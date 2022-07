Vague de chaleur au Royaume-Uni: l’urgence nationale pourrait être déclarée au milieu des craintes d’une chaleur de 40 ° C le week-end

La Grande-Bretagne pourrait voir sa toute première urgence nationale de vague de chaleur ce week-end alors que les prévisionnistes avertissent de températures dangereusement élevées dans les prochains jours.

Le Met Office prédit que le mercure dépassera 35C et pourrait même atteindre 40C dimanche. Il y a environ 30 % de chances que le record de chaleur actuel – de 38,7 °C établi à Cambridge en 2019 – soit battu.

Alors que certaines parties du sud-est de l’Angleterre ont étouffé à 31 ° C mardi, le Met Office a publié un avertissement de chaleur extrême «ambre» mis à jour couvrant les 17 et 18 juillet pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Des températures exceptionnellement élevées devraient culminer lundi et la vague de chaleur pourrait durer jusqu’à mardi prochain.

Selon le plan officiel contre les vagues de chaleur pour l’Angleterre, la décision de déclarer ou non une urgence serait prise de manière coordonnée par le Cabinet Office.

Les régions du sud de l’Angleterre ont déjà été placées au deuxième niveau d’alerte cette semaine par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), une mesure qui oblige les services de santé et sociaux à prendre des mesures pour protéger les personnes vulnérables.

La Royal Life Saving Society (RLSS UK) a mis en garde contre les dangers d’essayer de se rafraîchir dans les lacs, les carrières, les rivières et autres voies navigables par temps extrêmement chaud, comme l’a déclaré la police du West Yorkshire, un garçon de 16 ans, Alfie McCraw, de Wakefield. , était décédé après avoir eu des difficultés en nageant dans l’Aire and Calder Navigation.

Sur les routes, le RAC a enregistré une augmentation de 10% des pannes lundi par rapport à un lundi typique à la mi-juillet, des centaines de véhicules à travers le Royaume-Uni ne pouvant pas fonctionner correctement en raison de la chaleur.

Network Rail se prépare à introduire des restrictions de vitesse pour réduire la probabilité de flambage des voies alors que la canicule se poursuit, ce qui entraînera des retards dans les trajets des passagers et perturbera les services de fret.

Bien que l’interdiction des tuyaux d’arrosage ne soit pas actuellement prévue, Thames Water et Yorkshire Water font partie de ceux qui avertissent que leurs réservoirs et autres ressources sont inférieurs à la normale.

Le responsable des événements extrêmes et de la protection de la santé de l’UKHSA, le Dr Agostinho Sousa, a déclaré: «Des alertes de chaleur et de santé ont maintenant été émises dans la majorité du pays, les températures devant rester constamment élevées tout au long de cette semaine.

Une vue générale de la terre craquelée avec les maisons du Parlement et la tour Elizabeth, plus connue sous le nom de Big Ben, vue derrière alors que le temps chaud continue Reuter Un homme nage dans la Sky Pool, une piscine transparente suspendue à 35 mètres au-dessus du sol entre deux immeubles d’habitation, par temps chaud à Nine Elms, dans le centre de Londres Pennsylvanie Le vainqueur Novak Djokovic et le finaliste Nick Kyrgios après la finale du simple messieurs aux championnats de Wimbledon 2022 Getty Les gens apprécient le temps chaud sur la plage de Southsea dans le Hampshire Pennsylvanie Alfie Hewett célèbre sa victoire contre Gustavo Fernandez lors de leur match de demi-finale en simple en fauteuil roulant pour hommes à Wimbledon Pennsylvanie Le Premier ministre Boris Johnson s’adresse à la nation alors qu’il annonce sa démission devant le 10 Downing Street Getty Les joueuses anglaises célèbrent après avoir remporté leur match d’ouverture de l’Euro féminin contre l’Autriche Reuter La secrétaire britannique à la Culture Nadine Dorries, le secrétaire britannique aux opportunités du Brexit et à l’efficacité du gouvernement Jacob Rees-Mogg, le procureur général britannique Suella Braverman et le whip en chef britannique Chris Heaton-Harris assistent à la réunion hebdomadaire du Cabinet à Downing Street à Londres Getty L’Australien Nick Kyrgios célèbre sa victoire contre l’Américain Brandon Nakashima à la fin de leur huitième de finale de tennis masculin en simple le huitième jour des championnats de Wimbledon 2022 au All England Tennis Club de Wimbledon AFP/Getty Des champs de bourrache en fleurs rendent le paysage violet près de Feering dans l’Essex Pennsylvanie Défilé de la fierté à Londres Getty Les partisans du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, manifestent devant le ministère de l’Intérieur à Londres pour marquer son anniversaire. Pennsylvanie Le prince de Galles, connu sous le nom de duc de Rothesay en Écosse, et la princesse royale après avoir assisté au service de l’Ordre du chardon pour l’installation de la très honorable Dame Elish Angiolini et du très honorable Sir George Reid, à la cathédrale St Giles , Edinbourg Pennsylvanie Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, prend la parole lors des PMQ Parlement britannique/AFP/Getty Rafael Nadal tente d’atteindre le ballon lors de son match du premier tour à Wimbledon contre Francisco Cerundolo Reuter Le nettoyage commence après le festival de Glastonbury à Worthy Farm APE Paul McCartney, de gauche à droite, Dave Grohl et Bruce Springsteen se produisent au festival de Glastonbury à Worthy Farm, Somerset Joel C Ryan/Invision/AP La foule regardant Wet Leg se produire sur la scène du parc pendant le festival de Glastonbury à Worthy Farm dans le Somerset Pennsylvanie Une vue aérienne du site du Festival de Glastonbury James Dadzitis/SWNS Festivaliers le premier jour du festival de Glastonbury APE Une vue générale d’une plate-forme vide à la gare de Paddington à Londres, alors que les membres du syndicat ferroviaire, maritime et des transports entament leur grève nationale dans un conflit amer sur les salaires, les emplois et les conditions Pennsylvanie Document photo publié par le Big Issue du duc de Cambridge vendant le Big Issue à Londres Pennsylvanie Les visiteurs explorent le luminaire Arboria II, créé par Architects of Air, lors du Meliora Festival au Beacon Arts Center à Inverclyde. Arboria II s’inspire de la géométrie de la nature ainsi que de l’architecture islamique et présente des passages sinueux de petits dômes avec de la lumière et des couleurs créées uniquement par la lumière du jour qui brille à travers la structure en plastique colorée Pennsylvanie Des manifestants défilent dans une manifestation organisée par un syndicat contre les politiques du gouvernement britannique sur la place du Parlement à Londres, en Grande-Bretagne Reuter Foule sur la plage de Bournemouth pendant une canicule Getty Paige Dawson, 28 ans, prend un selfie avec son baby bump dans un immense champ de coquelicots en fleurs à Bramford, Suffolk Pennsylvanie Le cortège royal arrive sur le ring avant la course du deuxième jour de Royal Ascot Pennsylvanie Fleurs et hommages laissés à l’extérieur de la tour Grenfell à l’occasion du cinquième anniversaire de l’incendie qui a tué 72 personnes PA Des manifestants manifestent devant le bâtiment du ministère de l’Intérieur contre le projet du gouvernement d’expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda Reuter Des membres du 2e bataillon des Scots Guards défilent dans les rues de Blackpool, dans le Lancashire, pour marquer le 40e anniversaire de la guerre des Malouines Pennsylvanie Des membres du public assistent au Royal Windsor Flower Show au York Club de Windsor Great Park Pennsylvanie Élèves avec le maître Tommy O’Toole de la Royal Navy avec la première rampe de luge mobile au monde, conçue et fabriquée par des étudiants en génie de l’Université calédonienne de Glasgow avec l’aide d’élèves de six écoles primaires du Renfrewshire Pennsylvanie Un voyageur monte un cheval dans la rivière Eden à l’Appleby Horse Fair, le rassemblement annuel des gitans et des voyageurs à Appleby, Cumbria Pennsylvanie Un militant d’Extinction Rebellion tient un chien portant un casque de construction alors qu’il assiste à une manifestation lors d’une conférence sur la biodiversité qui se tient au château de Dublin, appelant à la protection juridique de la faune irlandaise Reuter Le personnel de Downing Street abat le Jubilee Bunting à l’extérieur du 10 Downing Street à Londres. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un “vote de défiance” sur son leadership mais a perdu plus de quarante pour cent du soutien de ses députés à la suite du vote au parlement APE Les fous de Bassan se sont rassemblés à Bempton Cliffs dans le Yorkshire, alors que plus de 250 000 oiseaux de mer affluent vers les falaises de craie pour trouver un compagnon et élever leurs petits. D’avril à août, les falaises s’animent d’adultes nicheurs et de jeunes poussins Pennsylvanie Les artistes participent au Concours du jubilé de platine Reuter Les jockeys passés et présents qui ont monté les chevaux de la reine Elizabeth II s’alignent habillés à ses couleurs le jour du Derby Reuter Le prince Harry fait une grimace en attendant le début du service national d’action de grâce pour le règne de la reine à la cathédrale Saint-Paul AFP/Getty La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne se tient sur le balcon du palais de Buckingham bas les troupes défilent lors de la parade de l’anniversaire de la reine, la parade de la couleur AFP/Getty Les jardiniers David Kay et Lou Singfield s’occupent de la prairie de fleurs sauvages qui a fleuri au King’s College de Cambridge Pennsylvanie L’Aston Martin DB5 de Sir Sean Connery, qui devrait rapporter jusqu’à 1,4 million de livres sterling aux enchères. La famille de l’acteur de James Bond, décédé en octobre 2020 à l’âge de 90 ans, vend la voiture classique de 1964 pour récolter des fonds pour un fonds de philanthropie créé en son nom Pennsylvanie Corgi Charles et ses amis savourent une tasse de thé pendant The Jubilee Tea Pawty à la garderie pour chiens primée, Bruce’s Ben Stevens/PinPep Le Cafu de Nottingham Forest célèbre après avoir remporté la finale des barrages du championnat contre Huddersfield Town à Wembley Images d’action via Reuters Les ballons s’allument lorsqu’ils sont attachés au sol pendant la nuit à l’Isle of Wight Balloon Festival à Robin Hill Country Park, Isle of Wight Pennsylvanie Un corbeau poursuit un renard urbain, qui a déterré une carcasse d’oiseau, à l’extérieur de l’Old Bailey, dans le centre de Londres Pennsylvanie Des piétons passent devant un projet artistique « Living Wall », réalisé en collaboration avec The National Portrait Galler et la Earls Court Development Company, dans l’ouest de Londres AFP/Getty Invités lors d’une Royal Garden Party au palais de Buckingham à Londres Pennsylvanie Les gens passent devant le panneau de la gare de Liverpool Street le long de la ligne Elizabeth lors de son premier jour de service alors qu’il rejoint le réseau du métro de Londres à Londres, en Grande-Bretagne APE Un jeune enfant parmi un groupe de personnes considérées comme des migrants est porté par un membre de l’armée alors qu’ils sont amenés à Douvres, Kent Pennsylvanie

“La plupart d’entre nous peuvent profiter du temps chaud quand il arrive, mais il est important de rester hydraté et de trouver de l’ombre là où c’est possible lorsque les rayons UV sont les plus forts, entre 11h et 15h. Si vous avez de la famille, des amis et des voisins vulnérables, assurez-vous qu’ils savent comment ils peuvent se protéger du temps chaud.

Les vagues de chaleur sont l’événement météorologique extrême le plus meurtrier au Royaume-Uni et, selon le Met Office, il y a en moyenne 2 000 décès liés à la chaleur chaque année.

Mais les scientifiques ont averti que de tels événements ne deviendraient que plus fréquents et graves en raison de la dégradation du climat, et plus tôt cette année, le Met Office a relevé le seuil pour que le temps soit considéré comme une vague de chaleur dans certaines parties du Royaume-Uni pour refléter le réchauffement climatique du pays.

La température la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni était de 38,7 ° C, atteinte au Cambridge Botanic Garden en juillet 2019.

Rebekah Sherwin, météorologue en chef adjointe du Met Office, a déclaré: «Les modèles de prévisions météorologiques sont exécutés des centaines de fois pour déterminer le résultat météorologique le plus probable. Pour la fin du week-end prochain et le début de la semaine prochaine, certaines exécutions de ces modèles permettent à des températures exceptionnellement élevées de se développer, ce que nous surveillerons de près et ajouterons des détails dans les prochains jours.

«Certains modèles ont produit des températures maximales supérieures à 40 ° C dans certaines parties du Royaume-Uni au cours du week-end à venir et au-delà. À des échelles de temps plus longues, les prévisions de température deviennent moins fiables, alors même si ces chiffres ne peuvent être exclus, ils ne sont encore qu’une faible probabilité.

Des conditions météorologiques suffisamment extrêmes pour déclencher une urgence nationale peuvent causer des maladies et des décès parmi les personnes en forme et en bonne santé, et pas seulement dans les groupes à haut risque, selon les directives du gouvernement.

La perturbation des déplacements routiers et ferroviaires, les problèmes dans les centrales électriques, les concentrations plus élevées de polluants atmosphériques, les fermetures de salles de classe et les mauvaises récoltes font partie des autres risques anticipés lors d’une vague de chaleur suffisamment grave pour mériter une urgence nationale, selon le plan officiel du gouvernement contre la canicule.