Vache ou cheval – Que voyez-vous après avoir regardé ce cercle rouge pendant 3 secondes ?

Maintes et maintes fois, Internet nous offre la possibilité de résoudre les illusions d’optique comme nos passe-temps favoris. Qu’il s’agisse de déterminer les traits de personnalité, de tester le QI ou de tromper la vision périphérique, ces illusions d’optique sont l’une des activités les plus fascinantes qui captivent l’esprit humain. Et ils font fureur sur internet. Certains nous font percevoir les choses différemment de ce qu’elles sont en réalité tandis que d’autres nous font voir des choses qui n’existent même pas dans l’image. Une telle illusion d’optique délicate a pris d’assaut Internet. Et tout ce qu’il vous demande de faire, c’est de vous concentrer à l’intérieur d’un cercle et de dire ce que vous voyez.

La photo a été partagée par une page Instagram nommée Optical Illusions, avec la légende « Commentez ce que vous voyez avec un emoji! » L’image montre un grand cercle rouge, au-dessus duquel le texte se lit comme suit : « Vous voyez quelque chose ? Calmez votre esprit et fixez ce cercle rouge. L’image désormais virale a laissé beaucoup de gens furieux se demander s’il ne s’agissait que d’une photographie. Mais en réalité, le cercle rouge est un test de la vue, qui aurait été créé par Jack O’Neil chez Playbuzz. Selon le test, alors que beaucoup peuvent voir une image à l’intérieur du cercle rouge, certains ne pourront rien y comprendre. Alors maintenant, vous commencez votre test. Concentrez-vous correctement entre ce cercle rouge et observez ce que vous voyez.

Avez-vous pu voir un animal ou n’avez-vous rien vu ? Eh bien, en tout cas, vous n’étiez pas seul. Comme d’innombrables utilisateurs ont participé à cette illusion d’optique virale, ils ont inondé la section des commentaires de leurs réponses. Plusieurs utilisateurs ont affirmé avoir vu une image d’un « cheval » entre le cercle rouge, ce qui est la bonne réponse, car le cercle rouge porte l’image d’un cheval, portant une selle et debout dans l’herbe.

Beaucoup ont continué à prendre les noms de différents animaux comme « vache », « chien », « lion » et même « âne », ce qui pourrait être une tromperie à leurs yeux et ils ont confondu l’image du cheval avec ces animaux.

Cependant, un certain nombre d’utilisateurs ont affirmé qu’ils ne pouvaient voir aucune image. L’un a écrit : « Je suis confus » et un autre a commenté : « Rien ».

Avez-vous pu repérer l’animal dans le cercle rouge ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici