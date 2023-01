Vadivel Gopal et Masi Sadaiyan remportent Padma Shri 2023

Masi Sadaiyan et Vadivel Gopal sont deux des nombreux héros méconnus mis sous les projecteurs des médias avec l’annonce des prestigieux prix Padma le 74e jour de la République. L’inclusion de ces deux chasseurs de serpents de la tribu Irula du Tamil Nadu dans la liste des lauréats a suscité une vague de souhaits sincères sur les réseaux sociaux. Supriya Sahu, agente des services administratifs indiens (IAS), a également exprimé sa jubilation face à la nouvelle. Le secrétaire en chef supplémentaire pour l’environnement, le changement climatique et les forêts du gouvernement du Tamil Nadu s’est rendu sur Twitter pour saluer la réussite de Sadaiyan et Gopal.

Dans son tweet, avec une photo des deux lauréats Padma Shri, Sahu a écrit : « Des nouvelles fantastiques ! Les attrapeurs de serpents experts Vadivel Gopal et Masi Sadaiyan, Irula Tribals du Tamil Nadu, ont été conférés avec Padma Shri. Félicitations, quel voyage cela a été! Leur expertise et leurs connaissances traditionnelles ont été utilisées par de nombreux pays.”

Gopal et Sadaiyan, membres de la société coopérative Irular Snake Catchers à Chennai, ont reçu l’une des plus hautes distinctions civiles indiennes pour le travail social. Le duo est composé d’experts en capture de serpents spécialisés dans l’extraction d’anti-venin. Les techniques pour lesquelles ils sont loués font partie des connaissances indigènes du peuple de la tribu Irula et sont transmises de génération en génération. Les deux hommes ont également partagé leurs connaissances traditionnelles avec des chasseurs de serpents dans plusieurs autres pays. Leur habileté à attraper l’insaisissable python birman en Floride en 2017 leur a valu une certaine reconnaissance.

Plusieurs personnes se sont jointes à Sahu pour adresser leurs meilleurs vœux au duo décoré. Un utilisateur a écrit : « Félicitations à eux deux, leur façon de travailler le mérite et bien d’autres à venir. Je suis sûr que cela leur apportera de la reconnaissance », tandis qu’un autre a commenté : « C’est un acte héroïque. C’est un art. Ils le méritent.

Cette reconnaissance a permis de mettre en évidence certains faits importants sur la tribu Irula. Il a mis en lumière le rôle qu’ils jouent dans l’écosystème de la santé en Inde grâce à la collecte d’anti-venin. D’autre part, cela a également mis en lumière leur situation économique catastrophique.

Sadaiyan a déclaré au New Indian Express que ses trois enfants ne pouvaient pas être scolarisés en raison de ses faibles revenus. « Ils travaillent comme journaliers. Nous avons besoin d’un revenu mensuel garanti pour notre travail à haut risque. Nous avons été mordus par des serpents et avons enduré des situations mettant notre vie en danger plusieurs fois au fil des ans », a-t-il déclaré.

Selon le média, le revenu mensuel de Sadaiyan se situe généralement entre 2 000 et 4 000 roupies par mois. Il travaille également comme ouvrier agricole et bûcheron pendant les mois d’été, lorsque la capture de serpents est interdite.

