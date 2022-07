Vague de chaleur au Royaume-Uni 2022 : les routes européennes se déforment, les chemins de fer sont en feu

L’Europe est en train de cuire sous une chaleur si extrême qu’elle fait plier les voies ferrées et les routes se déformer.

La vague de chaleur, qui a amené des températures record au Royaume-Uni, en France et ailleurs au cours des deux dernières semaines, révèle une réalité effrayante : une grande partie de l’Europe n’est pas construite pour une chaleur extrême ou pour un climat qui change rapidement.

Alors que les fortes vagues de chaleur, alimentées par le changement climatique, sont devenues la nouvelle réalité de l’été, les températures extrêmes qui traversent actuellement l’Europe semblent particulièrement catastrophiques. Mardi, les températures au Royaume-Uni ont battu le record national, atteignant 40,3 degrés Celsius (104,5 degrés Fahrenheit), et l’agence météorologique a déclaré son le tout premier “avertissement rouge” pour une chaleur exceptionnelle – le plus haut niveau d’avertissement météorologique possible. La France, quant à elle, a vu plus de 100 températures record à travers le pays la semaine dernière.

“Même en tant que climatologue qui étudie ce genre de choses, c’est effrayant”, a déclaré Hannah Cloke, professeur à l’Université de Reading qui étudie les risques naturels. “Nous avons déjà eu des vagues de chaleur au Royaume-Uni”, a-t-elle ajouté, mais la gravité de la chaleur prévue “suffit de tuer des personnes et des animaux, d’endommager des biens et d’entraver l’économie”.

Une partie du problème est que de nombreux bâtiments, autoroutes et autres infrastructures en Europe sont vieux et construits avec des températures extrêmes obsolètes à l’esprit, a déclaré Mikhail Chester, professeur d’ingénierie à l’Arizona State University. Ils ne peuvent tout simplement pas tolérer la nouvelle normalité, a-t-il déclaré. D’où des choses comme les incendies de chemin de fer à Londres.

Des villes comme Dubaï et Phoenix, en Arizona, en revanche, peuvent résister à des températures extrêmes plus élevées car leur infrastructure a été construite plus récemment et en pensant à la chaleur. Bien que ces endroits puissent être confrontés à des problèmes liés à la consommation d’eau et d’énergie, le temps à 100 degrés n’est pas un problème aussi important pour eux, a déclaré Chester.

Il est important que les urbanistes et les politiciens qui supervisent les budgets des villes reconnaissent que les endroits dits tempérés peuvent devenir vraiment chaud à mesure que le climat se réchauffe. Il n’y a pas que l’Europe non plus. Environ 40 millions d’Américains vivant autour des Grandes Plaines étaient sous alerte à la chaleur mardi, et la semaine dernière, le réseau électrique du Texas a pris des mesures d’urgence pour éviter les pannes liées à la chaleur.

“Il devient si difficile d’ignorer la réalité que les choses ne fonctionnent tout simplement pas aussi bien que par le passé”, a déclaré Chester. “Tu ne peux pas te cacher de ça.”

Les images qui sont apparues sur les réseaux sociaux cette semaine sont un avertissement de ce que l’avenir nous réserve – et un rappel brutal que l’adaptation au climat est essentielle.

Les températures record ont déformé les rails métalliques et mis le feu aux voies ferrées

Vous savez qu’il fait chaud quand les voies ferrées en acier commencent à se déformer.

Cette semaine, la flambée des températures a provoqué l’expansion et la déformation des rails en acier à Londres, alors que les températures sur les voies ont atteint près de 120 ° F, selon Network Rail, une organisation qui gère l’infrastructure ferroviaire en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

“Pour certaines de nos pistes, ces températures élevées sont plus que notre piste n’est conçue pour y faire face”, explique l’organisation sur son site Internet. “Le problème est que lorsque les rails en acier deviennent chauds, ils se dilatent, ce qui peut provoquer un gauchissement du rail.”

Dans un tweet lundi, Network Rail a déclaré qu’il peignait les rails en blanc pour les garder aussi frais que possible pendant la vague de chaleur.

Les chemins de fer ne se plient pas seulement, mais prennent également feu sous la chaleur extrême. Au début de la semaine dernière, le réseau partagé une photo de ses chenilles en feu, avertissant que la chaleur serait “un sérieux défi”.

Cela a également provoqué la déformation des routes et des pistes

Les températures torrides peuvent également commencer à ramollir ou à déformer les routes. Plus tôt cette semaine, une route principale de Cambridge appelée A14 a été fermée après avoir développé un gros pli dû à la chaleur (vous pouvez en voir une image ici).

Une chaleur intense peut même ramollir l’asphalte, a déclaré Chester, le professeur d’ingénierie. Ainsi, lorsque vous conduisez un véhicule lourd comme un camion à ordures ou un autobus scolaire sur une route pendant une forte vague de chaleur, la route peut « s’orniérer », a-t-il dit, ou se déformer.

La chaleur extrême peut également être un problème pour les pistes (qui sont essentiellement de grandes routes). Lundi, Luton, un aéroport majeur de Londres, a suspendu ses vols après que la chaleur a provoqué le “soulèvement” d’une section de piste, a déclaré l’aéroport sur Twitter. (Il a repris ses vols plus tard dans la journée.)

Les incendies de forêt alimentés par la chaleur menacent les bâtiments et les infrastructures de transport en commun

Les températures extrêmes peuvent aspirer l’humidité de la végétation, la transformant en poudrière. Il n’est donc pas surprenant que des incendies de forêt aient éclaté ces dernières semaines en France, en Espagne et au Royaume-Uni, où des dizaines de milliers d’hectares ont brûlé, provoquant des retards de transit et menaçant les maisons et les bâtiments.

En début de semaine, un passager d’un train traversant Zamora, en Espagne, a capturé une scène terrifiante : De l’autre côté de la fenêtre – où le train s’était temporairement arrêté – un feu de forêt rouge vif faisait rage près des voies. Les services ferroviaires dans la région étaient suspendu pendant un jour et demi à cause du feu.

La climatisation n’est pas standard dans une grande partie de l’Europe. Les navetteurs ont senti la chaleur.

La climatisation est relativement rare dans la majeure partie de l’Europe du Nord, en particulier par rapport aux États-Unis. Il en va de même pour le métro de Londres – seulement 40% du réseau ferroviaire est climatisé et les autorités ont averti les navetteurs de la capitale britannique d’emporter de l’eau avec eux s’ils voyageaient.

Comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox, la chaleur extrême est un immense risque pour la santé :

La chaleur extrême est l’un des phénomènes météorologiques les plus meurtriers au monde. Il y a des effets directs sur la santé comme le coup de chaleur, qui survient lorsque la température corporelle monte à 104 degrés Fahrenheit, entraînant une défaillance des organes et un épuisement dû à la chaleur… Mais des températures élevées peuvent également aggraver des conditions comme l’hypertension artérielle et limiter l’efficacité de certains médicaments. .

Les navetteurs européens sont confrontés à des choix difficiles. Ils doivent soit supporter la chaleur et souffrir, soit éviter les déplacements (peut-être importants). Et ils doivent faire ce choix car le système n’a tout simplement pas été conçu pour la chaleur.

Pour protéger les infrastructures vitales, réduire les émissions de carbone

Les vagues de chaleur sont un symptôme du problème plus vaste du changement climatique, et la meilleure façon de protéger nos autoroutes, nos voies ferrées et nos bâtiments est de s’attaquer à la cause profonde en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les catastrophes alimentées par le climat risquent de s’aggraver avant de s’améliorer.

Mais les réductions d’émissions prennent du temps et de l’argent, et il y a certaines choses que les villes peuvent faire dans l’intervalle, a déclaré Chester. La plus évidente consiste à mettre à jour les infrastructures pour refléter la réalité du changement climatique. “Nous devons probablement concevoir bien au-delà de ce que nous dit la réglementation minimale, qui, soit dit en passant, est souvent basée sur des températures historiques”, a-t-il déclaré.

En d’autres termes, les architectes et les ingénieurs civils devraient construire comme si c’était, disons, 2060, plutôt qu’en 1960.

La réorganisation des infrastructures coûte cher, nous devrions donc également nous tourner vers d’autres solutions pour rendre les villes plus résilientes, a déclaré Chester, telles que les infrastructures vertes. La plantation d’arbres, par exemple, pourrait aider à réduire les îlots de chaleur urbains (bien qu’ils nécessitent également de l’eau).

Ces solutions sont clairement urgentes, compte tenu de ce que cette semaine a apporté. Le début de l’été a été un signe avant-coureur, et il reste encore deux mois.

L’Europe n’est qu’un début. Les vagues de chaleur sont la nouvelle référence, et les pays du monde entier devront décider rapidement s’ils souhaitent prendre de véritables mesures climatiques ou accepter un avenir de chaleur extrême et la douleur qui l’accompagne. Aucun des deux chemins n’est facile. Un seul conduira à moins de souffrance.