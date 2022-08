Vague de chaleur en Chine : le Sichuan ferme des usines pour économiser de l’énergie

Le Sichuan est un site de fabrication clé pour les industries des semi-conducteurs et des panneaux solaires et le rationnement de l’énergie touchera les usines appartenant à certaines des plus grandes sociétés d’électronique au monde, notamment Pomme ( AAPL ) fournisseur Foxconn et Intel ( INTC ) .

La province est également la plaque tournante de l’extraction du lithium en Chine – un élément clé des batteries de voitures électriques – et la fermeture pourrait faire grimper le coût de la matière première, ont déclaré des analystes.

La Chine fait face à son vague de chaleur la plus féroce en six décennies, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) en dizaines de villes. La chaleur extrême a provoqué une augmentation de la demande de climatisation dans les bureaux et les maisons, mettant la pression sur le réseau électrique. La sécheresse a également épuisé niveaux d’eau des rivières, réduisant la quantité d’électricité produite dans les centrales hydroélectriques.

Le Sichuan, l’une des plus grandes provinces de Chine avec 84 millions d’habitants, a dit à 19 des 21 villes de la région de suspendre la production dans toutes les usines du lundi au samedi, selon un “avis urgent” publié dimanche par le gouvernement provincial et le réseau d’État. .