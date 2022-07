Vague de chaleur en Europe : les villes établissent des records de température sans précédent

Dans le nord-ouest de l’Espagne, la ville d’Ourense a établi mardi son record de température de tous les temps à 43,2 degrés Celsius (109,76 degrés Fahrenheit), selon l’agence météorologique espagnole AEMET.

Mercredi, Zamora a établi son propre record après avoir atteint 41,1 degrés Celsius (105,98 degrés Fahrenheit), selon le statisticien climatique Max Herrera. Soria a établi un record de 38,7 degrés Celsius (101,66 degrés Fahrenheit) le même jour.

La ville portugaise centrale de Lousã a établi un record absolu de 46,3 degrés Celsius (115,34 degrés Fahrenheit) et Lisbonne a établi un record de juillet de 41,4 degrés Celsius (106,52 degrés Fahrenheit).

Mais le pire est encore à venir.

L’Espagne et le Portugal se préparent

Les autorités espagnoles et portugaises se préparent à la journée la plus chaude de la vague de chaleur jusqu’à présent.

Les températures devraient atteindre environ 45 degrés Celsius (113 degrés Fahrenheit) dans certaines parties de l’ouest et du sud de l’Espagne, selon AEMET. Dans sa mise à jour de l’après-midi, AEMET a averti que l’Espagne devrait connaître sa journée la plus chaude de la vague de chaleur jeudi.

On dit la même chose du Portugal. Le Premier ministre portugais Antonio Costa a déclaré aux journalistes que jeudi devrait être le “jour le plus grave” pour le Portugal en ce qui concerne les conditions météorologiques extrêmes, avertissant que le pays doit “être plus prudent que jamais pour éviter de nouveaux événements”.

Huit des 18 districts continentaux du pays ont été placés sous alerte météo rouge par l’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère (IPMA).

Compte tenu du risque accru, “l’état d’alarme” du pays devrait être prolongé jusqu’à dimanche, a ajouté Costa.

Le Portugal continue d’être l’un des pays les plus durement touchés par la vague de chaleur actuelle en Europe occidentale. Il y a actuellement 1 656 pompiers qui luttent contre les 10 incendies ruraux actifs à travers le Portugal, ont annoncé jeudi les services de protection civile portugais.

Plus de 7 400 acres de forêt ont été brûlés dans le district de Leiria, au centre du Portugal, selon la municipalité de Leiria.

Des milliers de personnes évacuées en raison d’incendies de forêt

La France est dans une situation similaire. Depuis mardi, plus de 6 500 personnes ont été évacuées de leurs maisons et campings alors que les incendies de forêt font rage dans les régions du sud-ouest du pays, selon la police régionale jeudi.

Plus de 9 000 hectares ont été détruits par deux grands incendies de forêt dans le département de la Gironde, selon un communiqué publié par la police départementale.

Environ 1 000 pompiers des brigades locales et nationales sont mobilisés depuis mardi pour stopper la propagation des incendies. Six avions bombardiers d’eau sont également utilisés.

Grégory Allione, président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers, a appelé les villes du pays à annuler leurs traditionnels feux d’artifice du 14 juillet, s’exprimant jeudi sur la chaîne française Franceinfo.

“Ce qui est responsable, c’est de les annuler, ce qui est responsable, c’est de tenir compte du fait que nous sommes dans une période de sécheresse, de canicule”, a déclaré Allione, ajoutant que les incendies “évoluent encore, nous nous attendons à rencontrer des difficultés aujourd’hui”. compte tenu de la hausse des températures et des vents tourbillonnants.”

Lors d’une visite dans la région mercredi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré aux journalistes que les autorités “étaient en état d’alerte très élevée dans les prochains jours, notamment dans le sud de la France”.

Le Royaume-Uni est le prochain

Le pic de la chaleur se produit maintenant dans toute la péninsule ibérique et devrait se propager au nord et à l’est dans les prochains jours.

Un avertissement de chaleur extrême ambre “rare” émis par le Met Office britannique pour le dimanche 17 juillet a été prolongé jusqu’à lundi et mardi, lorsque les températures devraient être au milieu des années 30.

La température record du Royaume-Uni est de 38,7 degrés Celsius (101,7 degrés Fahrenheit), ce qui pourrait être dépassé, selon le Met Office.

“Certains modèles ont produit des températures maximales supérieures à 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) dans certaines parties du Royaume-Uni au cours du week-end à venir et au-delà”, a déclaré Rebekah Sherwin du Met Office.

“Des effets néfastes sur la santé à l’échelle de la population sont susceptibles d’être ressentis, sans se limiter aux personnes les plus vulnérables à la chaleur extrême, entraînant une maladie grave potentielle ou un danger de mort”, a déclaré le Met Office. “Beaucoup plus de personnes sont susceptibles de visiter les zones côtières, les lacs et les rivières, ce qui augmente le risque d’incidents liés à la sécurité de l’eau.”

Le Royaume-Uni pourrait également connaître des fermetures de routes en raison de la fonte des surfaces, ainsi que des retards dans les transports ferroviaires et aériens au cœur de la chaleur extrême.