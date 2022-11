Vache glissant sur une montagne couverte de neige, c’est l’ambiance du week-end

Le règne animal ne manque jamais de nous étonner. Leurs antiquités uniques font souvent chatouiller nos drôles d’os. Pourquoi seuls les humains peuvent-ils s’amuser dans les montagnes enneigées ? Cette fois, une vidéo fait le tour en ligne d’une vache glissant sur une colline. La vidéo hilarante partagée sur Twitter montre une vache, au lieu de descendre la montagne, a opté pour la sortie la plus simple et la plus rapide pour atteindre le bas de la colline.

Dans la vidéo de neuf secondes, la vache glisse facilement sur la montagne recouverte de neige. Il fait un atterrissage parfait et se lève alors qu’une autre vache est visible au bas de la colline.

« Vache glissant sur une colline… », disait la légende du clip désormais viral.

Vache glissant sur une colline.. 🥹 pic.twitter.com/2RAB32mhY5 — Buitengebieden (@buitengebieden) 10 novembre 2022

Les utilisateurs de micro-blogging ont commencé le jeu de mots en réagissant à la vidéo. L’un des utilisateurs a commenté : “Qui a besoin d’un snowboard ?”

Qui a besoin d’un snowboard ? https://t.co/MALBdcjje9 — Passionné de rucher (@Bound_Unicorn) 12 novembre 2022

Une autre personne a dit: “C’est le week-end là-bas au bas de la colline…”

C’est le week-end là-bas en bas de la colline… https://t.co/bO8QjhHwGA – Dave Edwards (@EdwardsWHBY) 11 novembre 2022

Un autre utilisateur a ajouté: “Alors, est-ce un slushee ou un milkshake?”

Alors, c’est un slushee ou un milk-shake ? https://t.co/Sd2aNSOGID — Elsa Kitty (@JesusReigns2030) 11 novembre 2022

Un autre utilisateur a ajouté: «Et c’est pourquoi le chocolat au lait Swizz a si bon goût. Les vaches ont leur parc à thème d’hiver.

Et c’est pourquoi le chocolat au lait Swizz est si bon. Les vaches ont leur propre parc à thème d’hiver 🤣🤣 – Thomas B (@tbjoyrider) 10 novembre 2022

De nombreux utilisateurs ont partagé des vidéos d’autres animaux glissant. L’un des utilisateurs a partagé un clip d’une loutre.

Mer en été, ski en hiver… loutre riche 🤣pic.twitter.com/9uQWWvQQvO – Hérodote (@ Heredot85276728) 10 novembre 2022

Un autre internaute a ajouté un extrait d’un bébé éléphant.

C’est génial! Voici un bébé éléphant qui fait la même chose 😄pic.twitter.com/8xZEPoMvxw — Suj (@LearningWithSuj) 10 novembre 2022

La vidéo a été retweetée plus de 11 000 et a recueilli plus de 2,2 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Plus tôt, une vidéo est devenue virale d’une vache sortant nonchalamment d’un supermarché en Autriche. La vidéo montrait quelques personnes debout dans la rue autour du supermarché. Soudain, la vache est apparue du magasin, ce qui a laissé les navetteurs stupéfaits. Les gens qui se trouvaient autour du magasin ont rapidement sorti leurs téléphones et ont enregistré le moment amusant.

