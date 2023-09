Vagabon adopte un nouveau point de vue sur « Désolé, je n’ai pas appelé »

Vagabon

Désolé, je n’ai pas appelé, le nouvel album de la multi-instrumentiste et productrice indépendante Laetitia Tamko, surnommée Vagabon, est une œuvre confiante et joyeuse ; son son élégant et optimiste pourrait naturellement s’intégrer à la musique R&B/électronique/dance-pop créée par des contemporains comme Beyoncé. Ironiquement, cependant, le dernier disque de Vagabon est né du chagrin, notamment suite au décès en 2021 du collaborateur Eric Littman, à qui il est dédié.

« Eric était un de mes chers amis et nous avons fait « Water Me Down » [a track from her 2019 self-titled album] ensemble », dit Tamko. « Perdre quelqu’un qui fait tellement partie de ma vie musicale a été un choc pour le système. »

Sortie prévue le 15 septembre sur Nonesuch Records, Désolé, je n’ai pas appelé représente la progression musicale de Vagabon depuis le rock/pop introspectif dominé par la guitare de son premier album de 2017. Mondes infinis. Son premier nouveau disque en quatre ans, Désolé, je n’ai pas appelé est dansant et électronique tandis que ses paroles sont conversationnelles (« Lexicon », « You Know How », « Made Out With Your Best Friend »), bien qu’il y ait aussi quelques moments de réflexion (« Passing Me By », « Autobahn ») .

Tamko déclare : « Je voulais m’appuyer sur certains thèmes avec lesquels je flirtais, comme ma production inspirée de la house music sur « Water Me Down ». [from the album Vagabon] et approfondir un peu la danse – mais pas complètement parce que la narration est toujours très importante pour moi. J’adore écrire. J’aime les mots. J’aime aussi peindre un monde de cette façon. Il s’agissait donc de combiner ces mondes – cette euphorie que l’on ressent dans un club sombre et de combiner cela avec une narration vraiment conversationnelle. »

Une partie de ce changement de direction vient de son déménagement dans la campagne allemande, où elle a commencé à écrire après la mort de Littman. « Cela m’aide d’être dans des espaces calmes pour travailler », dit-elle, « mais aussi d’être inspirée pour ressentir l’immensité du monde de cette façon. J’ai créé un studio d’enregistrement à domicile et j’ai fait de la musique presque comme une distraction. Parce que il n’y avait pas d’autres distractions, je traitais mon chagrin et je le faisais d’une manière qui me semblait suffisamment saine.

Le morceau d’ouverture et le premier single de l’album, le délicieux et romantique « Can I Talk My Sh** », donne le ton du disque, avec le narrateur chantant : « Honnêtement, je suis prêt à partir, quand tu parles comme ça. » Tamko rit lorsqu’elle dit : « C’était l’intention. C’est ma thèse, si vous voulez. C’est presque comme dire à l’auditeur : ‘Hé les gars, c’est ce que nous faisons. Ça va être ludique. Nous allons pour vous amuser, alors détendez-vous, comme déboutonner votre pantalon, défaire votre cravate. C’est bon. Ce n’est pas grave.' »

Tamko décortique ses chansons de manière presque scientifique (elle a étudié l’ingénierie avant de faire de la musique sa vocation). Prenez par exemple « Carpenter », une chanson avec une petite touche afro-latine. « Le rythme est l’un de mes aspects préférés de la musique », dit-elle. « C’est aussi un élément de mon écriture vocale. Le rythme est au cœur. Et donc je flirtais avec l’idée de savoir comment combler le fossé entre les deux derniers disques. [Infinite Worlds and Vagabon] et ce prochain disque sur lequel je commençais à travailler. « Carpenter » ressemblait à cette juxtaposition entre les mélodies vers lesquelles je gravitais avec ce rythme que je n’ai pas encore présenté dans mon travail. «

« Do Your Worst » incorpore des sons de la jungle tandis que le narrateur affronte une connaissance (« Tu me transformes en quelqu’un que je n’aime pas quand tu chantes mes louanges puis tu essaies de glisser »). « La conception sonore est ce qui me passionne », déclare Tamko. « Si je pouvais me spécialiser là-dedans, c’est ce que je ferais tout le temps pour construire ce monde. Cela inclut que le centre du monde soit le récit parce que je pense que c’est ce que les rythmes et la production nous font ressentir, mais les mots nous font ressentir. » revenez encore et encore. C’est l’une des chansons dont je suis le plus fier.

L’album se termine avec « Anti-F*** », dont le son folk-rock rappelle son premier album. « C’est la chanson qui est arrivée extrêmement rapidement », dit Tamko. « J’étais parti me promener dans la forêt en Allemagne où je vivais à l’époque, et je suis revenu et c’était une journée sombre. Et je suis revenu et cette chanson est arrivée. » En riant, elle ajoute : « J’ai failli me dire : ‘Ugh, ce n’est pas une chanson folk.' »

Tamko a coproduit l’album avec Rostam Batmanglij, ancien membre de Vampire Weekend et producteur/musicien dont les crédits incluent Haim, Carly Rae Jepsen et Clairo. Ayant enregistré et interprété de la musique principalement seule, elle considérait que travailler avec Batmanglij était un moyen pour elle d’honorer Littman.

« J’ai fait une version de ce disque en Allemagne et je suis rentrée chez moi avec mon disque, prête à le présenter », dit-elle. « Je peux être assez insulaire, donc je n’envoie pas de démos. Je veux en quelque sorte avoir de l’espace pour étoffer les idées. Et un an plus tard, Rostam m’a écrit sur Instagram, je suis allé dans son studio et je lui ai joué un deux ou trois choses. En gros, je suis venu le voir avec le disque, et il m’a dit : « Je peux t’aider à terminer ça. » L’une des premières choses qu’il m’a dit a été : « Je sais que je suis producteur et je sais que tu es producteur, mais les productions, c’est un peu n’importe quoi : ce sont les chansons qui comptent. Tu as fait le plus dur. » C’est donc devenu notre travail de créer un disque cohérent. C’est beau de voir à quel point mon monde s’est élargi en invitant des gens en l’honneur de l’héritage d’Eric et de son impact sur ma vie.

Né au Cameroun, la première relation de Tamko avec la musique s’est déroulée à l’église. Lorsqu’elle était adolescente, elle et sa famille ont immigré à New York. « Je me suis retrouvée dans cette scène underground new-yorkaise presque par hasard », se souvient-elle. « Je ne connaissais aucun musicien. J’étais dans une école d’ingénieur et je n’avais aucun musicien dans ma vie. Je ne connaissais pas de gens qui faisaient de la musique. Je vivais dans la meilleure ville du monde. Donc tout il fallait regarder autour de soi : ‘D’accord, je vais aller à Brooklyn. Je pense que c’est là que sont les artistes.' »

« Je suis tombé sur cette communauté. Je me suis dit : « Je joue de la musique ». Ils disent : « Oh, c’est vrai ? Nous jouons de la musique. Voulez-vous jouer un spectacle ? » Je me dis ‘Ouais.’ « Eh bien, dans notre cuisine vendredi. » Nous étions tous ces enfants qui apprenaient à faire de la musique dans nos chambres. J’ai failli appeler [those musicians] mes amis du lycée parce que je bougeais tellement que c’était la première fois que je me disais : « Oh, nous allons être amis à long terme. Des gens comme Mitski, qui m’a offert mon tout premier spectacle. Tous ces gens qui surgissent dans ma vie, c’était presque une façon de me faire des amis. »

Vagabon a sorti Infinite Worlds en 2017, suivi deux ans plus tard de son album éponyme. Depuis lors, Vagabon a retenu l’attention de la presse Pitchfork, Rolling Stone, The New York Times et Le new yorker. Elle s’est produite au Pitchfork Festival, au Newport Folk Festival, au Primavera Sound et à South by Southwest, et a partagé la scène avec Angel Olsen, Weyes Blood et Courtney Barnett.

« Je pense que cela ne m’a pas encore frappé », dit Tamko à propos de sa bonne fortune. « Cela ne m’est pas encore parvenu. J’ai l’impression d’en avoir été éloigné depuis longtemps. J’ai l’impression d’être dans une sorte de grotte. J’espère donc le ressentir bientôt. Ce serait vraiment gentil. »

Tamko fera une tournée derrière Désolé, je n’ai pas appelé à partir de septembre avec des dates européennes et nord-américaines. Quant à sa prochaine direction musicale, Tamko dit qu’elle s’en tiendra probablement au son de son nouvel album pour le moment. « Je pense que j’ai enfin trouvé mon truc », dit-elle. « Cela a été déroutant pour moi et c’est pour tout le monde que je change complètement moi-même à chaque album.

« Je n’ai pas eu le luxe de définir mon identité musicale avant qu’elle ne soit rendue publique. »

« Mondes infinis [contains] les premières chansons que j’ai écrites de ma vie…. Alors avec Sorry I Haven’t Called, j’ai l’impression d’être installé ici. Je me sens vraiment bien car cela me fait du bien. Je pense que je vais rester ici pendant un moment. »

David Chiu est un écrivain indépendant spécialisé dans la musique. Suivez-le sur X @newbeats

PLUS D’ÉCOUTE

couverture de l’album Mondes infinis

Dossiers père/fille



Mondes infinis, Records père/fille, 2017

Laetitia Tamko a commencé à enregistrer sous le nom de Vagabon en 2014. Trois ans plus tard, elle dévoile Infinite Worlds, qui la fait connaître et lui vaut une reconnaissance critique. Mis en valeur par des morceaux tels que « The Embers », « Minneapolis », « Fear & Force » et « 100 Years », Infinite Worlds est une musique rock/pop de chambre minimaliste dirigée par des guitares qui rappelle les sons de ses contemporains comme Mitski, Angel Olsen, Petit-déjeuner japonais et maman de football.

couverture de l’album Vagabon

Incomparable



Vagabon, Aucun pareil, 2019

Le deuxième album éponyme de Vagabon a minimisé l’accent mis sur la guitare de ses débuts et s’est davantage concentré sur les textures électroniques. Tamko a écrit le matériel principalement sur son ordinateur alors qu’elle était sur la route. Vagabon a produit des morceaux remarquables tels que « Flood », « Water Me Down » et « Every Woman », ce dernier décrit par Tamko comme un hymne féministe pour elle-même et pour les personnes marginalisées dans la société.