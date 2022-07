Vague de chaleur au Royaume-Uni: les Britanniques font face à un autre grésillement alors qu’il atteint déjà 27 ° C avec des centaines d’écoles fermées et des milliers de plages remplies

Les BRITS se réveillent avec un autre grésillement d’été alors que le mercure atteint 27 ° C à la première heure ce matin – avec des milliers de personnes prêtes à emballer les parcs et les plages.

Les navetteurs se préparent aujourd’hui à davantage de chaos ferroviaire et de fermetures d’écoles, car un avertissement de chaleur rouge “danger pour la vie” reste en place jusqu’à minuit.

Les Britanniques ont fait de l’exercice sous le soleil du matin à Greenwich Park, Londres Crédit : LNP

Les Britanniques ont afflué sur les plages de Cornwall hier Crédit : Reuters

Les Britanniques de Powys, au Pays de Galles, ont profité au maximum du temps chaud d’hier et sont restés tard dans la nuit Crédit : LNP

Des milliers de Britanniques devraient à nouveau travailler à domicile aujourd’hui, craignant que les lignes ferroviaires ne “bouclent” à mesure que les températures montent en flèche.

Hier, le mercure a atteint 30°C à 10h avant de culminer à 38,1°C à Santon Downham, Suffolk, à 15h.

Et la nuit dernière a été la nuit la plus chaude au Royaume-Uni depuis le début des enregistrements en 1910, alors que les prévisionnistes du Met Office ont enregistré des sommets de 25,9 ° C à Emley Moor, près de Huddersfield.

Ce matin n’était pas différent, le Met Office enregistrant des sommets de 27 ° C à Burry Port, au Pays de Galles, à 5 heures du matin – avant que le mercure ne baisse demain.

Des coupures de courant ont été signalées à Londres et dans plusieurs régions du sud-est après que le Met Office a averti que les équipements sensibles à la chaleur courent un “risque élevé de panne” par temps chaud.

Lundi, des milliers de Britanniques ont profité de la chaleur en remplissant les plages et les espaces verts à travers le pays.

Beaucoup ont sauté le travail pour profiter du soleil – avant de poursuivre leurs réjouissances jusque tard dans la nuit.

La chaleur a également fait fondre la piste de l’aéroport de Luton, déclenché des feux d’herbe et fermé 200 écoles – avec d’autres fermetures attendues aujourd’hui.

Un supermarché Aldi a rationné les produits essentiels de la canicule comme les bouteilles d’eau pour les clients tandis que les Britanniques ont été invités à faire attention aux résidents âgés et aux voisins vulnérables.

Tragiquement, hier soir, un homme de 70 ans est devenu la douzième personne à mourir dans la canicule.

Cela s’est produit après qu’on craignait qu’un garçon de 14 ans se soit noyé après avoir eu des difficultés dans la Tamise à Richmond, dans l’ouest de Londres.

Et les flics se sont précipités pour sauver un garçon de 16 ans après qu’il ait commencé à se débattre à Bray Lake, Maidenhead, Berkshire, vers 11h45.

L’infrastructure ferroviaire était sous tension exceptionnelle lundi avec des voies risquant de fondre.

Au total, 21 opérateurs ferroviaires ont annoncé des services plus lents pour empêcher le flambage des voies – avec Network Rail avertissant les navetteurs que les temps de train pourraient plus que doubler en raison des restrictions de vitesse.

Et les chances de retour à la normale des services d’ici le milieu de la semaine dépendront de tout “dégât que le temps causera à l’infrastructure” lundi et mardi, ont été informés les voyageurs.

Network Rail a émis aujourd’hui un avertissement “ne pas voyager” dans les zones situées dans la zone d’avertissement de chaleur extrême du Met Office.

Aucun service Thameslink ou Great Northern n’est prévu pour circuler au nord de Londres toute la journée.

Et environ 220 000 passagers seront touchés car tous les services de la ligne principale de la côte est de Londres King’s Cross sont annulés en raison de la chaleur.

Les prévisionnistes ont refusé d’exclure la possibilité d’une autre vague de chaleur plus tard cette année en raison de sa précocité.

Le météorologue en chef du Met Office, Paul Davies, a déclaré: «Je fais ce travail depuis environ 30 ans et je n’ai jamais vu le type de cartes que j’ai vues.

“La vitesse à laquelle nous voyons cette température exceptionnellement élevée est globalement conforme à ce que nous disons, mais la brutalité de la chaleur est stupéfiante.”

Les Britanniques de Londres se sont réveillés ce matin avec un autre grésillement d’été après un magnifique coucher de soleil la nuit dernière Crédit : Reuters

Les fêtards de Powys, au Pays de Galles, ont semblé profiter de la chaleur jusque tard dans la nuit Crédit : LNP

Hier soir, les amateurs de soleil ont profité du coucher de soleil à Greenwich Park après une journée torride Crédit : Reuters

Lundi, les navetteurs se sont entassés dans les trains à Londres Crédit : LNP

Des amis se sont rafraîchis dans la mer à la plage de Malahide près de Dublin lundi Crédit : PA