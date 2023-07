Vague de chaleur en Europe: les vacanciers britanniques modifient leurs plans alors que les températures augmentent | Nouvelles du Royaume-Uni

Les vacanciers britanniques ont commencé à annuler ou à modifier leurs plans de voyage à travers l’Europe en raison de la vague de chaleur qui sévit dans certaines parties du continent.

Une chaleur intense s’est installée dans de nombreuses destinations touristiques populaires de la Méditerranée, notamment en Espagne, en Italie et en Grèce.

Les conditions météorologiques extrêmes apportant températures supérieures à 40C (104F) a mis à rude épreuve les services médicaux et de santé locaux pendant la période touristique chargée, les prévisionnistes prévoyant des températures encore plus élevées cette semaine.

Dernières vagues de chaleur mondiales – la « température la plus élevée jamais enregistrée » en Chine

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:17

Où seront les endroits les plus chauds d’Europe cette semaine ?



Le prévisionniste Simon Partridge a déclaré que les personnes se dirigeant vers les points chauds européens devraient être préparées aux conditions.

« C’est un énorme choc pour le système lorsque vous êtes là-bas, alors donnez-vous une chance de vous habituer à la chaleur », a-t-il déclaré.

Les médias italiens ont déclaré que les températures pourraient atteindre 48 ° C (118,4 ° F) en Sardaigne alors que les conditions étouffantes se poursuivent dans le sud de l’Europe.

L’Association des agents de voyage britanniques a déclaré que les vols et les forfaits vacances se poursuivaient normalement – ​​mais il est conseillé aux Britanniques de rester hydratés, d’appliquer une crème solaire et d’éviter le soleil en milieu de journée.

Le ministère des Affaires étrangères a recommandé aux gens de vérifier les derniers conseils de voyage sur son site Web.

Justine Rush, 53 ans, qui est à Corfou, a déclaré à The Observer : « Il fait bien chaud – trop chaud pour sortir le jour, sauf quand vous êtes dans la mer.

« Nous avons dû rester dans notre chambre presque toute la journée. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:40

Un incendie de forêt coïncide avec la canicule dans le sud de l’Europe



Paola Deitan, une femme de 29 ans originaire du Wiltshire, prévoyait de voyager avec sa meilleure amie en Grèce mais a maintenant opté pour Barcelone, a rapporté le journal.

Elle a déclaré: « Je suis inquiète pour ma santé. Je ne veux pas qu’il m’arrive quoi que ce soit pendant mes vacances. »

Quinze villes d’Italie – la plupart situées dans le centre et le sud du pays – étaient soumises à des avis de chaleur en raison d’un niveau de risque élevé pour les personnes âgées, les enfants et les autres personnes vulnérables.

La semaine dernière, un homme de 44 ans, qui peignait un passage clouté par une chaleur de 40 ° C (104 ° F) dans la ville de Lodi, dans le nord du pays, a perdu connaissance et est décédé plus tard à l’hôpital, ont rapporté les médias locaux.

Plus de 2 000 personnes ont été évacuées alors qu’un incendie de forêt faisait rage à La Palma dans les îles Canaries, tandis que les autorités grecques ont ouvert des zones climatisées dans les bâtiments publics.

Les Britanniques ont été informés qu’ils pouvaient modifier leurs projets de vacances, mais les conditions normales s’appliquent, y compris les frais d’annulation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:24

Des dizaines de millions d’habitants aux États-Unis face à des températures dangereuses



Aux États-Unis, Death Valley, le long d’une partie de la frontière intérieure de la Californie avec le Nevada, approche de sa température la plus élevée jamais enregistrée.

La vallée, reconnue comme l’endroit le plus chaud de la planète, pourrait connaître des températures supérieures à 53 ° C (127,4 ° F) cette semaine.

Environ un tiers des Américains font l’objet d’un avis, d’une surveillance ou d’un avertissement de chaleur, car l’Organisation météorologique mondiale a averti qu’avec le réchauffement climatique et le changement climatique, de telles températures « devenaient de plus en plus probables ».