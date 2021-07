Vaccins obligatoires pour que les étudiants assistent aux conférences « extrêmement discriminatoires », selon le syndicat des universités

Autoriser uniquement les étudiants entièrement vaccinés contre Covid à assister à des conférences serait « extrêmement discriminatoire », a déclaré un syndicat universitaire.

Cela survient au milieu de rapports selon lesquels le gouvernement envisage d’introduire de telles règles pour les étudiants, ainsi que de ne laisser que ceux qui ont reçu deux doses retourner dans les salles universitaires.

La ministre de l’Éducation, Vicky Ford, a refusé d’exclure les mesures lundi, affirmant que le gouvernement devait « tout considérer ».

Mais l’Union des universités et collèges a critiqué l’idée.

Jo Grady, le secrétaire général, a déclaré que les étudiants devraient être prioritaires pour les vaccinations afin de s’assurer que le plus grand nombre ont eu la possibilité de se faire piquer avant le début de la prochaine année universitaire.

« Mais rendre les vaccinations obligatoires comme condition d’accès à leur éducation est une erreur et serait extrêmement discriminatoire à l’égard de ceux qui ne peuvent pas être vaccinés et des étudiants internationaux », a-t-elle ajouté.

« Malheureusement, cela ressemble et sent comme un Premier ministre qui essaie de blâmer les étudiants pour ne pas avoir encore pris un vaccin qu’ils n’ont pas reçu en priorité. »

Mme Grady a exhorté le Premier ministre à travailler avec le NHS et les universités pour « permettre et encourager avec sensibilité la vaccination des étudiants » au lieu de revenir aux règles de vaccination obligatoire.

Le gouvernement a été approché pour commentaires.

Les temps a rapporté lundi que Boris Johnson avait suggéré des jabs obligatoires pour que les étudiants assistent à des conférences et vivent dans des salles afin d’aider à augmenter le taux de jeunes prenant le vaccin.

Le Premier ministre a fait cette suggestion, sous réserve d’exemptions médicales, lors d’une réunion virtuelle de son isolement à Chequers, selon le journal.

Il a ajouté que M. Johnson « faisait rage » face à une participation relativement faible au vaccin dans les groupes d’âge plus jeunes et envisageait cette décision dans le but d’augmenter les taux de vaccination.

Lundi, Downing Street n’a pas nié les informations selon lesquelles les étudiants devraient être complètement vaccinés pour assister aux cours.

« Vous avez déjà entendu ce que le Premier ministre a dit, en particulier que la pandémie n’est pas terminée », a déclaré un porte-parole du n ° 10. « Nous examinons toujours la portée des certifications de vaccination. »

Vicky Ford, la ministre de l’enfance, a été interrogée à plusieurs reprises sur la politique potentielle pour les étudiants lundi matin.

Bien qu’elle ait d’abord répondu « non » lorsqu’elle a été interrogée sur les projets sur Sky News, avant de souligner la nécessité de donner la priorité à l’éducation, elle n’a pas profité de l’occasion pour écarter la politique par la suite.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Évidemment, je ne peux pas commenter des choses qui n’ont pas été annoncées. Mais il faut examiner chaque aspect pratique pour s’assurer que nous pouvons récupérer les étudiants en toute sécurité et nous assurer que nous pouvons continuer à donner la priorité à l’éducation. »

Munira Wilson, porte-parole des libéraux démocrates pour la santé, a déclaré qu’il était « totalement inacceptable » que le gouvernement envisage ces plans.

« Bien qu’il soit crucial que chaque adulte pouvant se faire vacciner reçoive le vaccin, tenter de refuser l’éducation en face à face aux étudiants jusqu’à ce qu’ils franchissent une ligne », a ajouté le député.

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse