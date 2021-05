Vaccins de l’OMC; Inde oxygène; Mandats de masque californien

Le principal négociateur commercial américain entamera mercredi des pourparlers avec l’Organisation mondiale du commerce sur les moyens de surmonter les problèmes de propriété intellectuelle qui empêchent les vaccins COVID-19 indispensables d’être plus largement distribués dans le monde.

Le président Joe Biden a fait face à des appels de collègues membres de l’OMC, d’activistes et de législateurs américains pour qu’ils renoncent temporairement aux restrictions alors que certains États refusent les expéditions prévues du gouvernement fédéral en raison d’une baisse de la demande. En cause: 82% des vaccins ont été administrés dans des pays à revenu élevé et intermédiaire et seulement 0,3% dans des pays à faible revenu, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La ruée vers la vaccination a diminué dans une grande partie du pays, et certains États refusent tout ou partie de leurs allocations de doses hebdomadaires. Le gouvernement fédéral va maintenant transférer certaines de ces doses vers des domaines où les nominations restent difficiles à obtenir.

Également dans l’actualité:

► Un propriétaire de pizzeria du Massachusetts a menti sur le nombre d’employés qu’il a dû obtenir frauduleusement plus de 660 000 $ en fonds fédéraux de secours contre les coronavirus, puis a acheté des actions d’une ferme d’alpaga dans le Vermont, selon les procureurs fédéraux. Dana McIntyre, 57 ans, est accusée de fraude électronique et de blanchiment d’argent.

► Une femme d’Elmira, NY, décédée du COVID-19 en novembre était un millionnaire secret. Parmi les cadeaux laissés par Evelyn Lutz, 86 ans, une infirmière qui a écrit des livres sur la profession, il y avait 1,4 million de dollars à l’Université du Colorado et 640 000 dollars à la Case Western Reserve University.

►Deux des comtés les plus peuplés de Californie, San Francisco et Los Angeles County, sont désormais éligibles pour passer au niveau le moins restrictif du cadre de réouverture de la Californie.

►Le président de l’une des plus grandes entreprises laitières de Corée du Sud, Namyang Dairy Products, a démissionné suite à un scandale dans lequel son entreprise a été accusée d’avoir délibérément diffusé de fausses informations selon lesquelles son yogourt aide à prévenir les infections à coronavirus.

►Les responsables bavarois ont annulé lundi les festivités de l’Oktoberfest en Allemagne pour la deuxième année consécutive en raison des inquiétudes concernant la propagation du COVID-19, affirmant qu’il y avait trop de risques à organiser les célébrations – qui attirent des visiteurs du monde entier – au cours d’une pandémie.

►Les masques au Michigan ne sont plus nécessaires lors de petits mariages en plein air, de fêtes de fin d’études ou d’autres événements similaires ou lors de la pratique de certains sports pour les jeunes, selon une nouvelle ordonnance du département de la santé de l’État qui doit entrer en vigueur jeudi.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 578 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 154,4 millions de cas et 3,23 millions de décès. Plus de 318,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 247,7 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 106,16 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Il ne faut peut-être pas une véritable «immunité collective» pour voir une baisse spectaculaire des cas de COVID-19, disent certains chercheurs.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

La haute cour indienne n’emprisonnera pas les dirigeants du gouvernement pour manque d’oxygène

La Cour suprême indienne a refusé mercredi de porter des accusations d’outrage contre des responsables pour avoir défié son ordre de répondre aux besoins en oxygène de plus de 40 hôpitaux de New Delhi. Le tribunal a plutôt ordonné aux responsables du gouvernement de revenir jeudi avec un plan pour fournir l’oxygène, dont un nombre écrasant de patients hospitalisés COVID-19 avait désespérément besoin.

« Mettre des officiers en prison ne va pas apporter de l’oxygène à Delhi », a déclaré le tribunal.

L’Inde rapporte plus de 25 000 décès par semaine, selon une analyse des données de Johns Hopkins – et les chiffres officiels ne devraient représenter qu’une fraction des vrais totaux. Au niveau officiel, l’Inde représente environ 27% des décès par COVID-19 signalés dans le monde la semaine dernière. Le nombre de morts dans le pays a doublé au cours des 12 derniers jours. Le nombre de cas signalés en Inde a doublé en 18 jours environ.

Si la pandémie prend fin, les détenus une fois renvoyés chez eux peuvent retourner en prison

Plus de 24 000 prisonniers fédéraux non violents ont été autorisés à purger leur peine à domicile pour ralentir la propagation du COVID-19 à l’intérieur des prisons. Mais une note du ministère de la Justice publiée dans les derniers jours de l’administration Trump indique que les détenus dont les peines vont au-delà de la pandémie doivent être ramenés en prison. La perspective de retourner en prison n’est pas imminente car le président Joe Biden a prolongé la déclaration d’urgence nationale COVID-19 et la crise de santé publique devrait durer le reste de l’année, a déclaré le département. Mais la question doit finalement être réglée.

«Ces gens se tordent dans le vent et ils deviennent anxieux chaque jour», a déclaré Kevin Ring, président de Families Against Mandatory Minimums. « Ce n’est pas simplement que (le ministère de la Justice) devrait le réparer. Il devrait le réparer hier. »

– Kristine Phillips

La Californie abandonne la plupart des exigences relatives aux masques d’extérieur pour les résidents vaccinés

Les Californiens ne sont plus tenus de porter des masques à l’extérieur, sauf lorsqu’ils assistent à des événements en plein air bondés, tels que des performances en direct, des défilés, des foires, des festivals, des événements sportifs ou d’autres paramètres similaires, a annoncé le département de la Santé de l’État. Pour les personnes non vaccinées, les couvertures faciales sont nécessaires à l’extérieur chaque fois que la distance physique ne peut être maintenue. Dans les environnements intérieurs en dehors de la maison, y compris les transports en commun, les couvre-chefs continuent d’être nécessaires quel que soit le statut vaccinal dans la plupart des cas, a déclaré le département dans un communiqué.

Les législateurs de New York demandent plus de personnel dans les maisons de soins infirmiers

Les législateurs de New York ont ​​adopté une législation établissant des niveaux de personnel minimum pour les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, affirmant que les pratiques de sous-effectif dans certains établissements ont contribué aux infections et aux décès par COVID-19. Les projets de loi sur la dotation en soins de santé, qui ont été débattus sous diverses formes au cours de la dernière décennie, ont été approuvés par les deux chambres de l’Assemblée législative mardi après-midi. Les dirigeants des syndicats de la santé et les législateurs ont exhorté le gouverneur Andrew Cuomo à signer les projets de loi. Plus de 13 000 résidents des maisons de soins infirmiers de New York sont morts du virus pendant la pandémie.

« Cette législation permettra non seulement de sauver des vies, d’améliorer les résultats pour les patients, mais permettra au système de santé de New York d’augmenter sa capacité à mieux répondre aux futures urgences de santé publique », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Andrea Stewart-Cousins.

– David Robinson, équipe de l’État de New York

Comme pour le 11 septembre, les premiers intervenants ont une fois de plus souffert de la tragédie nationale

Pour les premiers intervenants du 11 septembre – ainsi que pour les bénévoles et les survivants – la pandémie du COVID-19 a présenté une autre crise qui les a rendus vulnérables. Il y avait des différences marquées, bien sûr: l’une était une attaque qui a aveuglé une nation – un acte terroriste. La pandémie était un phénomène mondial qui s’est infiltré dans notre nation alors même que nous ne nous sentions toujours pas préparés. Mais pour les intervenants qui se sont précipités vers le danger en septembre 2001, la menace COVID était d’autant plus amplifiée par leurs vulnérabilités sanitaires qui en résultaient, leur position continue sur les lignes de front et l’écho du traumatisme. En savoir plus ici.

Oren Barzilay, président de la section locale 2507, le syndicat de 4000 membres qui représente les techniciens médicaux d’urgence, les ambulanciers paramédicaux et les inspecteurs d’incendie du service d’incendie de la ville de New York, a déclaré que près de la moitié des intervenants médicaux du FDNY se sont retrouvés avec le COVID.

«Nous avons eu un exode», a-t-il déclaré. «Nos membres partent en masse. C’est tout simplement trop risqué.

– Christopher J.Eberhart et Nancy Cutler, Rockland / Westchester Journal News

La volonté de faire vacciner les Américains prend un virage serré

Le rythme de l’effort de vaccination sans précédent du pays ralentit. Les inoculations ont reculé de plus de 40% par rapport au pic du 10 avril de 4,6 millions de coups quotidiens. Les files de véhicules dans les cliniques de vaccination de masse de type stade se réduisent. Maintenant, les fonctionnaires tentent d’attirer les Américains pour qu’ils se font piéger.

La ville de Detroit distribuera des cartes de débit prépayées de 50 $ aux personnes qui emmènent un résident se faire vacciner. La Virginie-Occidentale, qui a établi un rythme rapide au cours des premières semaines de l’effort de vaccination du pays, distribuera des bons d’épargne de 100 $ aux résidents âgés de 16 à 35 ans qui se font vacciner.

«Nous savions qu’à un moment donné, vous deviez heurter un mur», a déclaré le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, à USA TODAY. «Vous développez un certain niveau de résistance.» En savoir plus ici.

– Ken Alltucker

Le taux de natalité tombe au point le plus bas en plus de 100 ans

Le taux de natalité aux États-Unis a chuté de 4% l’année dernière, la plus forte baisse en une seule année depuis près de 50 ans, et la pandémie a sans aucun doute contribué à la forte baisse de l’année dernière, selon les experts. Le taux a chuté pour les mamans de toutes les grandes races et ethnies, et dans presque le groupe d’âge, tombant au point le plus bas depuis que les responsables fédéraux de la santé ont commencé à le suivre il y a plus d’un siècle, selon les Centers for Disease Control and Prevention dans un rapport à publier mercredi. .

L’anxiété à propos du COVID-19 et de son impact sur l’économie a probablement amené de nombreux couples à penser qu’avoir un bébé à ce moment-là était une mauvaise idée. Mais bon nombre des grossesses de 2020 ont commencé bien avant l’épidémie américaine. Les chercheurs du CDC travaillent sur un rapport de suivi pour mieux analyser le déroulement du déclin, a déclaré Brady Hamilton, l’auteur principal du nouveau rapport.

« Très important » pour les enfants d’être vaccinés, disent les médecins

Au milieu des rapports selon lesquels le vaccin Pfizer COVID-19 obtiendra l’autorisation d’être utilisé sur les adolescents âgés de 12 à 15 ans d’ici la semaine prochaine, la société a les yeux rivés sur les groupes d’âge plus jeunes. Pfizer poursuivra l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour le vaccin pour les enfants aussi jeunes que 2 ans en septembre et aussi jeunes que 6 mois plus tard dans l’année, a déclaré mardi le PDG Albert Bourla aux investisseurs. Ajouter des enfants aux rangs des Américains vaccinés aura un impact important sur la capacité du pays à freiner la propagation du virus, a déclaré le Dr Rosemary Olivero, médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Helen DeVos à Grand Rapids, Michigan.

Les enfants représentent environ 25% de la population américaine, donc les faire vacciner « permettra des pics moins rampants de cas de coronavirus conduisant à une hospitalisation … Il est très, très important que les enfants soient vaccinés ».

Des essais cliniques ont montré que le vaccin Pfizer est sans danger pour les 12 à 15 ans, a déclaré Melissa Lyon, directrice du département de la santé du comté d’Erie en Pennsylvanie.

« Il y a eu un processus d’essai clinique robuste et le vaccin est sorti de l’autre côté pour être sûr pour ces âges », a déclaré Lyon. « Comme toujours, vous devez peser le risque du vaccin avec le risque de contracter le COVID. »

– Kristen Jordan Shamus et Christina Hall, Detroit Free Press; David Bruce, Erie Times-Nouvelles

Biden vise à ce que 70% des adultes aient une photo d’ici le 4 juillet

Pour atteindre son nouvel objectif de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose de vaccin d’ici le 4 juillet, le président Joe Biden a présenté mardi un plan qui consiste à rendre les vaccinations plus pratiques et à persuader ceux qui hésitent à se faire vacciner. Biden a également déclaré qu’il visait à ce que 160 millions d’Américains soient entièrement vaccinés avant le jour de l’indépendance, soit une augmentation de 54 millions par rapport au total actuel. Ce chiffre sera plus facile à atteindre une fois que les adolescents âgés de 12 à 15 ans seront éligibles, et le président a déclaré que son administration serait «prête à agir immédiatement» une fois que la FDA accordera l’autorisation pour ces vaccinations, ce qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.

Près de 148 millions d’Américains, dont 56% des 18 ans et plus, ont reçu au moins une dose de vaccin et près d’un tiers de la population a été entièrement vaccinée. Biden a dévoilé un nouveau numéro – 438829 – où les gens peuvent envoyer leur code postal et obtenir une réponse avec des informations sur les sites de vaccination les plus proches et a déclaré que la plupart des 40000 pharmacies partenaires du gouvernement commenceraient à fournir des injections sans rendez-vous.

Mais avec des sondages montrant qu’environ 25% n’ont pas l’intention de se faire vacciner, Biden a reconnu: « Maintenant, nous allons devoir apporter le vaccin aux personnes qui sont moins désireuses. »

Contribuant: Mike Stucka, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press