Vague croissante de mineurs non accompagnés parmi les Ukrainiens fuyant vers le Canada

Tôt le matin du 24 février, Denys, 16 ans, a été réveillé par le grondement des chars ukrainiens dévalant une autoroute voisine pour empêcher l’invasion russe de son pays.

En quelques jours, l’ennemi avait percé et pénétré dans la ville natale de l’adolescent de Bucha, la communauté de la région de Kyiv qui deviendrait bientôt synonyme de la brutalité des occupants.

“Ils tiraient sur des gens, ils tuaient uniquement des familles qui voulaient évacuer”, a déclaré Denys. “S’ils ne les aimaient pas, ils leur tireraient dessus.”

Denys, ses parents, son frère de 21 ans, sa grand-mère, sa tante et son cousin de 19 ans se sont entassés dans la petite voiture de la famille et se sont échappés juste à temps, effectuant le voyage tendu de 18 heures pour rester chez des parents dans la région centrale de Khmelnytskyi en Ukraine. , à environ 300 kilomètres à l’ouest. Ils y sont restés jusqu’en mai, ne rentrant chez eux qu’après que les Russes eurent été chassés par les forces ukrainiennes.

Même avec le départ des envahisseurs, la menace constante d’attaques à la roquette planait et la vie à Bucha était difficile. L’école, qui se passait bien pour l’adolescente sociable, s’était déplacée en ligne à cause de la guerre.

Un jour, une amie a dit à Denys qu’elle envisageait de demander un visa spécial pour s’enfuir au Canada. Elle l’a exhorté à faire de même, en le dirigeant vers un groupe Facebook appelé Canada – Hôtes Ukrainiens. Intrigué, Denys a posté un message pour savoir ce qui allait se passer.

“Et puis Sarah m’a trouvé”, a-t-il dit.

Denys, à gauche, est arrivé au Canada en juillet pour vivre avec Sarah, à droite. Ils se sont connectés via un groupe Facebook qui est devenu une ressource importante pour les Ukrainiens fuyant la guerre et les Canadiens désireux de les accueillir. (Soumis)

Sarah, qui vit avec son mari et son fils de 14 ans dans le Grand Vancouver, se préparait à accueillir une famille de cinq personnes d’Ukraine, mais lorsque leurs projets de voyage ont échoué, elle a visité la page Facebook pour voir si quelqu’un d’autre avait besoin d’aide.

L’appel de Denys pour un hôte dans la région de Sarah, de préférence avec des chiens, a attiré son attention. Tout comme son évidente jeunesse.

“Je viens de mettre les choses en perspective : qu’est-ce que je voudrais pour mon enfant si c’était ma situation ?” dit Sara.

CBC a accepté de retenir son nom de famille et celui de Denys pour protéger la famille de l’adolescente, qui reste en Ukraine. (Ses parents masculins sont en âge de se battre et ne peuvent donc pas quitter le pays, et ses proches féminines ont choisi de rester à Bucha.)

Un jeune Ukrainien qui s’est échappé au Canada raconte son processus de départ de Bucha Denys, dont le nom de famille CBC est protégé, dit que son ami en Ukraine l’a aidé à entrer en contact avec sa nouvelle famille d’accueil au Canada.

Une grave lacune

Selon des groupes de bénévoles et d’autres organismes qui se sont efforcés d’aider à réinstaller les Ukrainiens arrivant dans le cadre du programme Canada-Ukraine d’autorisation de voyage d’urgence (CUAET), Denys est l’un des centaines d’adolescents potentiellement arrivés dans ce seul pays.

Cependant, il y a très peu de suivi après l’arrivée, de sorte que les autorités canadiennes n’ont aucune idée de l’endroit où ils se sont tous retrouvés. Dans un courriel à CBC, les administrateurs bénévoles de Canada – Hôtes Ukrainiens ont identifié cela comme une grave lacune.

Ils sont tous dispersés. Nous recevons régulièrement des appels à leur sujet, mais nous ne savons pas où ils se trouvent tous. – Liz Okai, Centre d’excellence en immigration pour le bien-être de l’enfance

« De toutes nos discussions avec divers organismes gouvernementaux et organismes à but non lucratif, il ressort que l’idée que des mineurs non accompagnés viendraient au Canada n’était pas anticipée au préalable. C’est comme s’il y avait un décalage entre la délivrance des visas et la prise de conscience que ces mineurs arriveraient alors et auraient besoin d’aide », ont-ils écrit.

Le groupe Facebook, avec plus de 160 000 membres, est le plus important du genre au Canada, mais pas le seul. Les administrateurs disent avoir vu “bien plus” de 100 mineurs non accompagnés traverser le groupe et sont directement intervenus pour aider à réinstaller plus de 50 d’entre eux.

La plupart ont 16 ou 17 ans, mais certains des adolescents qui sont arrivés seuls n’ont que 15 ans.

“Bien que notre prise de conscience soit limitée par les cas observés au sein de notre groupe, les volumes que nous avons traités indiquent que l’ampleur du problème est assez importante”, ont écrit les volontaires.

Convaincre ses parents

Le cas de Denys fait partie de leurs réussites. Tout d’abord, le jeune de 16 ans a dû convaincre ses parents de le laisser voyager seul pour vivre avec un inconnu à plus de 8 000 kilomètres.

“Ils étaient comme, ‘Non, tu n’iras nulle part”, a déclaré Denys.

Il s’était affairé à rassembler les documents dont il avait besoin pour obtenir le visa CUAET, qui permet aux Ukrainiens et aux personnes à leur charge de vivre, de travailler et d’étudier en tant que résidents temporaires du Canada pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

Le groupe Facebook a organisé un appel vidéo pour présenter Sarah au père de Denys. Un avocat et un traducteur étaient également à l’appel.

“Il s’est rendu compte qu’ils sont bons et qu’ils ne sont pas maniaques ou quelque chose comme ça”, a déclaré Denys. “Après cela, il s’est rendu compte que c’était vraiment une meilleure option pour le faire, et nous devons au moins aimer essayer.”

Des Ukrainiens fuyant la guerre arrivent à l’aéroport Trudeau de Montréal le 29 mai. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada affirme ne pas suivre le nombre de mineurs non accompagnés arrivant dans le cadre d’un programme de visa spécial pour les Ukrainiens. (La Presse canadienne)

Ils ont rédigé un accord de tutelle officiel pour accompagner les autres documents de voyage de Denys, et la famille de Sarah a proposé de couvrir son billet d’avion. Mais près de trois mois après avoir postulé, Denys n’avait toujours pas son visa.

« Je faisais une dépression nerveuse comme tous les jours », se souvient Sarah, qui passait des appels téléphoniques quotidiens à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Elle a finalement contacté le bureau de sa députée, Bonita Zarrillo, et en quelques jours, Denys a obtenu son visa.

Lui et sa mère se sont rendus en bus à Francfort et, le 21 juillet, l’adolescent s’est envolé pour le Canada. Avec ses documents notariés, Denys a traversé les douanes en un éclair et a finalement rencontré Sarah en personne.

“J’ai pleuré”, a déclaré Sarah. “C’était vraiment bien”, a ajouté Denys.

Pas de suivi, dit IRCC

Les groupes de bénévoles et les agences de protection de l’enfance craignent que pour chaque Denys, il y ait un adolescent qui n’ait pas d’endroit sûr où rester une fois arrivé au Canada. Alors que la plupart ont pris des dispositions avant de voyager, une agence était au courant d’une jeune fille de 17 ans qui n’a demandé de l’aide que quelques jours après son arrivée.

Les adolescents peuvent légalement voyager seuls, et IRCC affirme que les compagnies aériennes et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont à la recherche de jeunes voyageurs ayant besoin d’aide. Mais les responsables de l’immigration reconnaissent qu’ils ne savent pas combien arrivent seuls, ni où ils finissent.

“Dans les cas où il est clair que les mineurs ont l’intention de voyager seuls au Canada, les agents d’IRCC examinent la demande très attentivement”, a déclaré le ministère à CBC dans un courriel. “Cependant, comme les candidats au CUAET ne sont pas tenus de fournir des itinéraires de voyage et étant donné que les plans de voyage peuvent changer, il est difficile pour les agents d’IRCC de confirmer si un mineur a l’intention de voyager seul lors de l’évaluation de sa demande. En tant que tel, IRCC n’est pas en mesure de suivre le nombre de demandes CUAET déposées par des mineurs non accompagnés.

Au lieu de cela, un groupe Facebook géré par des bénévoles sert non seulement de lieu de rencontre essentiel pour les hôtes et les nouveaux arrivants, mais effectue également des vérifications des antécédents, des visites à domicile et un suivi après l’arrivée pour s’assurer que les matchs se déroulent bien. Les administrateurs du groupe pensent que s’ils ne le faisaient pas, personne ne le ferait.

“Notre principale préoccupation et la raison pour laquelle nous sommes intervenus dans ces cas est la sécurité”, ont-ils écrit. “Nous avons été confrontés à des décisions de laisser les mineurs chercher des tuteurs potentiels dans notre groupe, d’intervenir ou de refuser leurs demandes.”

Un avion plein d’Ukrainiens arrive à l’aéroport international Richardson de Winnipeg le 23 mai. (David Lipnowski/La Presse Canadienne)

Les adolescents ont subi un traumatisme

Lorsque cette intervention précoce n’a pas lieu, les défenseurs de la protection de l’enfance disent que les choses peuvent mal tourner.

“L’une des choses que nous avons constatées et qui est spécifique au CUAET, c’est que certains jeunes ne sont pas à l’aise là où ils se trouvent dans des familles d’accueil, et ils se déplacent… relativement rapidement à leur arrivée. Et alors, comment suivons-nous et connaissons-nous le mouvement de ces enfants ? ” a demandé Danielle Ungara, chef d’équipe du Centre d’excellence en immigration pour le bien-être de l’enfance (CWICE), qui soutient les organismes de protection de l’enfance de l’Ontario.

CWICE tente de garder un œil sur les nouveaux arrivants, mais ne peut pas être sûr qu’ils sont tous pris en compte.

“Ils sont tous dispersés. Nous recevons régulièrement des appels à leur sujet, mais nous ne savons pas où ils se trouvent tous. Et donc une surveillance serait bonne, s’assurant simplement qu’ils sont en sécurité”, a déclaré Liz Okai, également avec CWICE.

Les défenseurs de la protection de l’enfance craignent que certains des adolescents qui arrivent d’Ukraine aient besoin d’un soutien en santé mentale, mais ce besoin pourrait ne pas être immédiatement apparent.

“Ces jeunes ont traversé beaucoup de traumatismes”, a déclaré Okai. “Ils transportent beaucoup. Ils peuvent donc traverser une phase de lune de miel, vous savez, au cours des deux premiers mois. Ils peuvent rencontrer des problèmes ou certains comportements auxquels la famille d’accueil n’est peut-être pas préparée.”

Des Ukrainiens montent à bord d’un avion à destination du Canada à l’aéroport Frédéric Chopin de Varsovie, en Pologne, le 4 juillet 2022. Selon IRCC, plus de 92 000 Ukrainiens étaient arrivés au Canada par voie aérienne le 23 octobre, et 16 000 autres étaient entrés par voie terrestre. (PA)

Appel à un système centralisé

Dans ces cas, les bénévoles et les agences qui tentent de suivre les adolescents craignent qu’ils ne disparaissent complètement de leur radar. Ils réclament un système complet et centralisé pour accueillir, soutenir et héberger en toute sécurité les jeunes Ukrainiens.

“Nous avons besoin d’une large surveillance et d’une collaboration des agences pour se réunir et faire les choses correctement”, a déclaré Okai.

Ceux qui essaient de garder une trace notent que si le nombre de mineurs non accompagnés arrivant d’Ukraine semble augmenter, il en va de même pour la prise de conscience générale de la tendance et la nécessité d’agir.

Le gouvernement fédéral a mandaté le CWICE et les Services d’aide aux immigrants juifs de Toronto pour préparer un rapport sur le sujet, actuellement en phase finale.

En attendant, le système continue de s’appuyer principalement sur des bénévoles et sur la gentillesse d’étrangers comme Sarah.

“Nous comptons sur leur générosité pour nous assurer que ces enfants sont soutenus financièrement”, ont écrit les administrateurs du groupe Facebook. “Ce n’est pas une solution viable à long terme pour régler le problème des mineurs non pris en charge qui arrivent au Canada.”

“C’est cool ici”

Denys se sent déjà chez lui avec Sarah et sa famille, qui ont transformé une véranda en chambre pour offrir à leur hôte adolescent son espace privé.

Son anglais est excellent, donc Denys n’a eu aucun mal à se faire de nouveaux amis. La 11e année va “très bien” et il a noué un lien spécial avec Lola, l’une des trois chiweenies de Sara – un croisement entre les races de chiens Chihuahua et Teckel.

Denys a noué un lien particulier avec Lola, l’une des chiweenies de Sarah. Son message Facebook original demandait spécifiquement un hôte avec des chiens. (Soumis)

Lorsqu’on lui demande s’il a le mal du pays, Denys ne réfléchit pas beaucoup à la question.

“Pas vraiment. Je veux dire, c’est cool ici,” dit-il. “Je ne veux pas vraiment [go] de retour en ce moment à cause de la guerre.”

Pour Sarah, il y a eu des ennuis bureaucratiques — ils n’ont pas pu accéder à la pension alimentaire unique de 1 500 $ offerte par le gouvernement canadien, et ils ont appris qu’ils pourraient devoir se rendre à Edmonton pour renouveler le passeport de Denys — mais elle n’a pas regrette non plus.

“Je n’ai pas vu cela se produire, mais je suis super contente, et je le ferais encore 10 fois”, a-t-elle déclaré. “J’aiderais n’importe qui, n’importe quand, mais spécifiquement un enfant.”