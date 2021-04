Vaccins, marchés chauds, grosses dépenses

Le président Joe Biden prend la parole lors du rassemblement de voitures «Back on Track» du Comité national démocrate pour célébrer le 100e jour de mandat du président à l’Infinite Energy Center de Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, le 29 avril 2021. Evelyn Hockstein | Reuters

Au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, le président Joe Biden a promulgué un projet de loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars, présenté un plan de plusieurs milliards de dollars pour refondre l’économie et inversé unilatéralement le cours de nombreuses politiques de son prédécesseur. Biden a pris les rênes de l’ancien président Donald Trump au milieu de la pandémie de coronavirus et sous un nuage de troubles sociaux et politiques à l’échelle nationale. Lorsqu’il a pris ses fonctions le 20 janvier, Biden a promis de guider la nation à travers un «hiver de péril» sans précédent et de la mettre sur la voie de l’unité. Alors qu’il approchait de sa 100e journée complète de travail, Biden a déclaré cette semaine que l’Amérique « dirigeait à nouveau le monde ». Voici un aperçu de ce qui s’est passé au cours des 100 premiers jours de Biden. Un cabinet qui « ressemblera à l’Amérique » Avant même de prendre ses fonctions, Biden s’est engagé à construire un cabinet diversifié cela « ressemblerait à l’Amérique ». Il respecte cet engagement, selon Kathryn Dunn Tenpas, chercheur présidentiel et chercheur principal à la Brookings Institution qui a suivi les nominations de Biden. L’administration Biden avance sur ses prédécesseurs récents avec une plus grande part de femmes confirmées par le Sénat et de nominations non blanches à la barre des 100 jours que les anciens présidents Trump, Barack Obama et George W. Bush à leurs 300 jours, selon Le traqueur de Brookings.

Les données ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi et couvrent les confirmations aux 15 départements dans la ligne de succession présidentielle, et excluent certains départements tels que les avocats américains ainsi que les nominations militaires. Les postes de haut niveau que les minorités ont été nommés reflètent également l’engagement de Biden en faveur de la diversité, a déclaré Tenpas. « Ce n’est pas seulement que les chiffres montrent qu’il a nommé plus de femmes et de non-blancs, mais il les place à des postes qu’ils n’ont jamais occupés auparavant », a-t-elle déclaré. Le cabinet de Biden comprend Lloyd Austin, le premier secrétaire à la Défense noire du pays; Le secrétaire aux transports Pete Buttigieg, la première personne ouvertement gay à occuper un poste au Cabinet; Le secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland, le premier secrétaire du Cabinet amérindien; Janet Yellen, la première femme à diriger le département du Trésor; et Xavier Becerra, le premier secrétaire latino-américain de la Santé et des Services sociaux.

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris rencontrent des membres du Cabinet et des conseillers en immigration dans la salle à manger de l’État le 24 mars 2021 à Washington, DC. Chip Somodevilla | Getty Images

Historiquement, a déclaré Tenpas, les femmes et les minorités ont souvent été nommées à des postes moins visibles, tels que le ministère des Anciens combattants, le ministère du Logement et du Développement urbain et le ministère du Travail. Les 100 premiers jours sont généralement un examen préliminaire des rendez-vous administratifs, a noté Tenpas. La deuxième période de 100 jours d’un président est souvent plus productive en termes de confirmations du Sénat, ce qui sera une autre occasion de vérifier l’engagement de Biden en matière de diversité. 200 millions de coups de feu dans les armes Biden a pris ses fonctions au plus fort de la crise Covid, lorsque le pays signalait près de 200000 cas de Covid et plus de 3000 décès par jour. Il s’est fixé un objectif initial de 100 millions de vaccins administrés en 100 jours, ce qui a suscité des critiques pour être trop conservateur. La Maison Blanche a atteint cet objectif en 58 jours et s’est fixé un nouvel objectif de 200 millions de tirs, qui a été dépassé au 92e jour.

Plus de la moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose, selon les données des Centers for Disease Prevention and Control and Prevention, et tous sont désormais éligibles pour être vaccinés. Mais le rythme des injections quotidiennes a glissé ces dernières semaines, tombant à une moyenne de 2,6 millions de vaccinations quotidiennes rapportées, contre un sommet de 3,4 millions à la mi-avril. Les meilleures performances du marché depuis les années 50 Les principaux indices boursiers ont grimpé en flèche pendant le mandat de Biden, avec des gains du S&P 500 au cours de ses 100 premiers jours plus forts que ceux de tout président remontant au moins aux années 1950 et à l’administration Eisenhower. Soutenu par des niveaux records de relance, l’indice a augmenté de 25% depuis le jour du scrutin, dans le cadre d’un rallye continu qui a commencé fin mars 2020 après le crash du coronavirus, et a montré peu de signes de ralentissement depuis.

Le Dow Jones Industrial Average est en hausse de 23,9% au cours de cette période et le Nasdaq Composite, très technologique, a grimpé de 26,2%. Le rassemblement de Biden a frappé un échec lorsque la nouvelle a été annoncée le 22 avril selon laquelle le président prévoyait une hausse de l’impôt sur les gains en capital pour les riches, le S&P 500 et le Dow fermant chacun près d’un point de pourcentage. Cependant, les actions ont rapidement récupéré leurs pertes et la Maison Blanche a écarté une question liée à l’inquiétude des investisseurs concernant la proposition fiscale. « Je fais cela depuis assez longtemps pour ne pas commenter les mouvements du marché boursier », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’un point de presse le 23 avril, ajoutant « mais j’ai vu des données, factuellement, selon lesquelles elles ont remonté. ce matin. » Le marché a été quelque peu volatil sous Biden, du moins selon les normes historiques. Le S&P 500 a augmenté ou diminué de 1% ou plus 31 des jours entre le jour du scrutin et le 100e jour de Biden, contre cinq jours sous la période initiale de Trump à la Maison Blanche. Dépenses importantes, notes positives Compte tenu du moment politique dans lequel il est entré, la cote d’approbation de Biden a jusqu’à présent été forte. Mais on ne sait pas si ses chiffres resteront au-dessus de l’eau, alors que lui et son parti se préparent pour une série de combats politiques majeurs qui pourraient définir le reste de sa présidence. Le taux d’approbation de Biden est de 57% après 100 jours, selon les données de Gallup, ce qui le rend bien plus populaire que Trump. Mais cela ne veut pas dire grand-chose: la note de Trump à ce stade – 41% – était 14 points de moins que tout autre président de l’histoire de Gallup.