Vactor Manufacturing à Streator a embauché 10 soudeurs au cours des 9 derniers mois de IVCC – Shaw Local

Le programme de soudage de l’Illinois Valley Community College aide Vactor Manufacturing de Streator à renforcer sa main-d’œuvre de soudeurs Mig et Tig.

« L’IVCC et les instructeurs de soudage Tony Sondgeroth et Theresa Molln ont amélioré la formation et le développement des employés de Vactor en soudage doux, inoxydable et aluminium », a déclaré Katie Muntz, directrice des ressources humaines de Vactor.

« Nous avons embauché plus de 10 soudeurs au cours des neuf derniers mois dans le cadre du programme d’IVCC. Ils se sont joints à notre main-d’œuvre qualifiée et gagnent plus de 26 $ de l’heure avec des augmentations importantes prévues au cours des deux premières années d’emploi. Nous attendons avec impatience notre succès continu et notre partenariat avec IVCC », a déclaré Muntz.

Sahari Chavez (à gauche), Kearra Kargle, Rowan Hampel, Michael Bell et Logan Olszewski, soudeurs de la troisième équipe de Vactor Manufacturing et anciens étudiants de l’IVCC. (Photo fournie par Fran Brolley)

Vactor fabrique des nettoyeurs d’égouts et de puisards pour le marché municipal, y compris la marque Guzzler d’aspirateurs industriels et emploie plus de 650 personnes.

Vactor travaille en étroite collaboration avec la spécialiste de la formation commerciale d’IVCC, Jennifer Sowers, du département de la formation continue et des services commerciaux.

“Les projections montrent une pénurie de 450 000 soudeurs d’ici 2029, selon l’American Welding Society (AWS) et nous nous engageons à nous concentrer sur la constitution de cette main-d’œuvre”, a déclaré Sowers.

« Notre programme de soudage est aligné sur les spécifications AWS, nos instructeurs sont certifiés AWS CWI/CWE et nous sommes l’un des cinq centres de test accrédités AWS dans l’Illinois. Nous apprécions que Vactor permette à nos étudiants de bâtir une carrière réussie dans la vallée de l’Illinois », a ajouté Sowers.

Pour plus d’informations sur le programme de soudage d’IVCC ou pour vous inscrire à des cours, appelez Sondgeroth au 815-224-0319. Les deuxièmes cours de soudage de huit semaines commencent le lundi 10 octobre. La section AWS locale du district 13 offre également des possibilités de bourses aux personnes intéressées à poursuivre une carrière dans le soudage. Appliquer à aws.org.