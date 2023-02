Vada Pav ou Samosa Pav ? Concours Foodies pour choisir leur nourriture de rue préférée en ligne

Quelle est votre cuisine de rue préférée ? Un Delhiite dirait que c’est Tikki Chhole tandis qu’un Indori choisirait son célèbre Poha. Et qu’en est-il des Mumbaikars ? Ils choisiraient certainement Vada Pav et il n’y a pas de doute à ce sujet ! Alors que Samosa est aimé tel qu’il est, sa combinaison avec Pav fait du Samosa Pav qui est également servi comme petit-déjeuner quotidien à Mumbai. Cependant, la publication d’un utilisateur sur les réseaux sociaux a obligé les gens à choisir leur favori entre Vada Pav et Samosa Pav, ce qui a déclenché une autre guerre alimentaire sur Twitter.

En demandant aux internautes de “choisir votre combattant”, un utilisateur, identifié comme Mithila, a partagé des photos de Samosa Pav aux côtés de Vada Pav sur le site de micro-blogging. Pour tous les non-Mumbaikars, Samosa Pav n’est qu’une autre version de Vada Pav où le Vada (Aloo Patty) est remplacé par Samosa (pâtisserie salée en forme de triangle) avec tous les chutneys et épices intacts.

J’insulterais mon éducation et mon peuple si je vais n’importe où près du triangle à l’intérieur d’un paav.— Adi (@Brewkenstein) 5 février 2023

Vada paav, toujours. Qui mange du samoussa paav. Samosa doit être laissé seul et apprécié solitaire – Pistolet 5.0 (@payoshnis) 5 février 2023

Avec le concours de cuisine délicieuse qui a pris le contrôle de Twitter, Desis a commencé à encourager l’authentique Vada Pav et a plaidé pour que Samosa soit savouré par solidarité sans en faire l’autre combo de nourriture bizarre d’Internet ! « J’insulterais mon éducation et mon peuple si je m’approche du triangle à l’intérieur d’un paav », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre commentait : « Vada paav, toujours. Qui mange du samoussa paav. Samosa doit être laissé seul et apprécié solitaire ».

C’étaient les deux seules options pendant dix ans à la cantine scolaire et alors que 2 était un incontournable, 1 était une aventure occasionnelle.— Distinguished Gentleman (@krazyfrog) 5 février 2023

Le pav Samosa n’est pas aussi mauvais qu’on l’imagine. Cela ne veut pas dire qu’il est aussi bon que le pav Vada.— Mayur Ekbote (@mayurekbote) 5 février 2023

Permettez-moi de proposer un nouveau combattant s’il vous plaît.kanda-bhaji-pav — Sohom.txt (@sohom83) 5 février 2023

Vada paav bien sûr. Qui met du samoussa dans un paav – Topazfograss (@TopazFlow) 5 février 2023

“C’étaient les deux seules options pendant dix ans à la cantine scolaire et alors que 2 (Vada Pav) était un incontournable, 1 (Samosa Pav) était l’aventure occasionnelle”, se souvient un internaute. Le quatrième a précisé: «Samosa pav n’est pas aussi mauvais qu’on l’imagine. Cela ne veut pas dire qu’il est aussi bon que Vada pav.”

