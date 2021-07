Vague de chaleur dans l’Ouest presque certainement causée par le changement climatique

Des centaines de personnes seraient mortes de la chaleur, la majorité des décès étant survenus en Colombie-Britannique.

« Aux États-Unis, la mortalité liée à la chaleur est la première cause de mortalité liée aux conditions météorologiques. »

Chaque vague de chaleur qui se produit aujourd’hui est rendue plus probable et plus intense par le changement climatique.

La vague de chaleur mortelle et record de la semaine dernière dans certaines parties de l’ouest des États-Unis et du Canada aurait été « pratiquement impossible » sans l’influence du changement climatique, selon une étude publiée mercredi par d’éminents scientifiques, qui a déclaré que le réchauffement climatique a provoqué des températures extrêmes au moins 150 fois plus susceptibles de se produire.

Des centaines de personnes seraient mortes à cause de la chaleur, et la majorité des décès ont eu lieu en Colombie-Britannique, au Canada. Plus de 100 personnes sont mortes dans l’Oregon, un nombre de morts qualifié d' »horrible » par la gouverneure de l’État, Kate Brown.

La co-auteure de l’étude, Kristie L. Ebi, du Center for Health and the Global Environment de l’Université de Washington, a averti qu' »aux États-Unis, la mortalité liée à la chaleur est la première cause de mortalité liée aux conditions météorologiques ».

Certaines parties des États-Unis et du Canada ont vu les températures battre des records de plusieurs degrés, y compris un nouveau record canadien de tous les temps de 121,3 degrés dans le village de Lytton, qui a été pratiquement détruit par un incendie de forêt peu de temps après avoir établi le record.

Portland, la plus grande ville de l’Oregon, a battu son record de température de tous les temps pendant trois jours consécutifs, culminant à 116 degrés – nettement plus chaud que les maximums moyens de juin dans les années 80, selon les données du National Weather Service.

« Le changement climatique rend des événements extrêmement rares comme celui-ci de plus en plus fréquents », a déclaré la co-auteure du rapport Sonia Seneviratne de l’Institut des sciences de l’atmosphère et du climat de l’ETH Zurich dans un communiqué.

En fait, chaque vague de chaleur qui se produit aujourd’hui est rendue plus probable et plus intense par le changement climatique, selon l’étude.

Le changement climatique d’origine humaine, ou réchauffement de la planète, est causé par la combustion de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon, qui libèrent des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane dans l’atmosphère terrestre et les océans.

Les vagues de chaleur sont l’un des risques naturels les plus meurtriers, et celui-ci a affecté une population peu habituée et non préparée à des températures aussi extrêmes, selon l’étude. De nombreuses maisons en Colombie-Britannique, en Oregon et à Washington manquent de climatisation.

L’étude de mercredi a été préparée par World Weather Attribution, une collaboration internationale qui analyse et communique l’influence possible du changement climatique sur les événements météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes, les précipitations extrêmes, les vagues de chaleur, les vagues de froid et les sécheresses.

« Nous entrons en territoire inconnu », a déclaré Seneviratne. « Les températures enregistrées au Canada la semaine dernière auraient battu des records à Las Vegas ou en Espagne. Cependant, des records de températures beaucoup plus élevés seront atteints si nous ne parvenons pas à arrêter les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. »

Jusqu’à ce que les émissions globales de gaz à effet de serre soient arrêtées, les températures mondiales continueront d’augmenter et des événements comme ceux-ci deviendront plus fréquents, selon l’étude. Par exemple, même si la hausse de la température mondiale est limitée à 3,6 degrés Fahrenheit, ce qui pourrait se produire dès 2050, une vague de chaleur comme celle-ci se produirait environ une fois tous les cinq à dix ans, ont découvert les scientifiques.

« Au fur et à mesure que le réchauffement se poursuit, il deviendra beaucoup moins rare », selon l’étude.

Daniel Swain, un climatologue à l’UCLA qui n’a pas participé à l’étude de mercredi, a déclaré dans un récent article de blog que « le réchauffement climatique augmente considérablement les chances de connaître des extrêmes de chaleur sans précédent ».

Dans un tweet, Swain a ajouté que « essentiellement chaque événement de chaleur sévère à record dans le monde a désormais une empreinte humaine détectable en raison du changement climatique. Étude après étude après étude l’ont montré. »

Mais tous les scientifiques ne sont pas convaincus du lien entre le réchauffement climatique et la vague de chaleur du nord-ouest du Pacifique. Le météorologue Cliff Mass, basé à Seattle, a écrit dans un article de blog que « le réchauffement climatique d’origine humaine a joué un très petit rôle dans l’événement de chaleur extrême que nous venons de vivre ici dans le nord-ouest du Pacifique ».

Mass a déclaré que la vague de chaleur était en grande partie le résultat d’une confluence extraordinaire d’événements naturels, ajoutant que « l’atmosphère est capable d’atteindre des conditions extrêmes et inhabituelles sans aucune aide de notre espèce ».

Un rapport distinct publié mercredi par le Copernicus Climate Change Service de l’Union européenne a révélé que dans l’ensemble, l’Amérique du Nord a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Le rapport indique que les températures étaient plus chaudes en juin que les records de juin 2012.