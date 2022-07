Vague de chaleur en Chine: des dizaines de villes émettent des avertissements alors que les températures augmentent

Une alerte rouge signifie que les températures devraient atteindre plus de 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans les prochaines 24 heures, selon l’Administration météorologique nationale.

Les autorités ont également émis des avertissements pour des régions allant de la province centrale du Shaanxi à la province côtière orientale du Jiangsu. Les provinces du Zhejiang, du Sichuan et du Yunnan pourraient également voir les températures grimper au-dessus de 40 degrés Celsius mercredi, selon l’Observatoire météorologique central.

Les températures grimpent depuis plusieurs jours maintenant, Shanghai ayant levé l’alerte rouge dimanche pour la première fois cette année alors que le centre financier étouffait à 40 degrés Celsius, selon le tabloïd d’État The Global Times.

Shanghai n’a connu que 15 jours avec des températures supérieures à 40 degrés depuis que la ville a commencé à tenir des registres en 1873, a annoncé dimanche le Service météorologique de Shanghai.

Les vendeurs de la ville ont signalé une augmentation des ventes de crème glacée, de melons et d’écrevisses réfrigérées dans de l’alcool – un plat d’été populaire. Dans un parc animalier tentaculaire de Shanghai, huit tonnes métriques de glace sont utilisées chaque jour pour garder les lions, les pandas et autres animaux au frais.

D’autres régions du pays, telles que des endroits dans le sud-ouest du bassin du Sichuan, ont également connu des températures record cette année, selon The Global Times.

Dans la ville de Chongqing – qui a émis une alerte rouge – le toit d’un musée a fondu, des tuiles chinoises traditionnelles éclatant alors que la chaleur dissolvait le goudron sous-jacent. La ville a déployé des camions pour pulvériser de l’eau afin de refroidir ses routes.

Ailleurs, les habitants tentent de se rafraîchir de diverses manières. Dimanche, des foules immenses dans la ville de Qingdao, dans la province orientale du Shandong, ont afflué sur la plage pour se baigner. Des enfants de Nanning, dans la région du Guangxi, jouaient pieds nus dans des fontaines publiques. À Nanjing, dans la province du Jiangsu, les habitants se sont plutôt dirigés vers un abri anti-aérien pour échapper à la chaleur, lisant les journaux et regardant la télévision pour passer le temps dans les bunkers de guerre équipés du Wifi.

Dans son communiqué, l’Observatoire météorologique central a demandé aux autorités locales de mettre en place des mesures pour prévenir les coups de chaleur et les incendies. Les résidents doivent éviter les activités de plein air et prendre des mesures de protection, en particulier les jeunes, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé, a-t-il ajouté.

L’été de contrastes de la Chine cette année a provoqué des ravages à la fois des vagues de chaleur et des fortes pluies. Les autorités citant le changement climatique ont mis en garde contre les catastrophes à partir de la mi-juillet, généralement la période la plus chaude et la plus humide de l’année.

Le mois dernier, certaines parties du sud de la Chine ont été frappées par les plus fortes averses en 60 ans, avec près d’un demi-million de personnes touchées par des inondations et des glissements de terrain dans la province méridionale du Guangdong. Plus de 177 000 personnes ont été contraintes de déménager, et de nombreux ménages ont vu leurs maisons et leurs récoltes détruites.

La saison des inondations annuelles en Chine commence traditionnellement en juin et est généralement la plus sévère dans les zones agricoles densément peuplées le long du fleuve Yangtze et de ses affluents – mais elle est devenue plus intense et dangereuse ces dernières années, et les experts ont averti que le changement climatique pourrait aggraver les choses .