Vague de chaleur à New York : à quoi ressemble le refroidissement

Alors que les émissions de combustibles fossiles chauffent la planète – l’été dernier a été le plus chaud jamais enregistré – la chaleur extrême est un danger croissant pour les villes. Cette semaine, certaines parties de l’Europe atteignent des températures autrefois attendues uniquement dans les déserts et les tropiques, et certaines de ces régions pourraient à leur tour être inhabitables dans les décennies à venir. La chaleur est plus extrême dans les zones les plus pauvres et plus mortelle pour les populations vulnérables, et les défenseurs des droits des travailleurs demandent des règles plus strictes pour protéger les travailleurs.

Chaleur extrême dans le monde cette semaine Carte 1 sur 7 Un été de misère brûlante. Ce fut une semaine brutale dans plusieurs régions du monde qui ne sont pas conçues pour la chaleur extrême, alors que l’Europe a été ravagée par des pics de température et des incendies de forêt. Certains États américains ont battu des records de chaleur établis lors du Dust Bowl. Voici un aperçu de ce qui s’est passé : Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a enduré la journée la plus chaude de son histoire. Des températures de plus de 40 degrés Celsius – 104 degrés Fahrenheit – ont été enregistrées dans certaines parties du pays mardi pour la première fois. Centre des États-Unis Oklahoma City a battu un record de chaleur quotidien mardi avec une température de 110 degrés Fahrenheit – à égalité avec la température la plus élevée jamais enregistrée en juillet dans l’État. Austin, Texas, a dépassé les 100 degrés pendant plus de 40 jours consécutifs, avec plus de prévisions. Côtes est et ouest des États-Unis Alors que ces régions ont été pour la plupart épargnées, le Nord-Est a eu un goût désagréable cette semaine, alors que les indices de chaleur ont dépassé les 100 degrés à New York, Philadelphie et ailleurs. La torride durera jusqu’à la semaine prochaine, lorsque le nord-ouest du Pacifique se réchauffera également.

Les New-Yorkais ayant des emplois en plein air ou sans refroidissement efficace à la maison ont montré mercredi leur ingéniosité dans les cinq arrondissements.