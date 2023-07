Vague de chaleur en Europe : où voyager en toute sécurité ? Pays pas dans la chaleur 40C | Nouvelles du monde

La chaleur déclenche des incendies meurtriers en Grèce (Photo : SPYROS BAKALIS/AFP via Getty Images)

En tant que tueur Le «dôme de chaleur» de Cerberus laisse une grande partie de l’Europe grésiller à des températures extrêmement élevées, les projets de voyage de nombreuses personnes sont plongés dans le chaos.

Des incendies de forêt en Grèce, aux îles Canaries, en Croatie et en Suisse ont vu des pompiers appelés par centaines et des touristes évacués de stations balnéaires populaires.

Certains de ceux déjà en Europe signalant qu’il fait trop chaud pour quitter leurs hôtels climatisés, les passe-temps de vacances populaires tels que les bains de soleil et les promenades dans la chaleur estivale s’avèrent souvent impossibles.

Certains vacanciers annulent même leurs voyages prévus, ne voulant pas affronter la chaleur intense et se méfiant des avertissements sanitaires, car une deuxième vague de chaleur baptisée Charon arrive maintenant d’Afrique.

Donc, si vous envisagez de voyager bientôt, vous vous demandez peut-être où l’Europe est agréablement ensoleillée en ce moment, et n’atteint pas 40°C.

Découvrons-le.

Où est-il sûr de voyager en Europe ?

À l’heure actuelle, il est techniquement sûr de voyager sur le continent – ​​bien que certaines personnes, en particulier celles appartenant aux catégories à haut risque de coup de chaleur – préfèrent ne pas le faire.

Il fait très chaud à Madrid (Photo : Miguel Pereira/Getty Images)



Le ministère des Affaires étrangères ne déconseille actuellement de voyager dans aucun des pays touchés – bien qu’il conseille aux voyageurs de s’inscrire aux alertes d’urgence locales dans le pays qu’ils visitent et de faire attention à la chaleur.

Ainsi, l’annulation d’un voyage signifie que vous n’êtes pas assuré de récupérer votre argent.

Cependant, les conseils peuvent changer, il vaut donc la peine de garder un œil sur Site Internet du ministère des Affaires étrangères.

Des incendies de forêt ont éclaté à Athènes (Photo : LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images)

Où est-il en dessous de 40°C en ce moment ?

Si vous annulez ou n’avez pas encore réservé et préférez un endroit plus frais, il convient de garder à l’esprit qu’il est le sud de l’Europe qui est le plus touché par la canicule – en particulier la Grèce, l’Italie et l’Espagne.

Vous ne supportez pas la chaleur ? (Photo : Amer Ghazzal/Shutterstock)

Donc, pour des conditions météorologiques plus tolérables et plus sûres, votre meilleur pari est d’envisager un voyage au Royaume-Uni ou en Europe du Nord.

Les pays nordiques – Norvège, Suède et Finlande – bénéficient actuellement de températures douces similaires au Royaume-Uni, autour de 20°C.

Vous pourriez envisager des pays le long de la mer Baltique, y compris le Danemark – qui offre de belles îles et plages.

Il y a aussi l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et l’Allemagne, qui offrent toutes actuellement un temps plus frais et beaucoup de choses à faire et à voir.

Vous voudrez éviter l’Italie si vous n’êtes pas bon avec les températures chaudes (Photo: .)

Une autre option est la Belgique, tandis que les Pays-Bas connaissent également des températures plus fraîches autour de 20 ° C en ce moment.

Ou si vous êtes juste totalement fait avec la chaleur et heureuse d’aller plus loin, l’Islande est actuellement ensoleillée mais fraîche à 11°C, tandis que Cape Town en Afrique du Sud profite de journées d’hiver ensoleillées autour de 16°C.

Qui est le plus à risque en cas de canicule ?

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Tout le monde peut être affecté par la chaleur extrême, mais le NHS prévient que certaines personnes sont plus vulnérables aux coups de chaleur :

Personnes âgées – en particulier celles de plus de 75 ans et les femmes

Ceux qui vivent seuls ou en maison de repos

Les personnes atteintes d’une maladie grave ou de longue durée, notamment des problèmes cardiaques ou pulmonaires, le diabète, une maladie rénale, la maladie de Parkinson ou certains problèmes de santé mentale

Les personnes qui prennent plusieurs médicaments qui peuvent les rendre plus susceptibles d’être gravement affectées par le temps chaud

Ceux qui ont du mal à rester au frais – bébés et très jeunes, alités, toxicomanes ou alcooliques ou atteints de la maladie d’Alzheimer

Les personnes qui passent beaucoup de temps à l’extérieur ou dans des endroits chauds

Restez en sécurité lorsque vous voyagez en Europe cet été (Photo: Getty / Metro.co.uk)

Où que vous alliez, il est toujours préférable d’emporter avec vous une crème solaire à FPS élevé, de porter des vêtements légers et de rester hydraté – emportez une bouteille d’eau avec vous et remplissez-la régulièrement pendant la journée.

Vous devez également éviter de boire trop de caféine ou d’alcool, et ne faites rien de trop fatigant entre midi et 17 heures environ, lorsque le soleil est le plus chaud.

