les températures en Grèce devraient continuer à augmenter cette semaine avant d’atteindre des sommets de 43 ° C (109 ° F) à Athènes samedi.

Les autorités ont émis des ordres d’évacuation préventive dans plusieurs zones balnéaires au sud de la capitale en raison d’un incendie de montagne.

Image:

Photo : AP





Des hélicoptères de largage d’eau ont été déployés dans la région, située à 40 km au sud-est d’Athènes.

Le service d’incendie a également signalé un deuxième grand incendie de forêt dans une zone boisée près de la station balnéaire de Loutraki.

L’agence météorologique du pays, le Service météorologique national hellénique, a déclaré que la chaleur ne changerait pas trop radicalement avant mercredi, avec des maximums de 39 ° C (102 ° F) à l’est et de 41 ° C (106 ° F) à l’ouest.

Image:

Photo : AP





Il prévoit qu’à partir de jeudi, une nouvelle vague de chaleur se fera sentir dans la plupart des régions du pays, avec des températures minimales atteignant jusqu’à 43C (109F) sur le continent, 41C (106F) sur les îles Ioniennes et 38C (100F) sur les îles de la mer Égée.

Les visites des monuments de l’Acropole ont reprise des heures normales d’ouverture après avoir fermé pendant trois jours pendant la partie la plus chaude de la journée le week-end.

La Grande-Bretagne

Alors que l’Europe étouffe, les prévisionnistes disent qu’il y a une faible chance que le Royaume-Uni ait une vague de chaleur cet été, avec le pays ne pas voir de temps chaud en été jusqu’à la mi-août.

France

Des températures extrêmes ne sont pas attendues dans la majeure partie de la France selon le prévisionniste national Météo France.

Une alerte météo orange, la deuxième alerte la plus élevée, a été émise pour certaines zones le long de la côte méditerranéenne.

Les températures devraient atteindre 34-36C autour de Marseille d’ici mercredi.

Pologne

Des avertissements de tempête sont en place dans le sud de la Pologne.

Près de Cracovie, les prévisionnistes prédisent des tonnerres et des éclairs violents ainsi que des vents pouvant atteindre 90 km et 50 mm de pluie.

Les températures devraient culminer à 26 ° C (79 ° F) mercredi après des sommets de 35 ° C (95 ° F) la semaine dernière.

Allemagne

Les prévisionnistes prévoient que les températures augmenteront également légèrement en Allemagne.

Des températures maximales de 25 ° C (77 ° F) sont attendues tandis que des avertissements météorologiques jaunes sont en place dans certaines régions en raison de rafales de vent.