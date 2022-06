Vadeni, Native Trail, Mishriff et bien d’autres sont prêts pour Eclipse à savourer au Sandown Park | Nouvelles de la course

Le Coral-Eclipse de samedi à Sandown devrait être une affaire de stars, avec le vainqueur du Derby français Vadeni complété pour affronter le héros irlandais des 2 000 Guinées Native Trail parmi un groupe potentiel de 11 artistes de haut niveau.

Vadeni, formé par Jean-Claude Rouget, s’est assez bien élancé dans le Prix du Jockey Club de cinq longueurs, et les relations tenaient à le maintenir à 10 stades pour le moment.

Native Trail de Charlie Appleby avait été le favori avant que la nouvelle n’émerge que Vadeni ferait le voyage.

Après avoir perdu son record d’invincibilité dans les Guinées 2000 face à son compagnon d’écurie Coroebus, le poulain d’Oasis Dream a retrouvé le chemin de la victoire dans l’équivalent irlandais.

Le compatriote Godolphin d’Appleby, Saeed bin Suroor, profite d’un patch doré et espère que la décision de remonter en voyage avec Real World – évitant ainsi le récent ennemi Baaeed – pourra l’aider à franchir une étape notable.

“Il était deuxième derrière Baaeed la dernière fois et est maintenant classé 123, nous avons donc obtenu la bonne course pour lui, même s’il n’a pas gagné”, a déclaré Bin Suroor à propos de son finaliste Lockinge et Queen Anne.

“Nous sommes sur 194 victoires de Groupe 1 maintenant et j’aimerais atteindre 200. Nous sommes à six de cet objectif et, de manière réaliste, Real World est mon seul cheval de Groupe 1 pour le moment.

“Il nous a emmenés partout dans le monde, donc c’est bien. Il a remporté le Groupe Deux et ce serait bien d’avoir au moins un Groupe Un avec lui.”

Bay Bridge n’a pas réussi à battre State Of Rest à Ascot dans les Prince of Wales’s Stakes, mettant fin à sa série de cinq victoires, mais il a prouvé qu’il était à la hauteur de la norme du groupe un.

Mishriff a remporté de grandes courses dans le monde entier, mais un seul groupe un au Royaume-Uni et ses relations aimeraient sûrement ajouter au Juddmonte International qu’il a remporté l’été dernier.

Il est formé par John et Thady Gosden qui pourraient également diriger Lord North, qui a eu du mal à Ascot lorsque Frankie Dettori a eu du mal à retirer la cagoule dans les stalles.

Alenquer devrait représenter William Haggas dans le but d’ajouter à la Tattersalls Gold Cup qu’il a remportée la dernière fois. Haggas pourrait également diriger Dubai Honor.

Aidan O’Brien est parti dans l’impressionnant vainqueur du Groupe 3 de samedi, Aikhal, tandis que High Definition et Stone Age pourraient également courir pour Ballydoyle.