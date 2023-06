Vague de chaleur en Chine : les Pékinois se tournent vers la soupe verte froide, les fans de coussins

Un article du Science and Technology Daily, géré par l’État, qui n’est généralement pas connu pour son contenu viral, sur 2023 étant probablement l’année la plus chaude jamais enregistrée au monde, était à la mode sur Weibo.

Une grande partie de la discussion en ligne tourne autour de la nourriture. Les gens partagent des conseils sur les collations les plus hydratantes par temps chaud : la soupe aux haricots mungo et la boisson aigre aux prunes sont des options populaires.

Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a exhorté mercredi les résidents à prendre des précautions en limitant le temps passé à l’extérieur et en évitant les efforts physiques. Un festival de musique qui devait avoir lieu dans le parc forestier olympique de Pékin a été annulé par respect pour la chaleur torride.

Ce conseil peut être plus difficile à suivre pour ceux qui participent à des courses frénétiques en plein air pour marquer les vacances – même si, heureusement pour les pagayeurs et les foules de spectateurs, les événements sont les plus courants dans le sud de la Chine où les températures sont, étonnamment, moins sévères.

La pression s’accumule sur les producteurs d’électricité chinois alors que la demande croissante d’électricité menace de surcharger le réseau. Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont mené des exercices pour éviter une répétition du rationnement de l’électricité l’année dernière, lorsque la sécheresse extrême a asséché les réservoirs et laissé les centrales hydroélectriques inactives dans le sud-ouest.

En partie pour des raisons de sécurité énergétique et en partie pour stimuler l’économie, la Chine a approuvé plus de centrales électriques au charbon au cours des trois premiers mois de cette année que n’importe quelle année depuis 2015, alors même que la plupart du reste du monde se termine. son utilisation du combustible fossile polluant.

Les détracteurs de cette tendance soutiennent que la Chine devrait s’attaquer aux incitations faussées et au manque de flexibilité du réseau électrique, qui, s’il était résolu, rendrait l’énergie éolienne et solaire suffisante pour éviter les pénuries et une solution plus rentable que le charbon.