Vague de chaleur en Europe : le Royaume-Uni, la France et l’Espagne battent des records de température plus rapidement que prévu

Le Bureau météorologique du Royaume-Uni a déclaré son tout premier “avertissement rouge” pour une chaleur exceptionnelle au cours du week-end. Pendant ce temps, l’Agence britannique de sécurité sanitaire a relevé son niveau d’alerte à la chaleur à 4, déclenchant une urgence nationale. Et mardi, le Royaume-Uni a battu son record national de température la plus élevée jamais enregistrée: 39,1 degrés Celsius ou 102,4 degrés Fahrenheit. Les prévisionnistes préviennent que les chiffres pourraient grimper plus haut.

“Dans ce pays, nous avons l’habitude de traiter une période de chaleur comme une chance d’aller jouer au soleil”, a déclaré Penny Endersby, directrice générale du Met Office, dans un communiqué. “Ce n’est pas ce genre de temps.” La chaleur au Royaume-Uni a perturbé les trains et les vols. Les hôpitaux se préparent à un afflux de victimes liées à la chaleur, et les cas de Covid-19 augmentent également.

De l’autre côté du canal, La France a battu plus de 100 records de chaleur de tous les temps à travers le pays au cours de la semaine dernière. Mais au moment même où la demande d’énergie monte en flèche et que les gens cherchent désespérément à se rafraîchir, les températures élevées ont contraint la France à réduire sa production d’énergie nucléaire car les rivières utilisées pour refroidir les centrales électriques sont devenues trop chaudes. Une grande partie de l’Europe est déjà confrontée à une flambée des prix de l’énergie après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a conduit les pays à réduire leur utilisation du pétrole et du gaz russes.

Les autorités espagnoles estiment que plus de 500 personnes dans tout le pays sont déjà mortes de la chaleur tout au long du week-end. Les températures élevées alimentent un pic de pollution par l’ozone. La chaleur et le temps sec ont également créé des conditions idéales pour les incendies de forêt, et des incendies se sont déjà allumés en France, en Espagne et au Portugal, créant des scènes déchirantes de flammes empiétant sur les maisons, les routes et les trains tout en forçant des milliers de personnes à évacuer.

La récente vague de chaleur nous rappelle que les catastrophes sont rarement assez polies pour attendre leur tour. Covid-19, la guerre en Ukraine et les tensions économiques de l’inflation rendent plus difficile pour les pays de réagir aux intempéries et aggravent son bilan.

La forte chaleur de cette semaine à travers l’Europe est inhabituelle pour le continent, mais ce n’est pas surprenant. Les scientifiques avertissent depuis des années que des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses sont l’une des conséquences les plus directes du changement climatique, même dans les endroits habitués au temps doux. Alors que la planète entière s’est réchauffée en moyenne d’environ 2 °F depuis la révolution industrielle, cette petite augmentation de la moyenne entraîne une forte augmentation des températures extrêmes.

Malgré tout, la chaleur récente amène les scientifiques à repenser à quelle vitesse les températures extrêmes pourraient arriver. Mais il est clair que des étés plus étouffants attendent l’Europe.

La récente vague de chaleur révèle les vulnérabilités uniques de l’Europe

Bien que les pays d’Europe soient riches, la chaleur reste une menace majeure pour les personnes et les infrastructures. Le climat généralement doux de l’Europe signifie que de nombreux foyers et entreprises n’ont pas investi dans la climatisation. Selon l’Agence internationale de l’énergie, moins de 5 % des foyers en Europe sont équipés de la climatisation.

Et par rapport aux personnes qui vivent dans des climats plus chauds, les Européens eux-mêmes sont également moins acclimatés à la chaleur extrême. Cela peut signifier que les gens manquent les signes avant-coureurs du danger de la chaleur. Ces schémas expliquent pourquoi les vagues de chaleur sont souvent plus dangereuses dans les climats plus froids. En fait, l’un des plus grands prédicteurs des dangers d’une vague de chaleur n’est pas l’élévation des températures, mais leur écart par rapport à la norme pour une région.

L’Europe est également fortement urbanisée. Environ 72% des résidents de l’Union européenne vivent dans des villes, des villages et des banlieues. Le béton, le verre et l’acier des environnements urbains et le manque relatif d’espaces verts transforment les villes en îlots de chaleur qui restent plus chauds que leur environnement.

Un aspect particulièrement dangereux de la vague de chaleur actuelle est la chaleur qu’il fait après le coucher du soleil. Le Royaume-Uni vient de battre son record de température la plus chaude enregistrée la nuit. Dans de nombreuses régions du monde, les températures nocturnes augmentent plus rapidement que la chaleur diurne. Cela conduit souvent à des problèmes de santé plus graves, car les gens trouvent peu de soulagement à mesure que le stress thermique augmente.

“Les nuits sont également susceptibles d’être exceptionnellement chaudes, en particulier dans les zones urbaines”, a déclaré Neil Armstrong, météorologue en chef au UK Met Office, dans un communiqué. «Cela entraînera probablement des impacts généralisés sur les personnes et les infrastructures. Par conséquent, il est important que les gens planifient la chaleur et envisagent de changer leurs routines.

L’Europe pourrait être confrontée à une chaleur encore plus extrême à l’avenir en raison des changements dans les courants-jets, les bandes d’air étroites et rapides dans la haute atmosphère. Une étude publiée plus tôt ce mois-ci dans Communication Nature ont constaté que les courants-jets se déplacent de manière à amplifier la chaleur sur le continent européen.

Ainsi, la combinaison de facteurs humains, de changements dans les conditions météorologiques régionales et du réchauffement dans le monde converge pour aggraver le bilan de la chaleur extrême en Europe.

L’Europe s’attendait à plus de vagues de chaleur, mais celle-ci est toujours alarmante

Une grande partie de l’Europe reste hantée par la vague de chaleur de 2003 qui a tué plus de 70 000 personnes. La bonne nouvelle est que les catastrophes naturelles comme les vagues de chaleur deviennent moins meurtrières dans le monde. De meilleures prévisions et davantage d’outils pour faire face à la chaleur ont sauvé des vies en Europe. Mais avec les déplacements perturbés, l’augmentation des visites à l’hôpital et la perte de productivité, la chaleur continue d’avoir un impact social et économique croissant.

C’est pourquoi, bien que peu d’Européens aient des climatiseurs chez eux, les inquiétudes concernant la chaleur extrême augmentent depuis des années.

En 2014, la présentatrice météo française Évelyne Dhéliat a imaginé une prévision météorologique d’août pour la France en l’an 2050 en utilisant les projections de l’Organisation météorologique mondiale. Elle a montré le type de temps qui serait probable après des décennies de réchauffement supplémentaire, avec des températures atteignant 109 ° F dans le sud de la France.

Mais comme le souligne le magazine français L’Obs dans la vidéo ci-dessous, une grande partie de cette prévision imaginée pour le milieu du siècle s’est déjà réalisée en 2019 :

La récente vague de chaleur a montré des modèles de chaleur similaires à ces projections à travers la France. En 2020, le Met Office britannique a fait le même exercice, créant une prévision météorologique hypothétique pour 2050. Cette prévision s’est également réalisée cette semaine :

En 2020, le @metoffice a produit une prévision météorologique hypothétique pour le 23 juillet 2050 basée sur les projections climatiques du Royaume-Uni. Aujourd’hui, les prévisions pour mardi sont étonnamment presque identiques pour de grandes parties du pays. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi – Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) 15 juillet 2022

Cette vague de chaleur signifie-t-elle que le temps de demain est déjà là et que les modèles climatiques ont sous-estimé ce qui nous attend ?

Ce n’est pas encore clair. Les températures en Europe cette semaine élargissent certainement le domaine de ce qui est possible dans le présent et dans le futur. “C’est définitivement extrême en termes de ce qui s’est passé historiquement, mais nous devrions nous attendre à ce que nous atteignions de plus en plus d’extrêmes à l’avenir”, a déclaré Isla Simpson, chercheuse au National Center for Atmospheric Research.

Cependant, les scientifiques essaient toujours de comprendre comment la vague de chaleur européenne actuelle s’inscrit dans les prévisions précédentes et si elle est plus extrême que prévu. Les modèles climatiques montrent que l’Europe est capable d’atteindre des températures à trois chiffres à l’ère actuelle, mais les chercheurs calculent à quel point elles sont devenues plus probables. La vague de chaleur actuelle n’est pas encore terminée et il faudra un certain temps pour comparer les prévisions climatiques aux résultats réels. Les chercheurs étudient également exactement dans quelle mesure le changement climatique causé par l’homme l’a aggravé.

“Le changement climatique a déjà influencé la probabilité de températures extrêmes au Royaume-Uni”, a déclaré Nikos Christidis, climatologue au UK Met Office, dans un communiqué. “Les chances de voir 40°C [104°F] jours au Royaume-Uni pourraient être jusqu’à 10 fois plus probables dans le climat actuel que sous un climat naturel non affecté par l’influence humaine.

Lors des vagues de chaleur passées, les simulations climatiques ont eu du mal à anticiper les températures extrêmes qui se manifestaient déjà dans certaines parties du monde, comme l’énorme masse de chaleur qui s’est installée sur le nord-ouest du Pacifique l’année dernière.

“Il était difficile pour nos modèles de produire un événement aussi extrême, même si vous tenez compte du changement climatique”, a déclaré Simpson. “Nous devrons commencer à nous demander, manquons-nous quelque chose ou sommes-nous simplement très malchanceux?”

Bien sûr, l’Europe n’est pas le seul endroit qui transpire cet été. Une grande partie des États-Unis est également confrontée à une vague de chaleur qui a aggravé les incendies de forêt et créé des risques de pannes de courant, tandis que l’Inde et le Pakistan ont connu une vague de chaleur massive dans la région en mai.

Et le changement climatique devrait pousser les futurs thermomètres encore plus haut. Aussi chaud qu’il ait déjà été, ce sera probablement l’un des étés les plus frais que nous connaîtrons pour le reste de nos vies.