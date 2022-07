Vague de chaleur au Royaume-Uni: Southwell passera au départ à 10h et les rencontres de lévriers annulées en raison d’avertissements météorologiques extrêmes | Nouvelles de la course

La réunion de course de sauts de Southwell le mardi 19 juillet a été déplacée à 10 heures du matin alors que le Met Office émet un avertissement météo rouge pour une chaleur extrême.

La carte de sept courses devait initialement avoir lieu entre 13 heures et 16 h 25, mais a été décalée avec des températures prévues pour atteindre 37 ° C.

Arena Racing Company (ARC) a également confirmé que les rencontres de lévriers à Central Park, Perry Barr, Nottingham, Sunderland et Newcastle ont été annulées.

Les rencontres de Greyhound annulées Dimanche 17 juillet – Central Park Lundi 18 juillet – Perry Barr, Central Park, Nottingham Mardi 19 juillet – Perry Barr, Central Park, Sunderland, Newcastle

Les matchs de course de plat de lundi soir à Windsor (lundi 18 juillet) et Wolverhampton (mardi 19 juillet) ont tous deux vu leur heure de départ reculée de 15 minutes.

Mark Spincer, directeur général de la division des courses d’Arc, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à nos collègues des industries des courses de chevaux et de lévriers pour leur compréhension et leur flexibilité en ce moment.

“Comme toujours, le bien-être des participants, équins, canins et humains est d’une importance primordiale, nous avons donc pris la décision de prendre ces mesures pour modifier nos programmes de course, en examinant les prévisions météorologiques locales détaillées pour les jours à venir.

“Sur nos hippodromes, nous avons pris la décision de déplacer les horaires de course, en collaboration avec nos collègues de la BHA, de la Fédération nationale des entraîneurs et de l’Association des jockeys professionnels.

“Nous fonctionnerons, comme nous le faisons depuis plus d’une semaine, avec des installations et des ressources améliorées par temps chaud. De même, nous continuerons de surveiller les conditions lors de toutes les réunions de course avant et pendant la course.”