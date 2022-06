Vadeni se prépare pour ce qui promet d’être une Eclipse épique | Nouvelles de la course

Le héros du Prix du Jockey Club, Vadeni, est sur la bonne voie pour affronter le meilleur des Britanniques dans un renouvellement alléchant de la Coral-Eclipse samedi.

Le poulain de Churchill est sur le point de devenir le premier coureur de l’entraîneur Jean-Claude Rouget dans la pièce maîtresse de Sandown, après avoir été complété lundi au prix de 50 000 £.

Les sponsors de la course font du brillant vainqueur du Derby français leur favori 9-4 devant le buteur irlandais des 2 000 Guinées Native Trail à 7-2 et le finaliste des Prince of Wales’s Stakes Bay Bridge à 4-1.

Georges Rimaud, responsable des haras et des courses du propriétaire de Vadeni, l’Aga Khan, a publié mardi un rapport optimiste sur le bien-être de l’enfant de trois ans.

Il a dit: “Tout va bien. J’ai reçu un message après que le cheval ait travaillé hier et tous les voyants sont au vert.

“On ne lui a pas beaucoup demandé, mais il a bien travaillé à Deauville sur l’hippodrome et comme il est en grande forme, il n’avait pas vraiment besoin de plus que ce qu’il a fait.

“Le terrain était ce que nous appelons bon en France et il a eu une très belle action, alors nous avons décidé d’aller de l’avant et de le compléter comme nous l’avions prévu.”

Bien que respectueux de l’opposition, Rimaud est convaincu que Vadeni a ce qu’il faut pour devenir le premier vainqueur de l’Eclipse formé en France depuis Javelot en 1960.

“C’est excitant. Nous avons certainement aimé sa performance dans le Derby français – il a montré un très bon tour de pied, ce qui nous a impressionnés”, a ajouté Rimaud.

“Personnellement, ce qu’il a fait au Jockey Club ne m’a pas beaucoup surpris car je savais qu’il allait utiliser ce tour de pied. Jean-Claude a toujours eu une grande confiance en lui, nous étions satisfaits de l’arrivée du Jockey Club et nous devons exploiter ceci maintenant.

“Il n’est pas surmené – il a couru six fois maintenant – et affronter les chevaux plus âgés est probablement une tâche, mais c’est intéressant et nous l’attendons avec impatience.

“C’est la seule course qui s’offre vraiment à nous sur cette distance dans un Groupe Un et avec un bon timing du Prix du Jockey Club.

“Je pense qu’il voyagera très tôt vendredi matin, s’installera et se mettra au travail samedi.

“Ce sera un défi, mais nous sommes prêts à le relever.”

Sans surprise, Vadeni figure en tête des listes ante-post pour le Prix de l’Arc de Triomphe en octobre.

Cependant, Rimaud n’est pas convaincu qu’il a l’endurance nécessaire pour s’attaquer à un mile et demi à ParisLongchamp et considère les Irish Champion Stakes à Leopardstown en septembre comme une cible plus appropriée à ce stade.

Il a déclaré: “Nous serons mieux informés samedi soir de ce qu’il est capable de faire pour une campagne d’automne.

“On ne sait pas ou on ne pense pas forcément que ce cheval est fait pour un mile et demi. Il a beaucoup de vitesse et on voulait s’en tenir à 2000 mètres, voire un peu moins avec l’Eclipse, donc c’était très bien dans l’esprit de notre équipe.

“La performance qu’il a eue dans le Derby français nous a certainement amenés à penser qu’il pouvait gérer Sandown et qu’il pouvait gérer les éventuels coureurs qui y participent. Le temps nous dira si c’était une bonne idée.

“L’Arc est une course très différente et pour le moment nous ne sommes pas certains que ce cheval puisse tenir cette distance.

“Évidemment, les choses peuvent changer à la fin de l’année et ce sera en fonction de la façon dont il court dans ces différentes courses. La course que nous pouvons envisager après celle-ci pourrait être les Irish Champion Stakes, mais rien n’est gravé dans le marbre.”

Vadeni est la star incontestée de l’équipe des Aga Khan Studs, qui fête cette année son centenaire.

Rimaud a déclaré: “Vous rêvez beaucoup de choses dans ce métier. Vous rêvez de Guinées et de Derbys et le reste. Nous élevons beaucoup de chevaux chaque année et nous sommes très heureux de pouvoir en amener quelques-uns à ce niveau. .

“Ce n’est pas facile, cela demande beaucoup d’engagement de la part du propriétaire, et nous en rêvons certainement. Je sais que Son Altesse en est très satisfaite et c’est formidable de passer une bonne année l’année du centenaire.”