Vaccins mis à jour contre la grippe et le COVID-19 disponibles dans toute la Colombie-Britannique

(PHOTO Gouvernement de la Colombie-Britannique)

Des vaccins mis à jour qui protègent contre les dernières souches de grippe et les variantes de la COVID-19 en circulation sont maintenant disponibles pour les habitants de la Colombie-Britannique.

« C’est la période de l’année où nous constatons une augmentation des maladies respiratoires virales en Colombie-Britannique, notamment la grippe et la COVID-19. Il est donc particulièrement important de nous rappeler les habitudes saines que nous pouvons tous suivre pour nous protéger, protéger nos proches et nos communautés. a déclaré la Dre Bonnie Henry, agente de santé provinciale de la Colombie-Britannique.

« Cela implique de se couvrir les mains, de se laver les mains régulièrement, de rester à l’écart des autres si vous toussez ou avez de la fièvre, de porter un masque si vous présentez des symptômes persistants ou si vous avez besoin d’une protection supplémentaire, et de recevoir les vaccins mis à jour contre la grippe et la COVID-19. En nous faisant vacciner contre la grippe et contre le COVID-19, nous nous protégeons non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. »

Les invitations à la vaccination des populations prioritaires ont commencé plus tôt ce mois-ci, notamment les personnes les plus à risque de maladies graves et de complications, comme les personnes âgées de 65 ans et plus, les résidents des établissements de soins de longue durée, les personnes souffrant de maladies chroniques et les travailleurs de la santé.

Les gens recevront des notifications jusqu’au début novembre.

Les gens pourront recevoir les vaccins contre la grippe et contre la COVID-19 en même temps s’ils le souhaitent.

Les vaccins sont disponibles dans plus de 1 300 pharmacies participantes, cliniques des autorités sanitaires et bureaux de certains prestataires de soins primaires partout dans la province.

Le 15 octobre a été une journée record pour les pharmacies ayant enregistré le plus grand nombre de vaccinations en une seule journée.

Ce jour-là, les pharmacies de la Colombie-Britannique ont administré 81 859 vaccins (49 425 contre la grippe et 32 434 contre la COVID-19).

La Colombie-Britannique a commandé 2,2 millions de doses de vaccins mis à jour contre la COVID-19 et 2,3 millions de doses du nouveau vaccin contre la grippe pour la saison des maladies respiratoires 2024-2025, y compris des vaccins antigrippaux améliorés pour les personnes âgées.

Pour en savoir plus, visitez Gouvernement de la Colombie-Britannique.