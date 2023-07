Vague de chaleur en Europe: les températures devraient atteindre 46 ° C en Italie alors que l’Europe cuisine dans une chaleur presque record | Nouvelles du monde

La vague de chaleur qui enveloppe le sud de l’Europe devrait encore s’intensifier aujourd’hui – avec des températures qui devraient atteindre 46°C.

Espagne, Italie et Grèce va cuire aujourd’hui et l’Agence spatiale européenne a averti que la France, l’Allemagne et la Pologne seront également confrontées à une chaleur extrême au cours des prochains jours.

La Sardaigne et la Sicile – parmi 16 zones sous alerte rouge – devraient atteindre 45°C, tandis que Tarente, dans le sud de l’Italie, devrait rôtir à 46°C, soit 2,8°C de moins que le record européen établi en août 2021 à Floridia, en Sicile.

Certaines parties de l’Europe pourraient « atteindre des niveaux similaires à des niveaux records », a déclaré à Sky News le climatologue principal Carlo Buontempo.

Les points chauds touristiques espagnols de Madrid et de Séville verront également des températures supérieures à 40 ° C, car les vacanciers britanniques sont reconsidérer leurs plans d’été.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:17

La carte montre la vague de chaleur à travers l’Europe cette semaine



Image:

Photo : AP





Athènes devra également faire face à des conditions plus 40C, quelques jours après l’emblématique Monument de l’Acropole temporairement fermé pour protéger les touristes du soleil incessant.

Des incendies de forêt ont ravagé des zones proches de la capitale grecque, alors que les pompiers s’attaquaient à un incendie près de Kouvaras, un village à environ 25 km au sud-est d’Athènes.

Pendant ce temps, un incendie de forêt qui a commencé samedi sur l’île canarienne de La Palma continue de devenir incontrôlable, avec des milliers de personnes évacuées.

Image:

La Palma dévastée par les incendies de forêt





Image:

La Palma





En savoir plus:

« L’Italie n’a plus quatre saisons »

Pourquoi l’Europe est-elle frappée par des températures aussi élevées

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:40

Les incendies de forêt font rage à La Palma



« La crise climatique n’est pas un avertissement. Elle se produit. J’exhorte les dirigeants mondiaux à AGIR maintenant », a tweeté le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Ghebreyesus.

Ses paroles font écho à un avertissement de l’Organisation météorologique mondiale selon lequel le monde pourrait éventuellement se réchauffer de plus de 1,5°C avant 2027.

Terre un ‘enfer’

La Terre deviendra un « enfer » si ces vagues de chaleur n’incitent pas les gouvernements à lutter contre le réchauffement climatique, selon le climatologue Dr Akshay Deoras de l’Université de Reading.

L’humanité devrait s’attendre à des événements météorologiques extrêmes « plus fréquents et plus intenses » si les températures mondiales continuent d’augmenter à leur rythme actuel, a déclaré le Dr Deoras.

« Nous savions très tôt que le dépassement d’un réchauffement de 1,5 ° C aurait des conséquences catastrophiques pour les événements météorologiques extrêmes, y compris les canicules torrides que nous voyons actuellement en Espagne et en Italie. »

L’Accord de Paris, signé par 175 pays, visait à empêcher les moyennes de température mondiale sur 30 ans d’augmenter de 1,5 °C au-dessus de celles enregistrées dans la seconde moitié du XIXe siècle – avant que l’industrialisation ne voit les émissions de combustibles fossiles monter en flèche.