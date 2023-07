Vague de chaleur de Cerberus: l’homme «s’effondre et meurt» et les gens s’évanouissent alors que le sud de l’Europe est frappé par des températures record | Nouvelles du monde

Une vague de chaleur devrait engloutir le sud de l’Europe au cours de la semaine à venir avec des températures record possibles dans certaines régions.

Les conditions devraient dépasser 40 ° C alors que la canicule – désormais appelée Cerberus – traverse certaines parties de l’Espagne, de l’Italie, de la France, de la Grèce et de la Turquie.

L’étouffant temps s’est déjà fait sentir dans ces pays avec des températures dépassant les 30C.

Un homme se serait effondré et serait décédé plus tard et des personnes se seraient évanouies en raison des conditions extrêmes.

Image:

Un touriste du Royaume-Uni reçoit de l’aide près du Colisée après s’être évanoui lors d’une vague de chaleur à travers l’Italie





Les nuances profondes de pourpre ont dominé les prévisions météorologiques européennes du Met Office, les prévisions de température les plus élevées étant actuellement de 42 ° C à Séville, de 40 ° C dans la ville turque de Bodrum et de 38 ° C à Athènes.

L’Afrique du Nord sera également touchée par la forte chaleur.

Où seront les endroits les plus chauds ?

L’intérieur de l’Espagne devrait bouillir à des températures pouvant atteindre 43 ° C dans les prochains jours, tandis que des endroits comme Foggia, dans l’est de l’Italie, pourraient atteindre 44 ° C d’ici le milieu de la semaine prochaine.

Image:

Une femme s’évente à Madrid. Photo : AP





Dans certaines parties de la Sardaigne, du sud de l’Italie et de la Grèce continentale, les températures maximales devraient atteindre 40-45°C, contre une moyenne d’environ 32°C.

Image:

Le sud de l’Italie va rôtir sous la canicule.





Le sud de la France ressentira la chaleur avec Nîmes qui devrait atteindre 35 ° C et Montpellier grimper potentiellement à 34 ° C.

Image:

Les températures en France dépasseront les 30°C. Photo : AP





Prague pourrait connaître des sommets de 34 ° C samedi, contre une moyenne de 24 ° C.

En Afrique du Nord, les températures pourraient atteindre les sommets fulgurants de 50°C – la Tunisie a déjà subi des températures record allant jusqu’à 49°C.

Combien de temps ça va durer?

La canicule est causée par des hautes pressions provenant du Sahara.

On s’attend à ce qu’il persiste pendant les deux prochaines semaines en se propageant vers l’est jusqu’aux îles Canaries et plus à l’ouest.

Image:

Photo : AP





S’il est peu probable que le record européen de 48,8°C, enregistré à Syracuse en Sicile en août 2021 soit battu, la possibilité reste ouverte.

Pourquoi Cerbère ?

Image:

Cerbère gardait les portes des enfers





L’origine de la canicule mortelle provient de la mythologie grecque où Cerberus était discutablement un chien à trois têtes gardant les portes des enfers.

Le chien de l’enfer cauchemardesque est souvent représenté dominant les flammes.

Y a-t-il des avertissements météorologiques en place?

Dans le sud de l’Espagne, l’Italie et la France, des avertissements météorologiques ont été émis, les personnes étant invitées à prendre des précautions lors de leurs déplacements, car les températures devraient dépasser 40 ° C.

Les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé et les autres personnes vivant dans des zones exposées sont particulièrement encouragées à être conscientes des conditions.

Les déplacements indispensables sont conseillés.

Déjà, un homme dans la quarantaine a été signalé mort après s’être effondré et n’avoir pas récupéré à l’hôpital, tandis que beaucoup d’autres se sont évanouis dans la chaleur torride.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni devrait revenir à des températures estivales moyennes, bien que le temps instable se poursuive jusqu’en août.

En raison des systèmes de basse pression dirigés vers le pays depuis le sud-ouest, davantage de pluie est attendue en Grande-Bretagne, contrastant avec le sud de l’Europe et l’Afrique du Nord.